الرئيس السوري أحمد الشرع يبدأ جولة خليجية من الرياض لتعزيز التنسيق الإقليمي

كشفت الرئاسة السورية عن زيارة مرتقبة للرئيس أحمد الشرع إلى المملكة العربية السعودية، تستهل جولة إقليمية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف حول ملفات المنطقة الشائكة.

أعلنت رئاسة الجمهورية السورية في بيان رسمي صدر يوم الاثنين، أن الرئيس المؤقت أحمد الشرع يعتزم التوجه إلى المملكة العربية السعودية يوم غد الثلاثاء، في مستهل جولة دبلوماسية مكثفة تشمل عدداً من دول الخليج العربي. وأوضحت الرئاسة في بيانها الذي نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن هذه الزيارة تأتي في إطار سعي دمشق الحثيث لتعزيز أواصر العلاقات الثنائية مع الرياض، وبحث سبل التعاون المشترك في مختلف المجالات، بالإضافة إلى التنسيق حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل.

ومن المقرر أن يجري الرئيس الشرع مباحثات رفيعة المستوى مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لمناقشة التطورات السياسية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة، وسبل تقريب وجهات النظر إزاء الأزمات الراهنة. وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لزيارة سابقة قام بها الشرع في أكتوبر الماضي، حيث شارك آنذاك في أعمال النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، وهي المشاركة التي تركت أثراً إيجابياً في تعزيز الحوار السوري السعودي. وفي سياق متصل، كان الرئيس أحمد الشرع قد شدد في تصريحات أدلى بها خلال مشاركته في منتدى أنطاليا الخامس بتركيا، على أن المنطقة تمر بمرحلة مفصلية تتسم بالتعقيد، وتتطلب حلولاً استثنائية وواقعية تتجاوز القوالب التقليدية. وأكد الشرع خلال الجلسة الحوارية التي عقدت تحت شعار التعامل مع حالات عدم اليقين عند رسم المستقبل، أن سوريا تتحمل مسؤولياتها التاريخية وتواجه كافة التحديات بفضل صمود شعبها ودعم الأشقاء والمحبين في دول المنطقة. وأوضح أن جذور الصراعات الحالية ليست وليدة اللحظة، بل تمتد لتضرب في عمق التاريخ، مما يستوجب تعاملاً سياسياً حكيماً يبتعد عن سياسات المحاور والاصطفافات الضيقة التي لم تجلب للمنطقة سوى المزيد من الأزمات. وشدد على أن دمشق تتبنى استراتيجية تهدف إلى تحويل سوريا إلى جسر وصل إيجابي بين القوى الدولية الفاعلة، بدلاً من أن تكون ساحة لتصفية الحسابات. وأشار الرئيس السوري خلال حديثه إلى أن بلاده نجحت في بناء نموذج دبلوماسي متوازن، حيث تسعى لترسيخ علاقات مثالية مع القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين، بالإضافة إلى دول القارة الأوروبية مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا، مع الحفاظ على عمقها الاستراتيجي العربي. وأكد أن هذه الدبلوماسية النشطة تهدف بالدرجة الأولى إلى ضمان استقرار البلاد وحماية مصالحها العليا في ظل تقلبات النظام الدولي. وتأتي هذه الجولة الخليجية وسط تحركات دبلوماسية مكثفة على الصعيد الدولي، منها ما يتعلق بملف وقف إطلاق النار وبعض الضغوط المرتبطة بمسارات سياسية وقانونية إقليمية، مما يجعل زيارة الرئيس الشرع للرياض محطة مفصلية لرسم خارطة طريق جديدة للتعاون السوري الخليجي، والمساهمة في تهدئة التوترات الإقليمية عبر قنوات التواصل المباشر التي أثبتت فعاليتها في الآونة الأخيرة





