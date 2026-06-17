الرئيس السيسي في قمة G7: تطوير الذكاء الاصطناعي عملية طبيعية ومستمرة

في إطار إجراءات التطوير المستمر في مجال الذكاء الاصطناعي، أشار الرئيس السيسي إلى أن تطوير الذكاء الاصطناعي عملية طبيعية ومستمرة، ويجب التعامل مع مخاطره وتجنبها.

في إطار إجراءات التطوير المستمر في مجال الذكاء الاصطناعي، أشار الرئيس السيسي إلى أن تطوير الذكاء الاصطناعي عملية طبيعية ومستمرة، ويجب التعامل مع مخاطره وتجنبها.

وهذا في إطار ما أشار إليه الرئيس السيسي في قمة G7. وفي سياق متصل، استمر الطلاب وأولياء الأمور في إنتظار إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 في محافظة بني سويف، وسط استمرار أعمال رصد الدرجات والمراجعة النهائية داخل الكنترولات. حيث أعلنت مديرية التربية والتعليم خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 في بني سويف، فور إعلان النتيجة عقب اعتمادها من اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف.

ويُعد هذا الإعلان خطوة هامة في إتاحة النتيجة إلكترونيًا، وستكون متاحة برقم الجلوس، إلى جانب إعلانها داخل المدارس. وفي سياق متصل، أجرى الدكتور محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، جولة تفقدية داخل مقري لجان النظام والمراقبة لمتابعة أعمال تقدير الدرجات ورصد النتائج. وتمكّن الدكتور الفولي من التأكيد على أهمية الالتزام بأقصى درجات الدقة خلال أعمال التصحيح والمراجعة، وضمن الانتهاء من جميع المراحل وفق الضوابط المنظمة للعمل.

وفي سياق متصل، كان أكثر من 65 ألف طالب وطالبة بمحافظة بني سويف قد أدوا امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025-2026، وسط إجراءات تنظيمية مكثفة لضمان انتظام سير الامتحانات داخل اللجان. ويترقب الطلاب وأسرهم إعلان النتيجة خلال الأيام المقبلة





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الرئيس السيسي قمة G7 تطوير الذكاء الاصطناعي نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

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