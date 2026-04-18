الرئيس السيسي يتلقى اتصالاً من رئيس الجمهورية اللبنانية ويؤكد دعم مصر الكامل للبنان

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً بالعماد جوزيف عون، رئيس الجمهورية اللبنانية، حيث تم الترحيب بإعلان وقف إطلاق النار في لبنان، والإشادة بالجهود المبذولة لاستعادة الأمن والاستقرار. أكد الرئيس السيسي على دعم مصر الكامل للبنان وإدانتها لأي اعتداء على سيادته. واستعرض الرئيسان مستجدات المفاوضات المباشرة، واتفقا على تكثيف التواصل والتنسيق.

تلقى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، اتصالاً هاتفياً هاماً اليوم من سعادة العماد جوزيف عون، رئيس الجمهورية اللبنانية. وقد أدلى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، بتصريح مفصل حول مجريات هذا الاتصال الهاتفي الذي يعكس عمق العلاقات الأخوية والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين.

رحب الرئيس السيسي خلال هذا الاتصال، بالخطوات الإيجابية المتخذة نحو إعلان وقف إطلاق النار في لبنان، معرباً عن تقديره العميق للجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة اللبنانية لتوطيد سلطة المؤسسات الوطنية على كافة ربوع الأراضي اللبنانية. وأثنى الرئيس المصري بشكل خاص على المساعي المبذولة الهادفة إلى استعادة مظاهر الأمن والاستقرار، وضمان استدامة وقف إطلاق النار، مما يمهد الطريق نحو مستقبل أكثر أمناً وازدهاراً للشعب اللبناني الشقيق. وفي إطار هذه المناقشات، استعرض الرئيس السيسي الجهود المصرية المتواصلة لدعم لبنان، وحمايته من الانزلاق نحو التوترات والأزمات الإقليمية المتصاعدة. وأكد الرئيس المصري مجدداً على الموقف المصري الثابت الذي يدين بشدة أي شكل من أشكال الاعتداء على أمن وسيادة لبنان، وعلى مقدرات شعبه العظيم، مشدداً على التزام مصر الدائم بالوقوف إلى جانب لبنان في كافة الظروف. من جانبه، أعرب العماد جوزيف عون، رئيس الجمهورية اللبنانية، عن بالغ تقديره لموقف مصر الثابت وتضامنها الدائم مع لبنان، مؤكداً على الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني في مسيرته نحو استعادة عافيته واستقراره. وشكر الرئيس اللبناني الرئيس السيسي على حرصه الكبير واهتمامه المتواصل بدعم لبنان، وعلى الدور المحوري الذي تلعبه مصر في المنطقة. كما تطرق الرئيس عون إلى آخر مستجدات المفاوضات المباشرة التي تجري برعاية أمريكية، مؤكداً على تمسك الدولة اللبنانية الثابت بالتوصل إلى تسوية سلمية عادلة ومستدامة. وشدد على أن هذه التسوية يجب أن تضمن الحفاظ على سيادة لبنان، وأمن شعبه، ووحدة وسلامة أراضيه، وهي مبادئ أساسية لا يمكن التفريط فيها. وأشار السفير الشناوي في ختام تصريحه إلى أن الرئيسين، السيسي وعون، قد اتفقا خلال هذا الاتصال الهاتفي على أهمية تكثيف التواصل والتنسيق بين البلدين خلال الفترة المقبلة. وهذا الاتفاق يعكس الروح الإيجابية والبناءة للعلاقات الثنائية، والرغبة المشتركة في تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة، ودعم مسيرة الاستقرار في المنطقة. إن هذا التبادل الهاتفي يؤكد الدور القيادي الذي تلعبه مصر في دعم أشقائها، وحرصها على أمن واستقرار لبنان، وتعزيز تكاتف الأشقاء العرب في مواجهة المؤامرات الإقليمية والدولية. وسيتم متابعة التطورات المستقبلية عن كثب، حيث تظل مصر شريكاً أساسياً ومسانداً قوياً للبنان في مسيرته نحو استعادة الأمن والرخاء





