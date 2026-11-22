الرئيس اللبناني جوزيف عون ي stresses on state sovereignty as stability basis while the Lebanese Army seizes 264kg explosives smuggled from Syria and arrests suspects.

أكد الرئيس ال لبنان ي جوزيف عون ، في بيان هام صدر أمس الأحد، أن استقرار البلاد ووحدة شعبها لا يمكن أن يتحققا إلا من خلال سيادة الدولة التامة والتوافق الوطني والحرية الوطنية الكاملة. وشدد الرئيس عون على أن لبنان لا يمكن أن يكون وطنًا حقيقيًا لجميع أبنائه إذا لم يسود قانون واحد، موضحًا أن الدولة يجب أن تكون المرجع الوحيد للاستقرار وليس مشاريع الدول الصغيرة أو الفئات المتفرقة. جاءت هذه التصريحات الراسخة في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز مكانتها الداخلية في ظل تحديات اقتصادية وسياسية معقدة.

تفاصيل عملية الضبط الأمني الكبرى

في خطوة أمنية مكتملة الأركان، أعلن الجيش اللبناني عن نجاح عملية نوعية لرصد وحجب شحنات خطيرة تم تهريبها إلى داخل الأراضي اللبنانية من الحدود السورية. وقد تمكنت القوات المسلحة من ضبط كمية كبيرة من المواد المتفجرة وزنها يصل بالضبط إلى 264 كيلوجرامًا، وهي كمية تشير إلى نية استهداف بنية تحتية حيوية أو أهداف مدنية إذا لم يتم اكتشافها. تم اكتشاف هذه الشحنة المخالفة في منطقة الدورة، التي تعد نقطة عبور مهمة للسلع والشاحنات القادمة من الجهات المختلفة، مما يعكس كثافة الرقابة الأمنية في تلك المنطقة الاستراتيجية. توقيف المشتبه بهم والتحقيقات الجارية Also read لفتة إنسانية.. رئيس اتحاد الكاراتيه التقليدي يقبل يد بطل كأس العالم من ذوي الهمم

على الصعيد الإجرامي والأمني، أفادت المصادر الرسمية بأن الجيش اللبناني قام بتوقيف ثلاثة أشخاص بتهمة التورط المباشر في تهريب هذه الشحنة الخطرة من المتفجرات. هؤلاء المشتبه بهم، الذين تم ضبطهم بالاشتراك مع المواد الممنوعة، يخضعون حاليًا لاستفسارات مكثفة من قبل أجهزة التحقيق المختصة لتحديد هوياتهم الحقيقية، وكيفية شراء المواد المتفجرة، ونقاط التجميع التي تم من خلالها تجميعها قبل نقلها إلى الداخل اللبناني. تهدف هذه الإجراءات إلى كسر شبكات التهريب التي تعمل بشكل خفي عبر الحدود.

موقف القوات المسلحة من سيادة القرار

أكد الجيش اللبناني، من خلال بياناته الصادرة حديثًا، أن جميع التشكيلات الأمنية في مناطق مختلفة من البلاد، بما فيها مناطق الجرف، تخضع حاليًا لقيادة وسيطرة موحدة. هذا التركيز على التسلسل القيادي الموحد يأتي في إطار تعزيز جاهزية القوات للدفاع عن كل شبر من الأرض اللبنانية، ومنع أي محاولات لاختراق السيادة الوطنية. الجيش يصرح بأنه يعمل على تنسيق العمليات العسكرية والدوريات الأمنية لضمان عدم تسلل عناصر غير مرغوب فيها أو شحنات أسلحة ومخدرات تهدد أمن الوطن.

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التهديدات الخارجية والاستقرار الإقليمي

في سياق متصل، واصلت القوات الجوية التابعة للاحتلال الإسرائيلي شن غارات جوية على بلدة حداثا جنوب لبنان، وهو ما يعد الهجوم الثالث من نوعه في الفترة الأخيرة. هذه الغارات تزيد من حدة التوتر في المنطقة وتؤكد خطورة الوضع الأمني على الحدود الجنوبية، مما يضع الجيش اللبناني في موقف يتطلب يقظة دائمة واستعدادًا لردود فعل سريعة وفعالة لحماية الحدود. كما وجهت الخارجية الفلسطينية رسالة تحذيرية واضحة بأن حكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن تصاعد وتيرة الاعتداءات والدمار الذي يلحقه المستوطنون في الضفة الغربية، في ظل صمت دولي غير مسبوق.

التزامات الدولة ومستقبل الاستقرار

يعيد الرئيس اللبناني جوزيف عون التأكيد أن الحفاظ على سيادة الدولة ليس شعارًا إعلاميًا فحسب، بل هو أساس البقاء الوطني وشرط أساسي لوقف أي أوهام هيمنة خارجية أو مشاريع ضم. لبنان، كما يصرح، لن يقوم على أحلام القوى الخارجية التي تحاول السيطرة على قراره، بل يجب أن يكون قراره حراً ومستقلاً. هذه المواقف السياسية الراسخة تأتي بالتزامن مع إجراءات أمنية مشددة كضبط 264 كيلوجرام من المتفجرات، مما يظهر أن الدولة تمارس سيادتها فعليًا على أرض الواقع من خلال منع التسلل الأمني.