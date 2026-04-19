الرئيس الكوري الجنوبي يبدأ جولة آسيوية تركز على سلاسل الإمداد والطاقة

يجري الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونج محادثات قمة في الهند وفيتنام لبحث استقرار سلاسل الإمداد والطاقة، وتعزيز التعاون الاقتصادي والدفاعي، في ظل حالة عدم اليقين العالمية.

يبدأ الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونج اليوم الأحد جولة آسيوية تشمل الهند و فيتنام لإجراء محادثات قمة من المرجح أن تركز على استقرار سلاسل الإمداد ، وسط حالة عدم اليقين التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية والناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط. وتأتي هذه الجولة في وقت حرج تتزايد فيه التحديات الاقتصادية وال جيوسياسية ، مما يجعل تعزيز الشراكات الاستراتيجية أمراً ذا أولوية قصوى ل كوريا الجنوبية . تهدف الزيارة إلى تعميق العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون في مجالات حيوية تمس الاقتصاد والأمن الإقليمي.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن لي سيصل إلى نيودلهي في وقت لاحق من اليوم، وسيعقد محادثات قمة مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي غداً الاثنين. وستكون هذه هي المرة الثالثة التي يلتقيان فيها وجهاً لوجه، مما يعكس عمق الثقة والتنسيق بين الزعيمين. ومن المتوقع أن تركز القمة على توسيع التعاون الاقتصادي في مجالات حيوية مثل بناء السفن والصناعات البحرية، وهي قطاعات تمتلك فيها الهند وكوريا الجنوبية إمكانات كبيرة للتكامل. كما سيتم التطرق إلى مجالات الذكاء الاصطناعي والدفاع، وهما مجالان يشهدان تطوراً متسارعاً وأهمية استراتيجية متزايدة في ظل التغيرات التكنولوجية والجيوسياسية. فضلاً عن ذلك، سيتم تنسيق الاستجابات لعدم اليقين الذي يكتنف سلاسل إمدادات الطاقة، والذي تفاقم بفعل الوضع في الشرق الأوسط، حسبما صرح مستشار الأمن الوطني وي سونج-لاك. إن ضمان استقرار إمدادات الطاقة يعد عنصراً أساسياً للحفاظ على النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي. كما يخطط لي لحضور منتدى للأعمال لاستكشاف فرص جديدة ودعم عمليات الشركات الكورية في الهند، التي تعد مركزاً إنتاجياً رئيسياً وسوقاً استهلاكية كبرى لشركات الإلكترونيات والسيارات الكورية. هذه الخطوة تؤكد على أهمية السوق الهندية كشريك تجاري واستثماري رئيسي لكوريا الجنوبية، وتعكس الرغبة في تعزيز التواجد الاقتصادي وتعزيز التبادل التجاري. ومن المقرر أن يتوجه لي إلى هانوي، عاصمة فيتنام، يوم الثلاثاء المقبل في زيارة دولة، وسيجري محادثات يوم الأربعاء مع تو لام، رئيس فيتنام والأمين العام للحزب الشيوعي. ومن المتوقع أن يتصدر التعاون في مجال سلاسل إمدادات الطاقة والمعادن الحيوية جدول الأعمال، نظراً للأهمية المتزايدة لهذه الموارد في الاقتصاد العالمي. وستجعل هذه الزيارة لي أول زعيم أجنبي يزور فيتنام منذ انتخاب تو لام رئيساً للدولة في وقت سابق من هذا الشهر، وهو ما عزز سلطته من خلال شغله لأقوى منصبين في البلاد. هذه الحقيقة تبرز أهمية اللقاء وتعكس الرغبة الفيتنامية في تعزيز العلاقات مع حلفاء استراتيجيين. وفي اليوم التالي، من المقرر أن يلتقي لي برئيس الوزراء الفيتنامي لي مينه هونج، المسؤول الثاني في البلاد؛ ورئيس الجمعية الوطنية تران ثانه مان، المسؤول الثالث. كما سيحضر منتدى للأعمال لاستكشاف سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. تهدف هذه اللقاءات المتعددة إلى ضمان شمولية المحادثات وتغطية كافة جوانب العلاقات الثنائية، من المستوى السياسي إلى المستوى الاقتصادي والشعبي. إن تعزيز الروابط الاقتصادية والاستراتيجية مع دول آسيوية رئيسية مثل الهند وفيتنام يعد عنصراً أساسياً في استراتيجية كوريا الجنوبية لضمان استقرارها الاقتصادي والأمني في ظل عالم يتسم بعدم اليقين المتزايد. وتعد هذه الجولة بمثابة فرصة سانحة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات ومعالجة التحديات المشتركة، مما يسهم في تحقيق الرخاء والاستقرار الإقليمي والدولي





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines