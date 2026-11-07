الرئيس السيسي يوقف منشور تسجيل أراضي وقف الأمير مصطفى عبد المنان

الرئيس السيسي يلغي المنشور الفني رقم 8 لعام 2026 الخاص بإيقاف تسجيل الأراضي الوقفية في دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، ليتمكن آلاف المواطنين من استئناف معاملاتهم العقارية.

أكدت التوجيهات الرئاسية الصادرة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة استعادة الاستقرار القانوني للمواطنين ومعالجة التحديات العقارية العالقة في شمال الدلتا. تقرر رسمياً وقف العمل فوراً بالمنشور الفني رقم 8 الصادر عام 2026، والذي كان قد فرض قيوداً مشددة على إجراءات تسجيل وتوثيق الأراضي الواقعة ضمن نطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان.

يهدف هذا الإجراء الحاسم إلى إزالة المعوقات الإدارية التي تعترض مصالح المواطنين، مما يتيح لهم استئناف معاملاتهم العقارية وفقاً لأحكام القانون. يأتي هذا القرار تأكيداً على حرص الدولة الفائقة على صون حقوق المواطنين واستقرار مراكزهم القانونية، مع الموازنة الدقيقة بين هذه الحقوق وبين الحفاظ على أموال الأوقاف والدولة وحقوق جميع الأطراف المعنية دون إخلال.

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تفاصيل إلغاء المنشور الفني رقم 8 لعام 2026

أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المنشور الفني رقم 13 بتاريخ 4 نوفمبر 2026، ليتم فيه سحب العمل بالمنشور رقم 8 بشكل رسمي. ينص هذا الإجراء الجديد على رفع جميع القيود التي كانت مفروضة على إجراءات الشهر العقاري والتسجيل والتعاملات المتعلقة بالأراضي المذكورة. بذلك، تصبح الأراضي الخاضعة لنطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان قابلة للتسجيل والتوثيق بشكل طبيعي.

تشمل هذه الإجراءات تغييرات جوهرية في النظام الإداري للأراضي المعنية، حيث ألغت القيود السابقة التي أوقفت كل حركة عقارية. يسمح هذا التغيير للمواطنين الآن بالتعامل مع أراضيهم كما لو أن القيود لم تكن موجودة، مما يعيد الحركة الاقتصادية والقانونية إلى مسارها الطبيعي في المناطق المتضررة. يمثل هذا الإجراء استجابة مباشرة للتوجيهات الرئاسية السامية التي أولت اهتماماً خاصاً بتسهيل الحياة على المواطنين وحل المشكلات المتراكمة.

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المساحات الجغرافية والأطراف المتأثرة بالقرار

يتناول هذا القرار الأراضي الواقعة في نطاق الوقف عبر ثلاث محافظات رئيسية في شمال الدلتا، وهي كفر الشيخ، دمياط، والدقهلية. تشمل مساحة الأراضي في محافظة كفر الشيخ نحو 256 ألفاً و830 فداناً. فيما تصل المساحة في محافظة دمياط إلى نحو 89 ألفاً و831 فداناً.

أما بالنسبة لمحافظة الدقهلية، فتبلغ المساحة المعنية نحو 73 ألفاً و965 فداناً. وبجمع هذه المساحات، تصل المساحة الإجمالية للأراضي الخاضعة لنطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان إلى نحو 420 ألف فدان. يمس هذا القرار آلاف المواطنين وملاك الأراضي في هذه المناطق، الذين كانت معاملاتهم عالق منذ صدور المنشور السابق.

المواقف الحزبية والتكامل المؤسسي في تنفيذ القرار

شهدت الساحة السياسية والحزبية ردود فعل إيجابية واسعة عقب التوجيهات الرئاسية، حيث عبرت أحزاب سياسية متعددة عن ترحيبها بهذا القرار. أكدت أحزاب مثل حزب الجبهة الوطنية، وحزب مستقبل وطن، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن هذا الإجراء ينسجم مع التوصيات الوطنية التي تم طرحها في منتدى مصر 2026. يشدد هؤلاء على أهمية مراجعة القرارات الإدارية التي تعيق المواطنين.

أكد الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية ووكيل مجلس النواب، أن توجيهات فخامة الرئيس تمثل ترجمة عملية لما تم طرحه في منتدي مصر 2026. أوضح أن التوجيهات تستجيب للمطالب المباشرة للمواطنين بشأن القضايا التي تؤثر على حياتهم اليومية. كما نوه إلى تكليف وزارة العدل بتنفيذ هذا التوجيه الرئاسي كخطوة حاسمة لمعالجة أوضاع المواطنين المتأثرين.

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من جهته، شدد حزب مستقبل وطن على أن سرعة التحرك في مراجعة هذا الملف تعكس نموذجاً للتكامل بين مؤسسات الدولة. أكد الحزب أن صون حقوق الملكية والحفاظ على أموال المواطنين يمثلان مسؤولية متكاملة لا تتعارض مع الحفاظ على أموال الأوقاف. كما جددت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تقديرها للقيادة السياسية على الاستجابة السريعة لما يحقق الصالح العام.

الأثر المستقبلي على المواطنين والاستقرار المجتمعي

يسهم هذا القرار في تعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، من خلال إظهار قدرة النظام على تصحيح المسار ومعالجة الأخطاء الإدارية بسرعة. يتيح للمواطنين استكمال إجراءات إثبات الملكية والتصرفات العقارية دون خوف من تجميد معاملاتهم. يعكس هذا النهج التزاماً واضحاً بتحقيق الاستقرار للأفراد والأسر، الذين يعتمدون على الأرض كجزء أساسي من ثروتهم وهويتهم.

من المتوقع أن يؤدي رفع القيود إلى تنشيط السوق العقاري في المناطق الثلاث، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد المحلي. يعمل هذا الإجراء على ترسيخ سيادة القانون من خلال تطبيق قواعد عادلة وشاملة ترضي جميع الأطراف. تظل الأولوية القصوى للدولة هي تحقيق التوازن بين مصلحة المواطن في حفظ ملكيته، ومصلحة الدولة والأوقاف في حماية الأموال العامة.