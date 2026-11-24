الرئيس السيسي يستقبل رئيس وزراء العراق في زيارة رسمية لتعزيز الروابط الاقتصادية والسياسية بين البلدين وبحث الملفات الإقليمية الراهنة.

استقبل الرئيس ال مصر ي عبد الفتاح السيسي، في مقر رئاسة الجمهورية بالقاهرة، رئيس مجلس الوزراء العراق ي، علي الزيدي ، في إطار الزيارة الرسمية الأولى له إلى مصر ، لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية. وجرى الاستقبال وفق البروتوكول الرسمي، حيث قام حرس الشرف بأداء التحية وعزف السلام الوطني للجمهورية العربية جمهورية مصر العربية وجمهورية العراق ، وتلت ذلك صورة تذكارية رسمية ثم لقاء ثنائي مغلق بين القادة، يليه جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين للتباحث في أعمق سبل تطوير الشراكة الاستراتيجية.

تأكيد عمق الروابط التاريخية والتعاون المشترك

أكد السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، خلال المؤتمر الصحفي المشترك، أن السيد الرئيس رحب بحرارة برئيس مجلس الوزراء العراقي في هذه الزيارة التاريخية، مشدداً على سيادته عمق الروابط التاريخية والتراثية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين. وأشار المتحدث إلى أهمية مواصلة العمل الدؤوب على تنمية هذه العلاقات والارتقاء بها في كافة القطاعات الحيوية، بما في ذلك البناء المكثف على مخرجات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، وتحويل هذه المخرجات إلى خطوات عملية ملموسة تساهم في فتح آفاق واسعة ومفيدة للتعاون المشترك المستدام.

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موقف مصر الداعم لاستقرار العراق والأمن العربي

جدد الرئيس عبد الفتاح السيسي موقف مصر الثابت والداعم الكامل للعراق في صون سيادته واستقلاله ووحدته Territorial ومقدرات شعبه، لا سيما في ظل الظروف الإقليمية المعقدة والظرف الإقليمي الراهن الذي يشهد تقلبات كبيرة. وشدد سيادته خلال المباحثات على أن استقرار العراق الشقيق يمثل ركنًا أصيلًا وأساسيًا للأمن القومي العربي، مشيراً في هذا الصدد إلى أن أمن وسلامة العراق لا ينفصل عن أمن واستقرار المنطقة العربية بأكملها.

بحث القضايا الإقليمية والأزمات الراهنة

تطرقت المباحثات إلى عدة قضايا إقليمية ودولية بالغة الأهمية، حيث أكد السيد الرئيس موقف مصر الراسخ والداعم لأمن واستقرار كافة الدول العربية، معتبراً أن أمنها القومي يعد امتداداً طبيعياً للأمن القومي المصري. وأشار إلى المساعي المصرية الحثيث والدؤوبة الرامية لتسوية الأزمات الإقليمية الراهنة، بما يشمل الحفاظ التام على سيادة الدول ووحدة أراضيها، وصون مؤسساتها الوطنية، وهو ما أعرب رئيس مجلس الوزراء العراقي عن تقديره البالغ لهذه الجهود المصرية المبذولة.

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التباحث في الملف الفلسطيني واليمني والملاحة

تناول الجانبان تطورات القضية الفلسطينية، حيث أكد السيد الرئيس على أهمية احترام وقف إطلاق النار، ووفاء إسرائيل بالتزاماتها بموجب المرحلة الأولى من خطة الرئيس ترامب للسلام، بما يشمل إدخال المساعدات الإنسانية ومستلزمات التعافي المبكر، وتأهيل البنية التحتية والمستشفيات في القطاع. كما شدد على ضرورة تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية، بما يشمل إتمام الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، وتمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من ممارسة مهامها المؤقتة من داخل القطاع، فضلاً عن نشر قوة استقرار دولية لمراقبة وقف إطلاق النار وصولاً لتمكين الشعب الفلسطيني من حق تقرير المصير.

تعميق التعاون في الطاقة والاستثمار والتجارة

فيما يتصل بالتعاون الثنائي المباشر، بحث الجانبان سبل تعميق التعاون المشترك في مجالات الطاقة، والاستثمار، والتجارة، والتعاون العسكري، في خطوة تعكس الإرادة المشتركة للارتقاء بالعلاقات الثنائية في كافة المجالات. كما تطرق الاجتماع إلى الشأن اليمني، حيث أكد الطرفان على أهمية دعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية لاستئناف مسار التسوية السياسية الشاملة والمستدامة للأزمة في اليمن، بما يضمن وحدته واستقراره، مع التوافق على مواصلة الجهود الدبلوماسية للحفاظ على أمن وسلامة وحرية الملاحة البحرية وفقاً لمبادئ القانون الدولي.