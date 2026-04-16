الرئيس اللبناني: انسحاب إسرائيل شرط لوقف النار ولبنان يدير التفاوض سيادياً

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية هو شرط أساسي لتثبيت وقف إطلاق النار وإعادة بسط سيادة الدولة. وشدد على أن لبنان هو من يدير ملف التفاوض مع إسرائيل سيادياً، فيما كشفت تحركات دبلوماسية عن اتفاق مبدئي على مفاوضات مباشرة.

أكد رئيس الجمهورية اللبنانية، العماد جوزيف عون، أن الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية هو شرط أساسي لا غنى عنه لترسيخ وقف إطلاق النار، واستعادة سيادة الدولة اللبنانية على كافة أراضيها، مشدداً على ضرورة إعادة انتشار الجيش اللبناني وصولاً إلى الحدود الدولية المعترف بها. هذه التصريحات جاءت خلال لقاء جمعه بوزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، هاميش نيكولاس فالكونر، حيث استعرضا التطورات الأخيرة في جنوب لبنان والجهود الدولية المبذولة لاحتواء التصعيد ومنع تفاقم الوضع نحو مواجهة أوسع.

وفيما يتعلق بمسار وقف إطلاق النار، أوضح الرئيس عون أن تحقيق هذا الهدف بين لبنان وإسرائيل يمثل المدخل الطبيعي للانتقال إلى مرحلة المفاوضات المباشرة بين الطرفين. وأشار إلى أن هذه المفاوضات يمكن أن تستند إلى مبادرة رئاسية لبنانية واضحة المعالم تضع أسس الحل. وأكد الرئيس على حرص لبنان على تهدئة الأوضاع في الجنوب وجميع المناطق الأخرى، وذلك بهدف وقف استهداف المدنيين وإنهاء عمليات تدمير المنازل والبنية التحتية في القرى والبلدات الحدودية، التي شهدت تصعيداً عسكرياً ملحوظاً خلال الفترة الماضية.

وشدد العماد عون على أن مسألة التفاوض مع إسرائيل هي مسألة سيادية بحتة، مؤكداً أن السلطات اللبنانية وحدها هي الجهة المخولة بإدارة هذا الملف، دون تدخل من أي أطراف خارجية. كما أكد التزام الدولة بتنفيذ القرارات الحكومية، وبخاصة ما يتعلق بحصرية حمل السلاح بيد الدولة، وذلك في سياق جهودها لتعزيز الاستقرار الداخلي وضمان حماية كافة المواطنين. تأتي هذه التصريحات في ظل تحركات دبلوماسية مكثفة، حيث استضافت العاصمة الأمريكية واشنطن مؤخراً اجتماعاً ثلاثياً على مستوى السفراء ضم مسؤولين من لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة، بهدف استكشاف سبل تهدئة التوترات. ووفقاً لبيان مشترك، أسفرت هذه المحادثات عن اتفاق مبدئي على الشروع في مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل، على أن يتم تحديد زمان ومكان هذه المفاوضات لاحقاً، مما يعكس رغبة دولية في احتواء التصعيد وفتح قنوات حوار بناءة بين الطرفين.





