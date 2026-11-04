الرئيس يوقف منشور الشهر العقاري رقم 8 ويصدر رقم 13 لاستئناف تسجيل الأراضي

توجيهات رئاسية بوقف المنشور الفني رقم 8 لسنة 2026 وإصدار رقم 13 في 4 نوفمبر لاستئناف إجراءات تسجيل أراضي الوقف بمحافظات الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ.

أمرت القيادة السياسية بوقف العمل فورًا بالمنشور الفني رقم (8) لسنة 2026، الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، والذي كان قد أثار جدلاً واسعاً بتعليق إجراءات تسجيل الأراضي الواقعة ضمن نطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان. وقد شمل هذا الإجراء الإداري المتنازع عليه محافظات الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ، مما تسبب في تعطيل معاملات المواطنين وتعريض مراكزهم القانونية للخطر.

إلغاء القيود وإصدار المنشور رقم 13

استجابة مباشرة لتوجيهات الرئيس، أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المنشور الفني رقم (13) بتاريخ 4 نوفمبر 2026. جاء هذا الإعلان الرسمي لرفع كافة القيود المترتبة على الإيقاف السابق، وتمكين المواطنين من استئناف إجراءات التسجيل وفقاً لأحكام القانون الساري، مما أنهى حالة التعطل التي سادت الملفات العقارية في المناطق المذكورة.

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تحليل دور اللواء رضا فرحات في الملف

أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن التوجيهات الرئاسية بوقف العمل بالمنشور رقم (8) تمثل خطوة حاسمة في حماية حقوق المواطنين. وأوضح فرحات أن هذا التدخل يجسد حرص القيادة السياسية على متابعة الملفات المرتبطة بشكل مباشر بحياة الناس ومصالحهم اليومية، لضمان معالجة أي إجراءات إدارية قد تؤثر سلباً على استقرار الأوضاع القانونية للأسر.

وأضاف فرحات أن أهمية هذه التوجيهات تعكس نهجاً جديداً في إدارة شؤون الدولة يقوم على مراجعة القرارات بناءً على آثارها الفعلية. وأشار إلى أن تحقيق التوازن بين مقتضيات التنظيم القانوني وحقوق المواطنين يضمن بقاء الإجراءات الإدارية وسيلة لتيسير مصالح الناس وحماية ملكياتهم، بدلاً من أن تكون عائقاً أمام حصولهم على حقوقهم المشروعة.

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مواقف النواب أحمد رشوان وموسى

من جانبه، أكد عضو مجلس النواب، السيد رشوان، أن التدخل الرئاسي يمثل استجابة مهمة لمطالب وشواغل المواطنين المتضررين من توقف إجراءات التسجيل. مشيراً إلى أن إصدار المنشور رقم (13) يعكس سرعة التحرك التنفيذي لمعالجة القرارات التي قد تضر بالمصالح العامة، وأن مؤسسات الدولة مطالبة بإزالة العقبات أمام المواطنين خاصة في ملفات الملكية والتوثيق.

وشدد رشوان على ضرورة التعامل مع ملف وقف الأمير مصطفى عبد المنان بتحقيق توازن دقيق بين صون حقوق المواطنين والحفاظ على أموال الأوقاف والدولة. ولفت عضو مجلس الشيوخ، موسى، إلى أن تعطيل إجراءات التسجيل يسبب صعوبات كبيرة في التصرفات العقارية وإثبات الحقوق، بينما يمثل توجيهات الرئيس تحركاً إيجابياً لإعادة الأمور إلى مسارها القانوني الصحيح.