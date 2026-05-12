الرئيس السيسي يشارك في قمة إفريقيا وفرنسا بنيروبي ويطالب بإصلاح النظام المالي العالمي لدعم القارة السمراء

استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في قمة إفريقيا وفرنسا بالعاصمة الكينية نيروبي رؤية مصر لإصلاح الهيكل المالي الدولي، مؤكداً على ضرورة ربط السلام بالتنمية ومعالجة أزمة الديون السيادية للدول الأفريقية.

شهدت العاصمة الكينية نيروبي حدثاً دبلوماسياً واقتصادياً رفيع المستوى بمشاركة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال قمة إفريقيا وفرنسا، والتي تهدف إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين القارة السمراء والدول الأوروبية.

وقد بدأت فعاليات القمة بوصول السيد الرئيس إلى مركز كينياتا الدولي للمؤتمرات، حيث كان في استقباله الرئيس الكيني ويليام روتو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في إشارة واضحة إلى عمق العلاقات الثنائية والرغبة المشتركة في دفع عجلة التعاون التنموي. وقد شارك الرئيس السيسي في الجلسة الافتتاحية التي شهدت كلمات محورية لكل من الرئيس الكيني والرئيس الفرنسي، بالإضافة إلى أنطونيو جوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة، ومحمود علي يوسف رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، حيث ركزت المداخلات على ضرورة إيجاد صيغ جديدة للتعاون الدولي تراعي التحديات الراهنة التي تواجهها الدول النامية.

وفي كلمة شاملة ومفصلة ألقاها أمام القمة، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على رؤية مصر العميقة تجاه الربط العضوي بين الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية، مؤكداً أنه لا يمكن تحقيق تنمية حقيقية ومستدامة في ظل غياب السلام، كما أنه لا يمكن ضمان سلام دائم دون وجود قاعدة تنموية صلبة تلبي تطلعات الشعوب. وأوضح الرئيس أن التوترات الجيوسياسية المتزايدة، خاصة تلك التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، لم تعد مجرد أزمات إقليمية، بل أصبحت تؤثر بشكل مباشر وعميق على استقرار سلاسل الإمداد العالمية، مما أدى إلى تذبذب أمن الطاقة والغذاء، وهو الأمر الذي يلقي بظلاله الثقيلة على الدول الأفريقية التي تعاني أصلاً من ضغوط اقتصادية وتكافح من أجل الحفاظ على انضباطها المالي وكبح جماح الديون المتراكمة.

كما تناول الرئيس السيسي في طرحه ضرورة إجراء إصلاح جذري وشامل للهيكل المالي الدولي، معتبراً أن هذا الإصلاح لم يعد مجرد خيار بل ضرورة حتمية تفرضها الظروف العالمية الراهنة. وأشار إلى أن تراجع تدفقات المساعدات الإنمائية وزيادة المشروطيات المفروضة من قبل المؤسسات الدولية، بالتوازي مع الكوارث البيئية الناتجة عن تغير المناخ، تتطلب تبني رؤية مبتكرة لتمويل التنمية.

واقترح الرئيس تفعيل آليات تمويلية غير تقليدية، مثل مبادلة الديون السيادية بمشروعات تنموية ذات قيمة مضافة، والتوسع في إصدار السندات الخضراء التي تدعم المشروعات الصديقة للبيئة، بالإضافة إلى تطوير سياسات البنوك متعددة الأطراف لحشد الاستثمارات من القطاعين العام والخاص. ونبه الرئيس إلى الخطورة البالغة لمعضلة الديون في إفريقيا، حيث باتت بعض الدول تنفق على خدمة ديونها مبالغ تفوق ما تنفقه على قطاعي الصحة والتعليم مجتمعين، وهو ما يمثل عائقاً جسيماً أمام أي تقدم اجتماعي.

وعلى صعيد التكامل القاري، دعا الرئيس السيسي إلى ضرورة تشجيع الصادرات من الدول النامية إلى الأسواق العالمية ودعم الصناعات الناشئة في إفريقيا. وأكد على أهمية تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية من خلال تعزيز سلاسل الإمداد البينية وبناء قدرات الشباب الأفريقي وتزويدهم بالمهارات اللازمة لمواكبة العصر الرقمي. وفي سياق متصل، استعرض الرئيس التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي، موضحاً كيف استطاعت مصر، رغم الأزمات العالمية، تنفيذ برنامج طموح لضبط السياسات المالية والنقدية وتطوير التشريعات الاقتصادية لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأشار إلى الطفرة الكبيرة في البنية التحتية المصرية من طرق وكباري وموانئ واتصالات، وهو ما يجعل مصر بمثابة بوابة استراتيجية للقارة الأفريقية، مما يفتح آفاقاً واسعة للتعاون المشترك. واختتم الرئيس السيسي كلمته بالتأكيد على أن التعامل مع المشهد الاقتصادي العالمي المضطرب يتطلب تكاتفاً دولياً حقيقياً لتعزيز حوكمة الاقتصاد العالمي وإعادة هيكلة مؤسساته لضمان العدالة والإنصاف.

وأعرب عن تطلع مصر لتعزيز تعاونها مع فرنسا وكافة الشركاء الدوليين لدفع برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر وإفريقيا، بما يضمن تحقيق حياة كريمة للشعوب وتحقيق التنمية المنشودة التي تلبي طموحات الأجيال القادمة في القارة الشابة





