الرئيس السيسي يستقبل سلطان طائفة البهرة لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وترميم مساجد آل البيت

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة، لمناقشة جهود ترميم مساجد آل البيت في القاهرة وتعزيز التعاون التنموي والسياحي بين الجانبين، بالإضافة إلى استعراض التطورات الإقليمية.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، السلطان مفضل سيف الدين ، سلطان طائفة البهرة في الهند، يرافقه نجلاه الأمراء جعفر الصادق عماد الدين، وطه نجم الدين، وحسين برهان الدين، وبحضور ممثل الطائفة بالقاهرة مفضل محمد حسن.

يأتي هذا اللقاء في إطار حرص القيادة السياسية المصرية على تعزيز التواصل مع قادة الطوائف الدينية التي تربطها بمصر علاقات تاريخية وثقافية وطيدة، حيث أعرب الرئيس السيسي في مستهل اللقاء عن ترحيبه الحار بالسلطان، مشيداً بالروابط الممتدة التي تجمع الدولة المصرية بطائفة البهرة عبر سنوات طويلة من التعاون المشترك. وخلال اللقاء، أثنى الرئيس عبد الفتاح السيسي على الجهود الملموسة التي تبذلها طائفة البهرة في مصر، وخاصة مساهماتهم الفعالة في مشاريع ترميم وتطوير مساجد آل البيت والمساجد الأثرية ذات الطابع الإسلامي التاريخي في مدينة القاهرة، والتي تعد جزءاً لا يتجزأ من التراث الحضاري المصري. كما أشاد الرئيس بالأنشطة الخيرية والتنموية التي تضطلع بها الطائفة داخل البلاد، مؤكداً التزام الدولة المصرية بتوفير كافة أشكال الدعم وتسهيل الإجراءات اللازمة لتمكين الطائفة من مواصلة هذه المشروعات التي تخدم المصلحة العامة وتساهم في الحفاظ على الهوية المعمارية للقاهرة التاريخية. من جانبه، عبر السلطان مفضل سيف الدين عن عميق تقديره وامتنانه للرئيس السيسي على حفاوة الاستقبال الدائم التي يلقاها خلال زياراته المتكررة لمصر. وأكد السلطان اعتزازه بالشراكة القائمة مع الدولة المصرية، معلناً عن توجه الطائفة نحو تعزيز السياحة الدينية والثقافية من خلال تشجيع أفراد طائفة البهرة حول العالم على زيارة مصر، للاستمتاع بمعالمها الأثرية والترفيهية. وتناول الجانبان خلال المباحثات التطورات الإقليمية الراهنة، حيث شدد الرئيس على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لاحتواء التصعيد وضمان أمن واستقرار المنطقة، فيما أشاد السلطان مفضل بالدور المحوري الذي تلعبه مصر في دفع مساعي السلام العالمي وتحقيق مستقبل مستقر وآمن لجميع الشعوب، معرباً عن دعمه الدائم للتوجهات المصرية الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الرئيس السيسي طائفة البهرة مساجد آل البيت السلطان مفضل سيف الدين العلاقات المصرية

United States Latest News, United States Headlines