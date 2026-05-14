الرئيس الأميركي يزور بكين للمشاركة في القمة مع نظيره الصيني: "أمنا أكبر من أي وقت مضى"

ترامب يزور بكين للمشاركة في القمة مع نظيره الصيني، حيث يتوقع مستقبلًا رائعًا للعلاقات بين البلدين إذا تم تجاوز الخلافات الاقتصادية والتجارية القائمة. كما يواجه ترامب تهديدات من إيران بالقدوم القنبلة النووية، وتوترات جيوفيزيائية مع الصين.

شهدت العاصمة الصينية بكين، اليوم الخميس، انطلاق أعمال القمة الأميركية الصينية بين دونالد ترامب و شي جين بينغ ، في لقاء وصفته الأوساط السياسية والاقتصادية بأنه محطة مفصلية في مسار العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم، وسط ملفات معقدة تتعلق بال تجارة وال تكنولوجيا والتوترات الجيوسياسية.

وخلال الجلسة الافتتاحية للقمة، أكد الرئيس الصيني أن العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة "يجب أن تكون مبنية على الشراكة والتعاون"، مشيراً إلى أن "العالم يقف أمام مفترق طرق يتطلب من القوى الكبرى العمل المشترك للحفاظ على الاستقرار الدولي". خوفا من استهدافه بالصين.. ترامب يترك رسالة طوارئ لفانس في البيت الأبيضواشنطن تدق ناقوس الخطر..

إيران على بعد أسابيع من القنبلة النووية وترامب يهدد بالحسم العسكريكما أعرب شي عن سعادته بزيارة ترامب إلى بكين، في أول زيارة لرئيس أميركي إلى الصين منذ سنوات. من جهته، قال ترامب إن واشنطن تتطلع إلى "إقامة علاقات تجارية كبيرة مع الصين"، مضيفاً أنه يتوقع "مستقبلاً رائعاً" للعلاقات بين البلدين إذا تم تجاوز الخلافات الاقتصادية والتجارية القائمة. وأكد الرئيس الأميركي عزمه الدفع نحو فتح الأسواق الصينية أمام الشركات الأميركية وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الرئيس الأميركي ترامب القمة الأميركية الصينية شي جين بينغ العلاقات بين الولايات المتحدة والصين تجارة تكنولوجيا توترات جيوفيزيائية

United States Latest News, United States Headlines