الرئيس السيسي يتصل بالسلطان هيثم بن طارق في إطار تعزيز العلاقات المصرية العمانية

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا بالسلطان هيثم بن طارق، سلطان سلطنة عُمان، حيث ناقش الجانبان التطورات الإقليمية الراهنة، وأكد الرئيس تضامن مصر ودعمها الكامل لسلطنة عُمان، مشددًا على أهمية الحفاظ على السلم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. كما تم مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية، وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الخليج.

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا بالسلطان هيثم بن طارق، سلطان سلطنة عُمان ، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، بأن الاتصال تناول التطورات الإقليمية الراهنة، حيث أكد الرئيس تضامن مصر ودعمها الكامل ل سلطنة عُمان الشقيقة، مشددًا على أن أمن واستقرار السلطنة، وسائر الدول العربية، يُعد جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس شدد على ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى خفض التوتر الإقليمي، مثمنًا في هذا السياق الدور البنّاء الذي تضطلع به سلطنة عُمان، ومستعرضًا الجهود المصرية المبذولة لتحقيق الهدف ذاته. كما أكد الرئيس أهمية الحفاظ على السلم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وتجنب التصعيد، والعمل على تسوية الأزمة الراهنة عبر الوسائل السلمية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن السلطان هيثم بن طارق أعرب عن تقديره للموقف المصري الثابت والداعم لسلطنة عُمان، فضلًا عن الجهود المصرية الحثيثة لخفض التصعيد وتسوية الأزمات الإقليمية بالسبل السلمية. كما أشاد سلطان عُمان بعمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، مؤكدًا الحرص على مواصلة تعزيزها. وفي هذا الإطار، اتفق الجانبان خلال الاتصال على تكثيف التشاور والتنسيق السياسي بين مصر وسلطنة عُمان بشأن مختلف الملفات، بما في ذلك سبل استعادة واستدامة الاستقرار الإقليمي.

كما ناقش الرئيسان سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية، حيث أكد الرئيس السيسي على أهمية توسيع نطاق التبادل التجاري بين البلدين، وتفعيل الاتفاقيات الموقعة بينهما في مختلف المجالات. من جانبه، أعرب السلطان هيثم بن طارق عن استعداد سلطنة عُمان لتعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات، خاصة في قطاعات الطاقة والزراعة والصناعة. كما تم خلال الاتصال مناقشة الوضع في منطقة الخليج، حيث أكد الجانبان على أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، ومواجهة التحديات المشتركة التي تواجهها الدول العربية.

كما تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين البلدين، لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة. وفي ختام الاتصال، أعرب الرئيس السيسي عن تقديره للدور الذي تقوم به سلطنة عُمان في تعزيز الاستقرار الإقليمي، مؤكدًا على استمرار التعاون بين البلدين لتحقيق المصالح المشتركة. كما أعرب السلطان هيثم بن طارق عن شكره لمصر على دعمها المستمر لسلطنة عُمان، مؤكدًا على استمرار التعاون بين البلدين في مختلف المجالات





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الرئيس السيسي سلطنة عُمان العلاقات المصرية العمانية الأمن الإقليمي التعاون الثنائي

United States Latest News, United States Headlines