الرئاسة اللبنانية: المفاوضات خيار استراتيجي لاستعادة السيادة وإنهاء الحرب

أعلن الرئيس اللبناني أن خيار التفاوض مع إسرائيل يهدف لإنهاء الاحتلال في الجنوب ونشر الجيش اللبناني، مؤكداً استقلالية الوفد المفاوض والجهود الدبلوماسية مع الإدارة الأمريكية لترسيخ وقف إطلاق النار.

أكد الرئيس ال لبنان ي في تصريحات رسمية محورية أن التوجه نحو خيار التفاوض غير المباشر مع الجانب الإسرائيلي يمثل ضرورة استراتيجية تهدف في جوهرها إلى وقف الأعمال العدائية المستمرة وإنهاء حالة الاحتلال التي تعاني منها مناطق واسعة في جنوب لبنان . وشدد الرئيس على أن الهدف النهائي من هذا المسار هو تعزيز انتشار الجيش ال لبنان ي بشكل كامل وفعال حتى الحدود المعترف بها دوليا، لضمان فرض السيادة الوطنية وبسط سلطة الدولة في كل شبر من أراضيها.

وأوضح في السياق ذاته أن المفاوضات ستدار عبر وفد لبناني خالص يترأسه السفير سيمون كرم، مع التشديد على أن لبنان يتمسك بقراره المستقل ولن يسمح لأي طرف خارجي بالمشاركة في هذه المهمة أو الحلول مكانه، وذلك تأكيدا على السيادة الوطنية المطلقة. وفي إطار الجهود الدبلوماسية الدولية، كشف الرئيس اللبناني عن اتصالات رفيعة المستوى أجراها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أبدى بدوره فهما عميقا واستجابة إيجابية لمطالب لبنان المشروعة، خاصة فيما يتعلق بالتدخل الفوري لدى الجانب الإسرائيلي لضمان تثبيت وقف إطلاق النار والتحضير لمسار تفاوضي جدي يعيد الاعتبار لهيبة الدولة اللبنانية. وأشار الرئيس إلى أن هذه القنوات الدبلوماسية ستظل مفتوحة وبشكل مستمر مع الإدارة الأمريكية، وذلك لضمان عدم انهيار اتفاق وقف إطلاق النار ولتهيئة الظروف المناسبة للمفاوضات القادمة، والتي تحتاج بدورها إلى حشد أوسع دعم وطني داخلي لتمكين الفريق المفاوض من تحقيق تطلعات الشعب اللبناني في استعادة سيادته الكاملة وحماية أمنه واستقراره طويل الأمد. وختم الرئيس تصريحاته بتأكيد أن هذه المفاوضات تعتبر مسارا مستقلا ومنفصلا عن أي أجندات أو مفاوضات إقليمية أخرى، معتبرا أن لبنان اليوم يقف أمام مفترق طرق تاريخي وخيارين لا ثالث لهما؛ إما الاستمرار في دوامة الحرب المفتوحة وما يتبعها من تداعيات كارثية على المستويات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والسيادية، أو التوجه نحو طاولة التفاوض كخيار عقلاني لإنهاء الصراع ووضع حد للمعاناة وتحقيق الاستقرار المستدام. إن هذا القرار بتبني خيار التفاوض جاء منطلقاً من حرص وطني خالص لإنقاذ لبنان من الانهيار والحفاظ على ما تبقى من مقومات الدولة، مع التأكيد على أن كافة التحركات الدبلوماسية والسياسية تأتي في إطار حماية مصلحة لبنان العليا وتأمين مستقبل أجياله القادمة بعيداً عن صراعات المنطقة التي أنهكت البلاد على مدى عقود طويلة، مؤكدا أن الاستقرار هو السبيل الوحيد لبدء مرحلة التعافي وإعادة الإعمار





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines