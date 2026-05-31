الرئيس السيسي يتابع رؤية تحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي للتعليم العالي والبحث العلمي

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي لمتابعة خطة تطوير التعليم العالي والبحث العلمي بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي. تضمن الاجتماع مناقشة بناء قدرات هيئة التدريس، ربط البحث العلمي بالصناعة، المشروعات الصحية، وتصدير التعليم المصري. وجه الرئيس بتعزيز الشراكات الدولية ودعم الابتكار.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عبد العزيز قنصوه وزير التعليم العالي و البحث العلمي . تابع الرئيس خلال الاجتماع رؤية وزارة التعليم العالي و البحث العلمي وخطة عملها خلال المرحلة المقبلة والتي تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي للتعليم العالي و البحث العلمي والابتكار.

هذا التوجه يسهم في بناء اقتصاد المعرفة وجذب الطلاب والباحثين من جميع أنحاء العالم. أشار وزير التعليم العالي إلى وجود 129 جامعة في مصر بين حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية وجامعات ذات طبيعة خاصة وأفرع للجامعات الأجنبية. أكد الرئيس أهمية استمرار جهود تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي باعتبارها ركيزة أساسية في بناء الإنسان المصري وتحقيق التنمية المستدامة. وشدد على تعزيز الدور المحوري للجامعات في برامج التدريب وتطوير المهارات لتلبية احتياجات سوق العمل.

كما وجه بالاهتمام بالشراكة والتعاون مع الجامعات والمؤسسات الدولية الرائدة للاستفادة من خبراتها في تعزيز جودة المنظومة. استعرض الاجتماع محور بناء قدرات هيئة التدريس وتحسين جودة الأداء الأكاديمي والإداري. أوضح الوزير أنه تم تشكيل لجنة تنفيذية للإشراف على مشروع ميكنة نظام إدارة الموارد المؤسسية للإسراع بالميكنة الشاملة والتحول الرقمي لمنظومة العمل الإداري. يجري العمل على إعداد تصور شامل لتطوير أداء مراكز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بما يتواكب مع متطلبات العصر ويحقق تطلعات المتدربين.

كما تم استعراض الموقف التنفيذي لربط البحث العلمي بالصناعة واقتصاد المعرفة. الهدف الرئيسي هو تحويل الأبحاث الأكاديمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق ودعم الابتكار وريادة الأعمال من خلال توطين فكرة أودية التكنولوجيا وتطوير نظام حوافز للباحثين وأعضاء هيئة التدريس وربط البحث العلمي بالصناعة. تابع الرئيس الموقف التنفيذي للمشروعات الصحية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

استعرض الوزير عدداً من المشروعات الصحية التي تم افتتاحها مثل تطوير المستشفى الرئيسي بجامعة الإسكندرية وتطوير وحدات بمستشفى المواساة وتحديث غرف العمليات والمناظير بمستشفى الشاطبي الجامعي للتوليد وأمراض النساء وكذلك إنشاء فرع لجامعة القاهرة بإريتريا. تابع الرئيس أيضاً ما يتعلق بتصدير التعليم المصري من خلال وضع نظام لاختيار الجامعات الرائدة واستهداف الدول والمناطق ذات الأثر الأكبر استراتيجياً وسياسياً والتوسع في البرامج المشتركة مع الجامعات العالمية عالية التصنيف واستضافة بعض البرامج بشراكة أكاديمية.

أوضح الوزير أنه تم تشكيل لجنة من الخبراء المتخصصين بالجامعات لتولي متابعة تنفيذ ذلك وجار العمل على إبرام اتفاق لإنشاء مؤسسة تمويلية بالتعاون مع البنك المركزي المصري تختص بتمويل المنح الدراسية للطلاب بما يتيح لهم الحصول على درجات علمية مزدوجة بالتعاون مع جامعات دولية مرموقة. أكد الرئيس أهمية تعزيز شراكات التعليم العالي وإنشاء أفرع أجنبية من خلال بناء نموذج حديث للشراكات العابرة للحدود وتعزيز الشراكات المؤسسية التي تهدف إلى بناء القدرات الوطنية وتعظيم العائد الاقتصادي ورفع التصنيف الدولي.

وجه الرئيس بالمضي قدماً نحو تعزيز تنافسية الجامعات المصرية على المستويين الإقليمي والدولي ودعم البحث العلمي والابتكار





التعليم العالي البحث العلمي الرئيس السيسي التحول الرقمي الشراكات الدولية

