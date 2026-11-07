الرئيس السيسي يوجه بتدبير مخزون استراتيجي للأزمات وفعاليات ثقافية بالبحر الأحمر

الرئيس السيسي يوجه بدراسة مخزون استراتيجي لمجابهة الطوارئ، وسط فعاليات ثقافية واسعة في البحر الأحمر، بينما تطلق OpenAI تحديثًا جديدًا للذكاء الاصطناعي.

وجه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة البدء الفوري في دراسة وتدبير مخزون استراتيجي شامل، يغطي كافة الاحتياجات الحيوية والضرورية، لضمان جاهزية الدولة القصوى لمجابهة المواقف الطارئة والأزمات المحتملة في المستقبل. تأتي هذه التوجيهات الرئاسية في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز الصمود الوطني وتأمين المستلزمات الحيوية لضمان استقرار البلاد.

في سياق متصل بالمبادرات المجتمعية والخدمية، أكد وزير العمل أن توجيهات فخامة الرئيس السيسي تُعد المحرك الأساسي الذي يضع تنمية الشباب في قلب جهود التنمية الوطنية. يبرز هذا التوجه الوزاري الأهمية البالغة التي توليها القيادة السياسية للشباب، باعتبارهم الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل زاهر للبلاد.

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فعاليات ثقافية واسعة في البحر الأحمر

نظم فرع ثقافة البحر الأحمر، التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وضمن برامج وزارة الثقافة بالمحافظات، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بمواقعه التابعة المختلفة. وقد قدم هذه الأنشطة مجموعة متميزة من الباحثين والمتخصصين، بهدف التوعية التثقيفية للرواد وتعزيز الوعي الثقافي في المنطقة.

في مكتبة الطفل والشباب بالقصير، عقدت محاضرة بعنوان "الصحة النفسية وجودة الحياة" بمدرسة التمريض، ناقشت خلالها السيدة رجاء كامل رمضان أهمية الصحة النفسية، موضحة أنها من أهم مقومات الحياة السعيدة والمتوازنة. وأكدت أن دور الصحة النفسية يمتد لمساعدة الإنسان على مواجهة ضغوط الحياة والتعامل الإيجابي مع الآخرين وتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي.

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شددت المتحدثة على أن الصحة النفسية ليست رفاهية، بل هي أساس لحياة كريمة ومجتمع أكثر استقرارًا، كونها تسهم في تقليل التوتر والقلق، وتعزيز الثقة بالنفس والشعور بالأمان. يأتي هذا التركيز على الجانب النفسي كجزء من منظومة خدمات ثقافية شاملة تخدم مختلف فئات المجتمع.

محاضرات التوعية الاجتماعية في بيوت الثقافة

أقيمت في بيت ثقافة الحمراوين محاضرة بعنوان "محاربة الإدمان ومخاطره"، ناقشت خلالها الأستاذة سميرة عبد الرحمن مفهوم الإدمان وآثاره السلبية على الفرد والمجتمع. أشارت إلى أن الإدمان يمثل خطرًا جسيماً يهدد الصحة النفسية والجسدية، مما يستدعي جهودًا مكثفة للتوعية بمخاطره.

وفي قصر ثقافة الشلاتين، أقامت المؤسسة محاضرة بعنوان "كيفية تنظيم الوقت"، عرّف خلالها الأستاذ مصطفى عبد المطلب قيمة الوقت، مؤكداً ضرورة استغلاله فيما يفيد لتحقيق الأهداف المرجوة. يأتي هذا النشاط ضمن جهود تعزيز المهارات الشخصية لدى المواطنين.

ضمن الأنشطة المنفذة بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي، أقام بيت ثقافة سفاجا محاضرة بعنوان "التطرف وكيفية مواجهته". قدم هذه المحاضرة الشيخ وليد حسين عبد الرحيم، إمام وخطيب بإدارة الأوقاف، الذي تناول خلالها مفهوم التطرف، موضحًا أنه تجاوزٌ لحد الاعتدال إلى الإفراط والمغالاة الفكرية والسلوكية. أكد الشيخ وليد على العمل الحثيث لنشر الوعي داخل الأسرة والمدارس والجامعات، وترسيخ القيم الإيجابية في نفوس الأفراد.

الانتماء الوطني وتطوير المواهب الفنية

في قصر ثقافة أبو رماد، أقيمت محاضرة بعنوان "الانتماء الوطني"، أكد خلالها الأستاذ مبروك عبيد الله أهمية غرس حب الوطن في نفوس الأطفال منذ الصغر، وتعريفهم بتاريخ بلادهم ورموزها وأعيادها وإنجازاتها. أوضح أن الانتماء الوطني ليس أمراً يُفرض، بل هو قيمة تُزرع وتنمو، مؤكداً أن تعزيزه مسؤولية جماعية تشترك فيها الدولة والمؤسسات التعليمية والإعلام والمجتمع ككل.

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عقب ذلك، أُقيمت ورشة فنية لتعليم الرسم تدريب رفعت سباق، تهدف إلى صقل المهارات الفنية لدى المشاركين. كما أقيم في قصر ثقافة الغردقة دورة تدريبية عرفت خلالها المدربة شروق محمد أساسيات برنامج كتابة النصوص، ضمن نشاط نادي تكنولوجيا المعلومات، في خطوة نحو دمج التقنية بالثقافة.

تحديثات تقنية وأخبار رياضية

أُقيمت ورشة لاكتشاف المواهب في مدرسة وليد الجعفري، نفذتها الفنانة إيرين رشدي، بهدف اكتشاف الطاقات الإبداعية لدى الطلاب وتشجيعهم على تنمية مواهبهم الفنية. تأتي هذه المبادرات الموازية لإثراء الحركة الثقافية وتطوير القدرات الشبابية في مختلف المجالات.

في المجال التقني، أعلنت شركة أوبن آي آي (OpenAI) عن إطلاق تحديث Images 2.6، والذي يدعم صور GIF المتحركة، في خطوة تعكس التطور السريع في مجالات الذكاء الاصطناعي وتوليد الوسائط المتعددة.

في المشهد الرياضي، نجح نادي الزمالك من تجاوز مفاجآت كأس مصر، وهزم نادي مصر للتأمين بنتيجة 3-2، في مباراة شهدت منافسة قوية. يُذكر أن هناك احتفالية فنية كبرى بقصر ثقافة روض الفرج، احتفالا بعيد الحب، قد جرت صورها.

تستمر الجهود في مختلف المجالات لتعكس اهتمام الدولة بالبنية التحتية الثقافية والاجتماعية، إلى جانب التوجيهات الاستراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي والاستعداد للطوارئ.