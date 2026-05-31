الرئيس السيسي يؤكد على تطوير التعليم العالي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية مواصلة جهود تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، مع التركيز على تحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي للتعليم والابتكار، وذلك خلال اجتماع مع رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية استمرار جهود تطوير منظومة التعليم العالي و البحث العلمي باعتبارها ركيزة أساسية في بناء الإنسان المصري وتحقيق التنمية المستدامة، فضلاً عن تعزيز الدور المحوري للجامعات في برامج التدريب وتطوير المهارات لتلبية احتياجات سوق العمل.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس اليوم الأحد مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عبد العزيز قنصوه وزير التعليم العالي والبحث العلمي. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي بأن الرئيس تابع خلال الاجتماع رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وخطة عملها خلال المرحلة المقبلة والمتمثلة في تحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بما يسهم في بناء اقتصاد المعرفة وجذب الطلاب والباحثين من جميع أنحاء العالم.

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى وجود 129 جامعة في مصر، ما بين حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية، وجامعات ذات طبيعة خاصة، وأفرع للجامعات الأجنبية. كما استعرض الاجتماع محور بناء قدرات هيئة التدريس وتحسين جودة الأداء الأكاديمي والإداري، حيث أشار الوزير إلى تشكيل لجنة تنفيذية للإشراف على مشروع ميكنة نظام إدارة الموارد المؤسسية، للإسراع بالميكنة الشاملة والتحول الرقمي لمنظومة العمل الإداري.

وأوضح أنه جار العمل على إعداد تصور شامل لتطوير أداء مراكز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بما يتواكب مع متطلبات العصر. ووجه الرئيس بالاهتمام بالشراكة مع الجامعات والمؤسسات الدولية الرائدة للاستفادة من خبراتها. وتناول الاجتماع أيضاً الموقف التنفيذي لربط البحث العلمي بالصناعة واقتصاد المعرفة، حيث أوضح الوزير أن المستهدف الرئيسي هو تحويل الأبحاث الأكاديمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق، ودعم الابتكار وريادة الأعمال عبر توطين فكرة أودية التكنولوجيا، وتطوير نظام حوافز للباحثين وربط البحث العلمي بالصناعة.

كما تابع الرئيس الموقف التنفيذي للمشروعات الصحية لوزارة التعليم العالي، ومنها افتتاح مشروعات التطوير بالمستشفى الرئيسي بجامعة الإسكندرية، وافتتاح أعمال تطوير وحدات بمستشفى المواساة، وتحديث غرف العمليات بمستشفى الشاطبي الجامعي للتوليد وأمراض النساء، وإنشاء فرع لجامعة القاهرة بإريتريا. وفي سياق تصدير التعليم المصري، أوضح الوزير أنه تم وضع نظام لاختيار الجامعات الرائدة واستهداف الدول ذات الأثر الاستراتيجي، والتوسع في البرامج المشتركة مع الجامعات العالمية عالية التصنيف.

وتم تشكيل لجنة من الخبراء لمتابعة التنفيذ، وجار العمل على إبرام اتفاق لإنشاء مؤسسة تمويلية بالتعاون مع البنك المركزي المصري تختص بتمويل المنح الدراسية للطلاب. وأكد الرئيس أهمية تعزيز شراكات التعليم العالي وإنشاء أفرع أجنبية من خلال بناء نموذج حديث للشراكات العابرة للحدود، وتعزيز الشراكات المؤسسية التي تهدف إلى بناء القدرات الوطنية وتعظيم العائد الاقتصادي ورفع التصنيف الدولي، موجها بالمضي قدماً نحو تعزيز تنافسية الجامعات المصرية على المستويين الإقليمي والدولي ودعم البحث العلمي والابتكار





التعليم العالي البحث العلمي الابتكار الرئيس السيسي تنمية مستدامة

