الرئيس السيسي يحث أمريكا وإيران على المرونة لحل النزاع خلال اجتماعه برئيسة سلوفينيا

في زيارة رسمية لمصر، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة إبداء الولايات المتحدة وإيران أقصى درجات المرونة لإيجاد مساحات تفاهم وحل النزاع القائم، تجنبًا لتداعيات كارثية على المنطقة والعالم.

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيسة السلوفينية في مصر، مؤكدًا أن هذه الزيارة تمثل محطة محورية في مسار تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. تهدف هذه المحطة الدبلوماسية إلى تحقيق المزيد من الازدهار للشعبين الصديقين وخلق نقطة انطلاق جديدة لشراكة طويلة الأمد.

الضغط من أجل خفض التصعيد في الشرق الأوسط

استغل الرئيس عبد الفتاح السيسي هذه الفرصة للحديث بشكل صريح عن خفض التصعيد، مطالبًا كافة الأطراف المعنية بالأزمة الراهنة بين إيران والولايات المتحدة بإعطاء مساحة للتفاهم والحوار. أكد الرئيس المصري أن الوصول إلى توافق سياسي يحقق المطالب الرئيسية لكل الأطراف ويعالج شواغلهم هو السبيل الوحيد الآمن.

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تحذيرات من تداعيات كارثية على المنطقة

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية هذا المنحى الدبلوماسي قبل فوات الأوان، محذرًا من أن البديل سيكون آثاره ونتائجه كارثية على المنطقة والعالم. указал أن العالم يعاني من أزمات متلاحقة واحدة تلو الأخرى على مدار ست سنوات، مما يستدعي توخي الحذر الشديد.

النداء المباشر لواشنطن وطهران بالمرونة

تناشد مصر، من هذا المنطلق، كل من الولايات المتحدة وإيران، لإبداء أكبر قدر ممكن من المرونة في هذه المرحلة الحساسة. يهدف هذا النداء إلى إيجاد مساحات تفاهم مشتركة تسمح بحل النزاع القائم وتجنب المواجهات المباشرة التي قد توسع رقعة الأزمة.

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الثقة في دور ترامب كرجل سلام دولي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ثقته الكاملة في الرئيس دونالد ترامب، بوصفه رجل سلام نجح في نزع فتيل العديد من الأزمات الصعبة. أعرب عن يقينه من أنه سيبذل قصارى جهده ومنح الوسطاء كل أشكال الدعم والمساندة الممكنة للوصول إلى أفضل تسوية متاحة.

الالتزام المصري بالجهود الدبلوماسية والسلمية

أوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر ستواصل بذل أقصى الجهد بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لخفض التصعيد والتوصل لتسوية سلمية للأزمة. تهدف هذه الجهود الجماعية إلى تجنب التداعيات الإنسانية والاقتصادية الجسيمة التي قد تترتب على استئناف العمليات العسكرية على شعوب المنطقة والعالم، لمنح شعوبها الأمل في حياة أفضل.