الرئيس السيسي يتفقد أعمال محطة الأهرامات بالخط الرابع لمترو الأنفاق

تفقد الرئيس السيسي موقع مشروع محطة الأهرامات ضمن المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، مؤكدًا على أهمية سرعة الإنجاز وربط المناطق ذات الكثافة السكانية بشبكة نقل مستدامة.

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم موقع الأعمال الإنشائية لمشروع محطة الأهرامات ، ضمن المرحلة الأولى من الخط الرابع ل مترو الأنفاق في محافظة الجيزة. كان في استقبال الرئيس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، بالإضافة إلى فوميو ايواي سفير اليابان بالقاهرة، وايبيساوا يو الممثل الرئيسي لمكتب هيئة التعاون الدولي اليابانية (الجايكا) بمصر، وممثلي الشركات المصرية المنفذة للمشروع.

هذا التفقد يأتي في إطار حرص الرئيس السيسي على متابعة المشروعات القومية الكبرى التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية في مصر وتسهيل حركة المواطنين. بدأ الرئيس جولته بتفقد أعمال ماكينة حفر الأنفاق، حيث استمع إلى شرح مفصل من الدكتور طارق الجويلي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق حول مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق، وأهمية محطة الأهرامات التي تمثل جزءًا حيويًا من المرحلة الأولى. من المقرر افتتاح هذا الجزء من الخط في النصف الأول من عام 2028.

وأوضح الدكتور الجويلي أن الخط الرابع يعتبر شريانًا أساسيًا لربط مدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة بشبكة مترو الأنفاق في القاهرة الكبرى. كما سيخدم هذا الخط المناطق ذات الكثافة السكانية العالية مثل الهرم وفيصل والعمرانية والجيزة ومدينة نصر وجامعة الأزهر والقاهرة الجديدة، مما سيساهم في تخفيف الازدحام المروري وتوفير وقت وجهد المواطنين. تشير التقديرات إلى أن الخط الرابع سينقل حوالي 2 مليون راكب يوميًا، وسيتكامل بشكل فعال مع مشروع مونوريل السادس من أكتوبر، مما يوفر خيارات نقل متعددة ومتكاملة للمواطنين.

الرئيس السيسي أكد على أهمية هذا المشروع في تحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المواطنين المتزايدة في مجال النقل العام. بعد تفقد ماكينة الحفر، قام الرئيس السيسي بالضغط على زر التشغيل إيذانًا باستكمال الحفر، ليشهد سيادته ماكينة الحفر بعد انتهائها من حفر الجزء الأخير من النفق، الذي يمتد بين محطتي حدائق الأشجار والأهرامات بطول 6.35 كيلومتر.

ثم تفقد الرئيس جزءًا من النفق المُمهد، واستمع إلى شرح من الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل حول مراحل تجهيز النفق، بما في ذلك تركيبات الألواح الخراسانية والقضبان الحديدية وأنظمة الإشارات والتوصيلات الكهربائية. كما تم استعراض تطورات تنفيذ الخط الرابع من مترو الانفاق والخطة الشاملة التي تنفذها وزارة النقل لإنشاء شبكة متكاملة من وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام. الرئيس السيسي وجه بضرورة المتابعة المستمرة للأعمال الإنشائية لمشروع مترو أنفاق القاهرة، مع التركيز بشكل خاص على المرحلة الأولى من الخط الرابع.

وأكد على أهمية سرعة الإنجاز والالتزام بأعلى معايير الجودة والأمان والأطر الزمنية للتنفيذ. كما شدد على أهمية ربط المناطق ذات الكثافة السكانية العالية بشبكة النقل الجماعي الصديقة للبيئة، وذلك بهدف تحسين جودة حياة المواطنين وتخفيف الضغط على البنية التحتية الحالية. هذا المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية مصر 2030 في مجال النقل المستدام والتنمية العمرانية





مترو الأنفاق محطة الأهرامات الرئيس السيسي مشروعات قومية النقل العام

