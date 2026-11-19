الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو يكشف استراتيجية آسيان الجديدة للأمن المائي والطاقي والاقتصاد الرقمي خلال قمة مانيلا لتعزيز الصمود الإقليمي.

أطلق رئيس إندونيسيا برابوو سوبيانتو ، خلال مشاركته في القمة الـ49 لرابطة دول جنوب شرق آسيا، رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز قدرة الدول الأعضاء على مواجهة الأزمات العالمية والاضطرابات المحلية، محددًا ثلاث ركائز أساسية تمثل أولوية الأمن القومي للمنطقة وهي الغذاء والطاقة والمياه، بالإضافة إلى التركيز المكثف على تسخير فرص الاقتصاد الرقمي لتحقيق التنمية المستدامة.

استراتيجية آسيان للأمن المائي والطاقي

أكد سوبيانتو في خطابه الرسمي أن ضمان إمدادات المياه النظيفة وإدارتها بفعالية يتطلب تنسيقًا وتعاونًا متكاملًا يتجاوز الحدود الوطنية لدول المنطقة، خاصة في ظل مواجهة موجات الجفاف الحادة التي تهدد الإنتاج الزراعي أو عقب الفيضانات المدمرة التي تجتاح المناطق الساحلية والداخلية بشكل متكرر.

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وفي ملف أمن الطاقة، استعرض الرئيس الإندونيسي تجربة بلاده الناجحة في تنفيذ برنامج الديزل الحيوي "B50"، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج أسهم بشكل مباشر في الحد من الاعتماد على مصادر الطاقة المستوردة التي تتقلب أسعارها عالميًا، إلى جانب دعم القطاع الزراعي المحلي من خلال زيادة الطلب على المحاصيل الأساسية لإنتاج الوقود الحيوي.

وكشف سوبيانتو عن خطط طموحة لإندونيسيا لزيادة استثماراتها الكبرى في مشروعات الطاقة المتجددة، مع التركيز بشكل صارم على إنشاء محطات ضخمة للطاقة الشمسية تستهدف رفع القدرة الإجمالية المنشأة إلى 100 جيجاوات، وهي خطوة لا تهدف لتعزيز استقلال إندونيسيا في مجال الطاقة فحسب، بل تدعم أيضًا الدور الرائد لمنطقة جنوب شرق آسيا في التحول العالمي نحو مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة.

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توسيع نطاق الاقتصاد الرقمي الإقليمي

دعا الرئيس الإندونيسي بشكل عاجل إلى الإسراع في تنفيذ اتفاقية إطار عمل الاقتصاد الرقمي لرابطة آسيان، ومواصلة تطوير الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، مشيرًا إلى أن التطبيق الكامل والفعال لهذه الاتفاقية قد يرفع قيمة الاقتصاد الرقمي في جنوب شرق آسيا إلى نحو تريليوني دولار بحلول عام 2030.

وأكد سوبيانتو أن هذا النمو الاقتصادي الرقمي ليس مجرد هدف مالي، بل هو أداة حاسمة لرسم مستقبل المنطقة الاقتصادي، حيث يوفر بنية تحتية رقمية قوية تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويعزز الشمول المالي، ويخلق فرص عمل جديدة للشباب الذين يشكلون نسبة كبيرة من سكان دول الأعضاء في الرابطة.

التزامات مانيلا وآفاق التعاون المستقبلي

عقدت القمة الـ49 لرابطة دول جنوب شرق آسيا في العاصمة الفلبينية مانيلا، وسط تطلع كبير من الدول الأعضاء لتحقيق قفزة نوعية في التكامل الإقليمي من خلال تبني سياسات مشتركة تواجه التحديات الوجودية للمناخ والموارد، في وقت تتصاعد فيه المنافسة الجيوستراتيجية على مستوى العالم.

وستستمر جهود التنسيق الإقليمي في الفترة المقبلة لوضع آليات تنفيذية عملية للمشاريع المقترحة، بما يضمن تحقيق الفوائد الاقتصادية والمجتمعية المتوقعة، مع التركيز على نقل التكنولوجيا والخبرات بين الدول الأعضاء لتعزيز القدرات المحلية في مجالات الطاقة النظيفة والزراعة الذكية.**