الرئيس السيسي يشهد توقيع بروتوكول تعاون طبي ويعلن عن جامعة كيان

الرئيس السيسي يوجه بروتوكول تعاون بين كلية الطب بالقوات المسلحة والكلية الملكية للجراحين بأيرلندا، ويكشف عن تفاصيل جامعة كيان وفتح أبوابها عام 2027.

شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم، الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الطبي الثالث ل كلية الطب بالقوات المسلحة ، والذي يُعقد في مركز الصفوة للمؤتمرات الدولية بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة. وقد حضر الجلسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بالإضافة إلى القائد العام للقوات المسلحة الفريق أشرف سالم زاهر، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أحمد خليفة، ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، والقلب العالمي الدكتور مجدي يعقوب ، ولفيف من الوزراء والقادة العسكريين والعلماء.

توقيع البروتوكول الطبي والتعاون الدولي

تميزت الجلسة بتوقيع بروتوكول تعاون رسمي بين كلية الطب بالقوات المسلحة والكلية الملكية للجراحين بأيرلندا، حيث قام بالتوقيع اللواء طبيب أشرف محي محمد مدير كلية الطب بالقوات المسلحة، والدكتور كيران رايان مدير الكلية الملكية للجراحين بأيرلندا. ويأتي هذا البروتوكول في إطار الخطوات الاستراتيجية التي تتخذها الدولة لضمان تحقيق الجدارة وتطوير الإمكانيات الطبية.

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شمل البرنامج الرسمي للجلسة الافتتاحية عدة فقرات مهمة، منها كلمة اللواء طبيب أشرف محي محمد التي أعقبها عرض فيلم تسجيلي يسلط الضوء على الإنجازات والتطورات في العملية التعليمية والتدريب الطبي بالكلية. كما تضمنت الجلسة كلمة للدكتور مجدي يعقوب، ومحاضرة للدكتور وسيم السيسي عن تاريخ الطب المصري، تلتها كلمة للواء دكتور تامر منصور عايد حول دور المنظومة الطبية في القوات المسلحة ومساهمتها في معاونة القطاع المدني.

وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الجلسة شهدت أيضاُ مشاركة عالمية متميزة من خلال كلمات للدكتور ظافر دوكوموشو خبير جراحة الأطفال بجامعة إيجا التركية، والدكتور كيران رايان، مما يعكس مدى الانفتاح على الخبرات الدولية لتطوير المنظومة الصحية والعلمية في مصر.

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رؤية السيسي لتطوير التعليم والصحة

في مداخلة مهمة خلال الجلسة، هنأ السيد الرئيس السيسي على عقد المؤتمر، مشيراً إلى أن الدولة تسير على الطريق السليم لبلدنا، ومؤكداً أن الله سبحانه وتعالى سوف يؤتي بثمار الجهد المبذول. وأعرب الرئيس عن حلمه الكبير في تطوير قطاعي التعليم والصحة، كونهما يقودان التقدم في أي دولة، موضحاً أنه إذا كنا نريد لمصر استعادة مكانتها، فإنه يتعين إيلاء هذين القطاعين الأولوية القصوى.

وأشار الرئيس إلى أن الدولة بذلت جهداً في عامي ٢٠١٣ و٢٠١٤ في قطاعي التعليم والصحة، إلا أن التحديات كانت كثيرة جداً، مما جعل تلك الجهود المبذولة غير محسوسة بالقدر الكافي. وأوضح أن حجم الإنفاق في الفترة من ٢٠١٤ حتى ٢٠٢٦ كبير، مشدداً على أن تركيز الدولة ليس فقط على أعداد المنشآت والخريجين، بل على الجدارة والجودة، وهو ما حدا بالدولة إلى الحرص على إبرام اتفاقات توأمة مع جامعات ومستشفيات عريقة في العالم.

إطلاق جامعة كيان ومستقبل التعليم الطبي

أعلن السيد الرئيس عن تطوير الموضوع بإنشاء ست كليات جديدة في جامعة كيان في مجالات الطب، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والصيدلة، والهندسة، والحاسبات والذكاء الاصطناعي. وأوضح أن تلك التخصصات هي أكثر التخصصات تقدماً، وسيتم السعي لإجراء توأمة بين تلك الكليات وكليات أجنبية مناظرة مرموقة، مشيراً إلى أن جامعة كيان ستكون قادرة على استيعاب حوالي ٢٥ الف طالب.

وقد وجه الرئيس بتحمل صندوق تحيا مصر تكاليف دراسة النابغين المتفوقين للالتحاق بجامعة كيان، شريطة استمرار نبوغهم. كما دعا أولياء الأمور والطلبة إلى الحرص على الاستفادة من البرامج التي تقدمها تلك الكليات والتي تم إعدادها بعناية فائقة، مشدداً على أهمية هذا القرار في صقل مواهب الطلاب المتميزين.

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مواعيد الافتتاح والتحوليات التعليمية

كشف الرئيس عن أنه سيتم في شهر فبراير ٢٠٢٧ افتتاح جامعة كيان، داعياً إلى الاستفادة القصوى من برامجها الجديدة. كما وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالنظر في السماح بتحويل العشرة الأوائل في الثانوية العامة إلى كليات جامعة كيان، مؤكداً أن مصر لن يكفيها إلا أن يكون لديها عشرة آلاف مجدي يعقوب، حيث يعد هذا الرمز وقدوة تدفعنا لتطبيق الأسباب التي أدت لنبوغه.

كما نوه الرئيس إلى سعادته بقرب افتتاح جامعة جديدة أخرى على طريق العين السخنة في شهر مارس ٢٠٢٧، التي لم يتم الاتفاق بعد على اسمها. وأكد أن الدولة إذا أرادت تقديم خدمة صحية جيدة على النحو المأمول، فإنها ستحتاج إلى ميزانية تساوي ضعف ميزانية قطاع الصحة مرة أو مرتين على الأقل، مشدداً على أن الرعاية الصحية لها بعد اقتصادي وأخلاقي وإنساني وديني.