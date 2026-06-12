قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال تجمع انتخابي، إن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق رائع مع إيران، مؤكدًا أن الأمور تمت تسويتها بين الجانبين، وأن طهران لن تمتلك أسلحة نووية. ونقلت شبكة CNN عن ترامب تأكيده أن الحرب مع إيران انتهت، مشيرًا إلى أن الجانب الإيراني وافق على عدم امتلاك سلاح نووي.

بمعدل نمو 21%.. ميزانية الأجور تقفز إلى 822.7 مليار جنيه بالموازنة الجديدة. الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لملف حوكمة التعيينات والترقيات الجديدة في الدولة. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الباكستاني التطورات الإقليمية والجهود المشتركة لخفض التصعيد.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال تجمع انتخابي، إن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق رائع مع إيران، مؤكدًا أن الأمور تمت تسويتها بين الجانبين، وأن طهران لن تمتلك أسلحة نووية. ونقلت شبكة CNN عن ترامب تأكيده أن الحرب مع إيران انتهت، مشيرًا إلى أن الجانب الإيراني وافق على عدم امتلاك سلاح نووي. وأضاف المسؤول أن القوات الأمريكية أسقطت مسيرتين إيرانيتين، مؤكدًا استمرار حركة الملاحة البحرية عبر المضيق رغم التوترات الأمنية التي تشهدها المنطقة.

في المقابل، نقل التلفزيون الإيراني عن مصدر عسكري أن السفينة محل الواقعة كانت ناقلة نفط خالفت قواعد المرور المعمول بها داخل مضيق هرمز، مشيرًا إلى أنها أُجبرت على الامتثال لتعليمات بحرية الحرس الثوري الإيراني بعد توجيه تحذيرات لها. وأوضح المصدر أن الانفجارات التي سُمعت قرب منطقة سيريك جنوب إيران جاءت خلال تعامل القوات الإيرانية مع السفينة المخالفة، فيما أكدت وكالة فارس أن القوات الإيرانية منعت ناقلة نفط من دخول المضيق دون الحصول على التنسيق المسبق المطلوب.

وشدّدت الخارجية الإيرانية على أن طهران لن تتنازل عن خطوطها الحمراء في أي مفاوضات أو تفاهمات مستقبلية، ما يعكس استمرار التباين بين الروايتين الأمريكية والإيرانية رغم الحديث المتزايد عن اقتراب التوصل إلى تفاهمات بين الطرفين. بمعدل نمو 21%.. ميزانية الأجور تقفز إلى 822.7 مليار جنيه بالموازنة الجديدة. الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لملف حوكمة التعيينات والترقيات الجديدة في الدولة.

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الباكستاني التطورات الإقليمية والجهود المشتركة لخفض التصعيد. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال تجمع انتخابي، إن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق رائع مع إيران، مؤكدًا أن الأمور تمت تسويتها بين الجانبين، وأن طهران لن تمتلك أسلحة نووية. ونقلت شبكة CNN عن ترامب تأكيده أن الحرب مع إيران انتهت، مشيرًا إلى أن الجانب الإيراني وافق على عدم امتلاك سلاح نووي.

وأضاف المسؤول أن القوات الأمريكية أسقطت مسيرتين إيرانيتين، مؤكدًا استمرار حركة الملاحة البحرية عبر المضيق رغم التوترات الأمنية التي تشهدها المنطقة. في المقابل، نقل التلفزيون الإيراني عن مصدر عسكري أن السفينة محل الواقعة كانت ناقلة نفط خالفت قواعد المرور المعمول بها داخل مضيق هرمز، مشيرًا إلى أنها أُجبرت على الامتثال لتعليمات بحرية الحرس الثوري الإيراني بعد توجيه تحذيرات لها.

وأوضح المصدر أن الانفجارات التي سُمعت قرب منطقة سيريك جنوب إيران جاءت خلال تعامل القوات الإيرانية مع السفينة المخالفة، فيما أكدت وكالة فارس أن القوات الإيرانية منعت ناقلة نفط من دخول المضيق دون الحصول على التنسيق المسبق المطلوب. وشدّدت الخارجية الإيرانية على أن طهران لن تتنازل عن خطوطها الحمراء في أي مفاوضات أو تفاهمات مستقبلية، ما يعكس استمرار التباين بين الروايتين الأمريكية والإيرانية رغم الحديث المتزايد عن اقتراب التوصل إلى تفاهمات بين الطرفين





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الرئيس السيسي حوكمة التعيينات والترقيات إيران الولايات المتحدة اتفاقية

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