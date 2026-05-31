الرئيس السيسي يتابع خطة تطوير التعليم العالي والبحث العلمي بحضور رئيس الوزراء والوزير قنصوه

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي لمتابعة خطة تطوير المنظومة التعليمية والبحثية، والاستراتيجية الوطنية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي للتعليم والابتكار، بالإضافة إلى ربط البحث العلمي بالصناعة وتصدير الخدمات التعليمية.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عبد العزيز قنصوه وزير التعليم العالي و البحث العلمي في اجتماع موسع استمر لساعات.

واستعرض الاجتماع رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وخطة عملها خلال المرحلة المقبلة التي تركز على تحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. وأوضح الوزير أن مصر تضم 129 جامعة بين حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية وجامعات ذات طبيعة خاصة وأفرع للجامعات الأجنبية، مما يعزز قدرتها على استقطاب الطلاب والباحثين من جميع أنحاء العالم.

وأكد الرئيس أهمية استمرار جهود تطوير هذه المنظومة باعتبارها ركيزة أساسية في بناء الإنسان المصري وتحقيق التنمية المستدامة، مع تعزيز دور الجامعات في برامج التدريب وتطوير المهارات لتلبي احتياجات سوق العمل المتغيرة. وتناول الاجتماع محور بناء قدرات هيئة التدريس وتحسين جودة الأداء الأكاديمي والإداري، حيث أشار الوزير إلى تشكيل لجنة تنفيذية للإشراف على مشروع ميكنة نظام إدارة الموارد المؤسسية للإسراع بالتحول الرقمي الشامل.

ويجري العمل على إعداد تصور شامل لتطوير أداء مراكز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بما يتواكب مع متطلبات العصر وتلبية احتياجات المتدربين. ووجه الرئيس بالاهتمام بالشراكة مع الجامعات والمؤسسات الدولية الرائدة للاستفادة من خبراتها في تعزيز الجودة. كما تم استعراض الموقف التنفيذي لربط البحث العلمي بالصناعة واقتصاد المعرفة، بهدف تحويل الأبحاث الأكاديمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق ودعم الابتكار وريادة الأعمال من خلال توطين فكرة أودية التكنولوجيا وتطوير نظام حوافز للباحثين.

واطلع الرئيس على الموقف التنفيذي للمشروعات الصحية التابعة للوزارة، حيث تم افتتاح مشروعات تطوير بالمستشفى الرئيسي بجامعة الإسكندرية وتطوير وحدات بمستشفى المواساة وتحديث غرف العمليات بمستشفى الشاطبي الجامعي للتوليد وأمراض النساء، بالإضافة إلى إنشاء فرع لجامعة القاهرة بإريتريا. وناقش الاجتماع تصدير التعليم المصري عبر وضع نظام لاختيار الجامعات الرائدة واستهداف الدول ذات الأثر الاستراتيجي والتوسع في البرامج المشتركة مع الجامعات العالمية عالية التصنيف.

وأوضح الوزير أنه تم تشكيل لجنة من الخبراء لمتابعة ذلك، وجارٍ إبرام اتفاق لإنشاء مؤسسة تمويلية بالتعاون مع البنك المركزي المصري لدعم المنح الدراسية للطلاب لتمكينهم من الحصول على درجات مزدوجة من جامعات دولية مرموقة. وأكد الرئيس تعزيز شراكات التعليم العالي وإنشاء أفرع أجنبية من خلال نموذج حديث للشراكات العابرة للحدود، لما لذلك من أثر في بناء القدرات الوطنية وتعظيم العائد الاقتصادي ورفع التصنيف الدولي للجامعات المصرية، مشدداً على ضرورة المضي قدماً نحو تعزيز تنافسيتها إقليمياً ودولياً ودعم البحث العلمي والابتكار





