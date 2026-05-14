الرئيس يرد على الجدل حول فسخ عقد الزواج: المذهب الحنفي هو المصدر الكامل للمادة

تواصل وزارة الأوقاف تنفيذ خطة 'المساجد المحورية' في مختلف محافظات الجمهورية، حيث شهدت مساجد المحورية اليوم الخميس نشاطًا دعويًا وعلميًا مكثفًا في عدد كبير من المحافظات، في إطار تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين وتعزيز حضور المسجد في مختلف القرى وأحياء المدن، باعتباره أحد أهم الأدوات في بناء الوعي وتصحيح المفاهيم وترسيخ القيم الأخلاقية والوطنية.

tواصل وزارة الأوقاف تنفيذ خطة «ال مساجد المحورية » بمختلف محافظات الجمهورية، في إطار رؤيتها الهادفة إلى توسيع دوائر العمل الدعوي الميداني ، و تعزيز رسالة المسجد بوصفه منارة للعلم والتثقيف وبناء الوعي، بما يدعم جهود الوزارة في نشر الفكر الوسطي المستنير و ترسيخ قيم الانتماء والمسئولية المجتمعية .

شهدت المساجد المحورية، اليوم الخميس الموافق 14 من مايو 2026م، نشاطًا دعويًّا وعلميًّا مكثفًا في عدد كبير من المحافظات، في تأكيد متواصل لحرص الوزارة على تعميق التواصل المباشر مع المواطنين، وتعزيز الحضور الفاعل للمسجد في مختلف القرى وأحياء المدن، باعتباره أحد أهم أدوات بناء الوعي وتصحيح المفاهيم وترسيخ القيم الأخلاقية والوطنية. وتقوم الخطة على تنفيذ برامج دعوية متكاملة ومتنوعة تشمل الدروس العلمية والمحاضرات التثقيفية واللقاءات الوعظية المنتظمة، بما يسهم في نشر الوعي الديني الرشيد، ومناقشة القضايا الفكرية والسلوكية المختلفة بأسلوب علمي معتدل يراعي متغيرات الواقع واحتياجات المجتمع.

وتولي الوزارة اهتمامًا كبيرًا بدعم الدور المجتمعي للأئمة، من خلال تعزيز تواصلهم المباشر مع رواد المساجد وتوسيع نطاق الأنشطة الدعوية داخل المناطق المختلفة، إلى جانب الالتزام بالزي الأزهري بما يعكس مكانة الدعوة المصرية وعمقها العلمي، فضلًا عن دعم الانضباط الدعوي والارتقاء بمستوى الأداء داخل المساجد. وتؤدي «المساجد المحورية» دورًا مهمًّا في تلبية الاحتياجات الدعوية بالمناطق التي تشهد نقصًا في عدد الأئمة، من خلال توزيع مدروس للعناصر الدعوية وخطباء المكافأة، بما يضمن استمرارية الرسالة الدعوية وتحقيق تغطية واسعة تصل إلى مختلف القرى والمدن.

أكدت مؤشرات التنفيذ اتساع نطاق المشروع؛ إذ بلغ عدد المساجد المحورية المشاركة نحو (3511) مسجدًا، فيما تجاوز عدد الأئمة وخطباء المكافأة المشاركين حاجز (10,000) مشارك، بما يعكس حجم الجهود المبذولة لتعزيز دور المسجد في بناء الإنسان وترسيخ الوعي الديني والوطني السليم





