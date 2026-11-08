الرئيس السيسي يشهد بروتوكول تعاون طبي وإطلاق جامعة كيان

الرئيس السيسي يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين كلية الطب بالقوات المسلحة والكلية الملكية للجراحين بأيرلندا ويوجه بصندوق تحيا مصر لتحمل تكاليد النابغين.

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الطبي الثالث ل كلية الطب بالقوات المسلحة ، توقيع بروتوكول تعاون استراتيجي يربط بين كلية الطب بالقوات المسلحة و الكلية الملكية للجراحين ب أيرلندا. يأتي هذا التوقيع في إطار السعي الحثيث لتعزيز التعاون العلمي والتدريب الطبي، والاستفادة القصوى من الخبرات الدولية المتميزة في المجال الصحي والطبي. وقد وقع البروتوكول كلا من اللواء طبيب أشرف محي محمد، مدير كلية الطب بالقوات المسلحة ، و الدكتور كيران رايان ، مدير الكلية الملكية للجراحين ب أيرلندا.

رؤية الدولة لتعزيز الجدارة الطبية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن توقيع هذا البروتوكول بين كلية الطب بالقوات المسلحة والكلية الملكية للجراحين بأيرلندا يمثل إحدى الخطوات الأساسية التي تقوم بها الدولة بشكل شامل، وليس فقط القوات المسلحة، لضمان تحقيق مبدأ الجدارة في جميع المجالات. وشدد سيادته على الاهتمام البالغ للدولة بالإنسان في كافة القطاعات والمجالات الحيوية، معتبراً أن هذا التعاون يصب في مصلحة رفع الكفاءة الطبية والأكاديمية للكوادر الوطنية.

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توسعات جامعية جديدة في التخصصات المتقدمة

أشار السيد الرئيس إلى أن عدداً كبيراً من المدنيين تقدم هذا العام للالتحاق بكلية الطب بالقوات المسلحة، مما دفع للتفكير في تطوير الموضوع وإنشاء ست كليات جديدة في جامعة كيان. وتغطي هذه الكليات الجديدة مجالات الطب، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والصيدلة، والهندسة، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، وهي تخصصات تعتبر من أكثر التخصصات تقدماً وتطوراً في الوقت الراهن. وسيسعى القائمون على الجامعة لإجراء توأمة بين تلك الكليات الجديدة وكليات أجنبية مناظرة ومرموقة لضمان جودة التعليم.

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طاقة استيعابية ضخمة لصندوق تحيا مصر

أوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي أن جامعة كيان ستكون قادرة على استيعاب حوالي 25 ألف طالب، مما يعكس الطموح الكبير في توسعة البنية التحتية التعليمية. بالإضافة إلى ذلك، وجه الرئيس السيسي صندوق تحيا مصر بتحمل تكاليف دراسة النابغين في جامعة كيان، مؤكداً على دعم الدولة للمتفوقين لضمان استحقاقهم التعليمي. وينعكس هذا القرار إيجاباً على مسار التعليم العالي في مصر من خلال توفير فرص متكاملة للطلاب المتميزين في التخصصات الدقيقة.