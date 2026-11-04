الرئيس يوقف منشور الشهر العقاري رقم 8 ويصدر رقم 13 لاستئناف تسجيل الأراضي

تدخل القيادة السياسية لوقف المنشور الفني رقم 8 لسنة 2026 وإصدار رقم 13 في 4 نوفمبر لاستئناف إجراءات تسجيل أراضي الوقف بمحافظات الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ.

أصدرت القيادة السياسية توجيهات مباشرة بوقف العمل فوراً بالمنشور الفني رقم (8) لسنة 2026، الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، والذي كان قد أثار جدلاً واسعاً وتأثيرات سلبية على المعاملات العقارية للمواطنين. وقد جاءت هذه الخطوة الحاسمة استجابةً للضغوط المتزايدة ولضمان حماية الحقوق القانونية للأفراد في المناطق المتضررة.

إلغاء القيود عبر المنشور رقم 13

في خطوة تنفيذية سريعة تعكس أولوية استقرار المواطنين، وجهت القيادة السياسية بإصدار المنشور الفني رقم (13) من قبل مصلحة الشهر العقاري والتوثيق. تم نشر هذا المنشور الجديد بتاريخ 4 نوفمبر 2026، بهدف رفع كافة القيود التي فرضها الإجراء السابق وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لاستئناف إجراءات التسجيل وفقاً للقانون الساري.

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تحليل فرحات لأهمية التدخل الرئاسي

أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن توجيهات الرئيس بوقف العمل بالمنشور الفني رقم (8) لسنة 2026 الخاص بإيقاف إجراءات تسجيل الأراضي الواقعة بنطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، تمثل خطوة مهمة في حماية حقوق المواطنين. وأشار فرحات إلى أن هذا التوجيه يجسد حرص القيادة السياسية على متابعة الملفات التي ترتبط بصورة مباشرة بحياة المواطنين ومصالحهم، والتدخل لضمان معالجة أي إجراءات قد تؤثر على استقرار أوضاعهم القانونية.

وأضاف فرحات أن أهمية هذه التوجيهات تعكس نهجاً في إدارة شؤون الدولة يقوم على مراجعة القرارات في ضوء آثارها الفعلية، وتحقيق التوازن بين مقتضيات التنظيم القانوني وحقوق المواطنين. وأوضح أن الهدف هو ضمان أن تظل الإجراءات الإدارية وسيلة لتيسير مصالح الناس وحماية حقوقهم، وليس عائقاً أمام حصولهم عليها. وأكد أن إتاحة الفرصة أمام المواطنين لاستكمال إجراءات تسجيل أراضيهم تمثل خطوة مهمة نحو إنهاء حالة التعطل التي ارتبطت بهذا الملف.

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آراء النواب حول التوازن بين الحقوق

من جانبه، أكد عضو مجلس النواب، رشوان، أن التدخل الرئاسي يمثل استجابة مهمة لمطالب وشواغل المواطنين المتضررين من وقف إجراءات التسجيل، ويعيد فتح الطريق أمام أصحاب الأراضي والعقارات لاستكمال معاملاتهم القانونية وتوثيق ملكياتهم وفقاً للقواعد المنظمة. مشيراً إلى أن تسجيل الملكية ليس مجرد إجراء إداري، بل ضمانة أساسية لحفظ الحقوق وحماية ممتلكات المواطنين وتوفير الاستقرار في التعاملات العقارية.

وشدد رشوان على أن إصدار مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المنشور الفني رقم (13) بتاريخ 4 نوفمبر 2026، والذي يقضي بوقف العمل بالمنشور السابق ورفع القيود المترتبة عليه، يعكس أهمية سرعة التحرك التنفيذي لمعالجة القرارات والإجراءات التي قد تؤثر على مصالح المواطنين. مؤكداً أن مؤسسات الدولة مطالبة بتيسير الخدمات وإزالة العقبات أمام المواطنين، خاصة في الملفات المرتبطة بحقوق الملكية والتسجيل والتوثيق.

دعم الشيوخ للاستقرار القانوني والخدمي

بدوره، أوضح عضو مجلس الشيوخ، موسى، أن ملف تسجيل العقارات والأراضي يرتبط بصورة مباشرة بالأمان القانوني والاجتماعي للمواطنين، وأن تعطيل إجراءات التسجيل يترتب عليه صعوبات في التصرفات العقارية وإثبات الحقوق واستقرار الملكيات. وأشار إلى أن توجيهات الرئيس تمثل تحركاً إيجابياً لإعادة الأمور إلى مسارها القانوني، وتمكين المواطنين من استكمال إجراءات الشهر والتوثيق دون قيود غير مبررة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن إصدار مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المنشور الفني رقم (13) بتاريخ 4 نوفمبر 2026، لوقف العمل بالمنشور السابق ورفع القيود التي ترتبت عليه، يعكس سرعة الاستجابة الرئاسية وتحويل التوجيهات إلى إجراءات تنفيذية واضحة. لافتاً إلى أن هذه الخطوة تؤكد أن حماية حقوق المواطنين وتيسير حصولهم على الخدمات يجب أن تظل في مقدمة أولويات مؤسسات الدولة، مما يعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة ويرسخ مفهوم المسؤولية في إدارة الملفات العامة.