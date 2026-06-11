الرئيس الإريتري إسياس أفورقي في زيارة رسمية للعاصمة الإدارية الجديدة لبحث سبل التعاون التنموي

تفاصيل زيارة الرئيس الإريتري إسياس أفورقي إلى العاصمة الإدارية الجديدة في مصر، حيث اطلع على المشروعات العملاقة والمدن الذكية والبرج الأيقوني، وأشاد بالإنجازات التنموية المصرية، مؤكداً الرغبة في الاستفادة من الخبرات المصرية في التخطيط العمراني.

شهدت العاصمة الإدارية الجديدة في جمهورية مصر العربية حدثاً دبلوماسياً وتنموياً بارزاً باستقبال شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لفخامة الرئيس إسياس أفورقي، رئيس جمهورية إريتريا ، والوفد رفيع المستوى المرافق له.

تأتي هذه الزيارة الرسمية في توقيت استراتيجي يعكس الرغبة المشتركة في تعزيز أواصر الأخوة والتعاون الوثيق بين البلدين الشقيقين، وفتح آفاق جديدة لتبادل الخبرات في مجالات التنمية والبناء. وكان في استقبال الرئيس الإريتري المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إلى جانب كوكبة من قيادات الشركة ومسؤوليها، حيث بدأت الزيارة بلقاء رسمي في مقر الشركة تم خلاله التأكيد على عمق الروابط التاريخية التي تجمع القاهرة وأسمرة، مع التشديد على حرص الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تقديم كافة سبل الدعم والتعاون مع الأشقاء الأفارقة في مختلف المجالات التي تسهم في تحقيق النهضة الشاملة.

وخلال الاجتماع الموسع، قدم المهندس خالد عباس عرضاً تفصيلياً وشاملاً حول مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وهو المشروع الذي لا يعد مجرد توسع عمراني بل هو رؤية مستقبلية لبناء دولة حديثة. استعرض العرض مراحل التنفيذ الدقيقة والإنجازات الملموسة التي تحققت على أرض الواقع، مدعومة بفيلم وثائقي سلط الضوء على فلسفة الدولة المصرية في إنشاء مدينة ذكية ومستدامة تعتمد على أحدث تكنولوجيات الإدارة الرقمية والبيئية.

وقد تناول النقاش آليات تنفيذ هذا المشروع العملاق وكيفية تحويل الرؤى الهندسية إلى واقع ملموس يخدم ملايين المواطنين، مما أثار اهتمام الوفد الإريتري الذي أبدى إعجابه بالقدرة التنظيمية والهندسية المصرية في إدارة مشروع بهذا الحجم والتعقيد، مؤكدين أن هذا النموذج يمكن أن يكون ملهماً للعديد من الدول الساعية لتحقيق تنمية عمرانية متكاملة. ولم تقتصر الزيارة على الجوانب النظرية، بل انتقلت إلى جولة ميدانية استكشافية شملت أهم المعالم الحضارية في المدينة.

بدأ الرئيس إسياس أفورقي جولته بزيارة مركز مصر الثقافي الإسلامي، حيث تفقد مسجد مصر ودار القرآن الكريم، ثم توجه مباشرة إلى كاتدرائية ميلاد المسيح. وقد عكس هذا التسلسل في الزيارة رسالة قوية عن قيم التعايش السلمي والتسامح الديني التي تتجذر في وجدان الدولة المصرية، حيث تتقارب دور العبادة في قلب العاصمة الجديدة لتؤكد على وحدة النسيج الوطني.

كما شملت الجولة زيارة الحي الدبلوماسي الذي يمثل واجهة مصر أمام العالم، والاطلاع على نماذج من مشروعات المبادرة الرئاسية التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتوفير بيئة سكنية وعملية متطورة تتماشى مع المعايير العالمية. وفي محطة مفصلية من الزيارة، توجه الوفد الرئاسي إلى منطقة الأعمال المركزية، حيث صعد الرئيس الإريتري إلى قمة البرج الأيقوني، والذي يتربع كأعلى برج في أفريقيا.

ومن تلك القمة الشاهقة، تمكن الرئيس أفورقي من رؤية المشهد العمراني البانورامي للعاصمة الجديدة، مما أتاح له إدراك حجم التخطيط المتكامل الذي يربط بين المناطق السكنية والإدارية والتجارية. واختتمت الجولة بزيارة مدينة الفنون والثقافة، حيث اطلع الرئيس على المكونات الثقافية للمدينة من خلال عرض تفصيلي وفيلم وثائقي، وقام بتفقد متحف عواصم مصر، ومسرح الأوبرا الكبير، ومسرح الموسيقى، ومسرح الدراما، وهو ما يبرز اهتمام مصر بالجانب الروحي والثقافي بجانب التنمية المادية.

وفي ختام هذه الزيارة التاريخية، أعرب الرئيس إسياس أفورقي عن تقديره البالغ للإنجازات التنموية غير المسبوقة التي حققتها مصر في فترة وجيزة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأكد فخامته أن ما رآه في العاصمة الإدارية الجديدة يمثل نقلة نوعية في مفهوم التخطيط الحضري، معرباً عن أمله في أن يتم نقل هذه الخبرات المصرية الرائدة إلى دولة إريتريا الشقيقة، بما يساهم في دعم جهود التنمية الوطنية هناك.

وقد انتهت الزيارة بتأكيد الطرفين على استمرار التنسيق والتعاون المشترك بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويعزز من مكانة القارة الأفريقية في ظل نهضة عمرانية واقتصادية شاملة تعتمد على تكاتف الجهود وتبادل المعرفة والخبرات





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