axel رئيس الجمهورية يستقبل رئيس دولة الإمارات في زيارة أخوية، وجلسة مباحثات موسعة تتناول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية. كما تدعو مصر لإعادة التركيز على الأوضاع الإنسانية في غزة بعد اتفاق أمريكا وإيران، بينما تضبط هيئة سلامة الغذاء أغذية فاسدة في الجيزة.

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في إطار زيارة أخوية يجريها الرئيس الإمارات ي إلى مصر .

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي، بأنه من المقرر أن يعقد الرئيسان جلسة مباحثات موسعة تتناول سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، بما يعكس عمق الروابط التاريخية والشراكة الاستراتيجية بين مصر والإمارات. وأضاف المتحدث الرسمي أن الجانبان يبحثان عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب تبادل الرؤى بشأن المستجدات والتحديات التي تشهدها المنطقة، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي وتعزيز جهود التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين.

بعد اتفاق أمريكا وإيران regarding the restoration of oil and natural gas supplies, which experts indicate will take months to return to normal levels, Egypt has called for refocusing on the humanitarian situation in Gaza and initiating the second phase of former President Trump's peace plan. This diplomatic move underscores Egypt's ongoing role as a mediator in regional affairs and its concern for the Palestinian cause.

The appeal comes amidst complex geopolitical negotiations and highlights the intersection of energy security with broader Middle Eastern stability. In other domestic developments, the Food Safety Authority has seized quantities of spoiled food from floating vessels and tourist restaurants in Giza. This operation is part of ongoing efforts to enforce health standards and protect consumers from substandard products.

The crackdown reflects the authorities' commitment to public health and safety, particularly in the tourism sector, which is vital to the national economy. These measures aim to ensure that all food establishments comply with regulations, thereby safeguarding both residents and visitors





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