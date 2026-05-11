الرئيس السيسي يشارك في قمة إفريقيا فرنسا بنيروبي لتعزيز التكامل الاقتصادي ودعم مسارات التنمية القارية

تفاصيل مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة إفريقيا إلى الأمام بالعاصمة الكينية نيروبي، وبحث سبل إصلاح النظام المالي الدولي وتعزيز الشراكات التنموية والرقمية.

في خطوة تعكس عمق الروابط الاستراتيجية بين الدولة ال مصر ية والقارة السمراء، توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين إلى جمهورية كينيا ، وذلك للمشاركة في فعاليات قمة إفريقيا فرنسا التي تحتضنها العاصمة الكينية نيروبي خلال يومي 11 و12 مايو 2026.

تأتي هذه المشاركة في ظل حضور رفيع المستوى يضم نخبة من قادة الدول الإفريقية، بالإضافة إلى شركاء التنمية وممثلي المؤسسات الدولية، مما يضفي صبغة عالمية على هذا الحدث القاري الهام. وقد صرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن القمة تنعقد هذا العام تحت شعار إفريقيا إلى الأمام، وهو شعار يجسد الطموحات الكبيرة للقارة في تحقيق نهضة شاملة.

وتركز أجندة القمة على مجموعة من الملفات الاقتصادية والتنموية التي تمثل أولوية قصوى، وفي مقدمتها دعم معدلات النمو الاقتصادي، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، وتطوير قطاعات الطاقة، مع التركيز بشكل خاص على ضرورة إصلاح النظام المالي الدولي لضمان تمثيل عادل وفعال للأولويات الإفريقية داخل المنظومة الاقتصادية العالمية، بما ينهي حالة التهميش التي عانت منها القارة في اتخاذ القرار المالي العالمي. وتكتسب القمة أهمية استثنائية بالنظر إلى التوقيت الذي تعقد فيه، حيث تواجه القارة الإفريقية تحديات اقتصادية متزايدة ناتجة عن تداعيات الأزمات العالمية المتلاحقة، والتي أدت إلى ارتفاع تكاليف التمويل وزيادة أسعار الطاقة، مما وضع ضغوطا كبيرة على الموازنات العامة للدول الإفريقية.

ومن هنا، تبرز المطالبات الإفريقية بضرورة إجراء إصلاحات جذرية في المؤسسات المالية الدولية لتوفير فرص أكبر للنمو المستدام وتقليل أعباء الديون. كما تولي القمة اهتماما بالغا بملفات التكنولوجيا والبنية التحتية، باعتبارها الركائز الأساسية لخلق فرص عمل للشباب الإفريقي وتحفيز الابتكار.

ويشمل ذلك التوسع في الاستثمارات الموجهة نحو الطاقة النظيفة والمتجددة، سعيا لتحقيق توازن بين متطلبات التنمية الصناعية والحفاظ على البيئة، وهو ما يتطلب تعاونا وثيقا بين الحكومات ومؤسسات التمويل الدولية لتعزيز مشروعات الربط الإقليمي وتفعيل دور القطاع الخاص الإفريقي في قيادة قاطرة النمو. ومن الجانب المصري، من المقرر أن يلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة تعبر عن رؤية القاهرة في تعزيز التعاون الإفريقي الدولي، حيث سيسلط الضوء على أهمية التكامل الاقتصادي بين دول القارة كسبيل وحيد لمواجهة التحديات الخارجية.

كما تتضمن أجندة الرئيس المصري سلسلة من اللقاءات الثنائية المكثفة مع قادة أفارقة ومسؤولين في منظمات دولية، لبحث سبل توسيع الشراكات في مجالات الطاقة والاستثمار. وتعكس هذه التحركات الدبلوماسية استمرار الاستراتيجية المصرية التي تهدف إلى ترسيخ حضور مصر كقوة دافعة للتنمية في إفريقيا، ودعم مشروعات البنية التحتية العابرة للحدود.

وفي سياق متصل، يرى المراقبون أن القمة تمثل منصة لإعادة صياغة العلاقات بين إفريقيا وشركائها الدوليين، خاصة فرنسا، بما يحقق توازنا في المصالح ويمنح الدول الإفريقية مساحة أكبر لطرح رؤيتها التنموية بعيدا عن التبعية، خاصة في ظل التنافس الدولي المحموم على الموارد الإفريقية من معادن وطاقة وتكنولوجيا. وفي تحليل سياسي لهذه المشاركة، أكد الدكتور أحمد العناني، المحلل السياسي، أن تواجد الرئيس السيسي في نيروبي يبرهن على المكانة المتقدمة التي وصلت إليها مصر داخل القارة، ودورها المحوري في دعم قضايا العدالة التنموية.

وأشار العناني في تصريحاته إلى أن شعار إفريقيا إلى الأمام يتطلب تنسيقا مشتركا وتوحيدا للمواقف الإفريقية تجاه القضايا الكبرى، مثل إصلاح النظام المالي العالمي ودعم تمويل البنية التحتية. وأضاف أن تحركات القيادة السياسية المصرية في السنوات الأخيرة لم تكن مجرد حضور دبلوماسي، بل تحولت إلى مبادرات ملموسة ومشروعات تنموية ساهمت في تعزيز التكامل الإقليمي.

واختتم العناني حديثه بالتأكيد على أن مصر أصبحت اليوم صوتا مؤثرا وقادرا على نقل تطلعات الشعوب الإفريقية إلى المحافل الدولية، بفضل رؤيتها المتوازنة وثقلها السياسي الذي يجمع بين الخبرة التاريخية والطموح المستقبلي، مما يجعلها شريكا أساسيا في أي عملية تطوير شاملة تشهدها القارة الإفريقية في المرحلة المقبلة





مصر كينيا قمة إفريقيا فرنسا التنمية المستدامة التعاون الاقتصادي

