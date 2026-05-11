الرئيس السيسي يزور الأكاديمية العسكرية لتعزيز بناء جيش عصري ومواجهة التحديات الإقليمية

اللواء وائل ربيع يوضح دلالات زيارة الرئيس السيسي للأكاديمية العسكرية وأهمية تطوير منظومات C4I و C4IS لتعزيز القدرات الدفاعية المصرية في ظل التوترات الإقليمية.

في إطار المتابعة الحثيثة والاهتمام البالغ الذي توليه القيادة السياسية المصرية لتطوير المؤسسة العسكرية، جاءت زيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الأكاديمية العسكرية لتؤكد من جديد على النهج الاستراتيجي الذي تتبعه الدولة المصرية في بناء جيش وطني عصري وقوي.

وقد أوضح اللواء دكتور وائل ربيع، مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة، أن هذه الزيارة لا تمثل حدثاً عارضاً، بل هي جزء من سلسلة من الزيارات الدورية والمتكررة التي يحرص الرئيس على القيام بها، وذلك بهدف الوقوف على أدق التفاصيل المتعلقة بتأهيل وإعداد طلبة الكليات العسكرية، الذين يمثلون حائط الصد الأول عن أمن الوطن واستقراره. إن هذه المتابعة الشخصية من أعلى سلطة في الدولة تعكس إدراكاً عميقاً بأن الاستثمار في العنصر البشري وتطوير مهارات المقاتل المصري هو الركيزة الأساسية لأي نجاح عسكري في العصر الحديث، حيث يتم التركيز على دمج العلم بالتدريب الميداني الشاق لضمان أعلى مستويات الجاهزية.

وعلى صعيد التطوير التكنولوجي والتقني، أشار اللواء وائل ربيع في تصريحاته إلى أن القوات المسلحة المصرية تمر بمرحلة من التحديث الشامل والنوعي، حيث يتم دمج أحدث المنظومات العالمية في إدارة العمليات العسكرية لضمان التفوق الميداني. ومن أبرز هذه المنظومات هي أنظمة C4I و C4IS، وهي اختصارات تعبر عن منظومة متكاملة تشمل القيادة، والسيطرة، والاتصالات، والحواسيب، والاستخبارات، بالإضافة إلى نظم المعلومات.

إن الاعتماد على هذه التقنيات المتقدمة يتيح للقوات المسلحة القدرة على إدارة المعارك والعمليات في الوقت الحقيقي، وبدقة متناهية، مما يقلل من هامش الخطأ ويزيد من سرعة الاستجابة للتهديدات المختلفة. هذا التحول الرقمي في القيادة والسيطرة يضع الجيش المصري في مصاف الجيوش العالمية التي تعتمد على المعلوماتية الاستخباراتية لضمان السيطرة الميدانية، وهو ما يواكب المعايير الدولية في إدارة الحروب الحديثة التي لم تعد تعتمد فقط على القوة النيرانية التقليدية، بل على سرعة تدفق المعلومات ودقة تحليلها في مراكز القيادة.

وفيما يتعلق بالسياق الإقليمي، أكد اللواء وائل ربيع أن هذه الزيارة والعمليات التطويرية تأتي في توقيت حساس للغاية، حيث تشهد المنطقة العربية والشرق الأوسط حالة من عدم الاستقرار والنزاعات المسلحة المتلاحقة التي تفرض تحديات جسيمة. إن التوترات الحدودية والصراعات الإقليمية تفرض على الدولة المصرية ضرورة البقاء في حالة تأهب قصوى، وتطوير قدراتها الدفاعية بشكل مستمر لمواجهة كافة السيناريوهات المحتملة.

إن بناء جيش قادر على التعامل مع التحديات غير التقليدية، مثل حروب الجيل الرابع والخامس والتهديدات السيبرانية، أصبح ضرورة ملحة وليس مجرد خيار استراتيجي. ومن هنا تبرز أهمية الربط بين المناهج الدراسية في الأكاديمية العسكرية وبين الواقع الميداني والسياسي الذي يحيط بمصر، لضمان أن يكون الخريجون على دراية كاملة بطبيعة التهديدات التي تواجه الأمن القومي المصري في مختلف الاتجاهات الاستراتيجية، مما يجعلهم قادرين على اتخاذ القرارات الصائبة تحت الضغط.

علاوة على ذلك، فإن الجانب المعنوي والنفسي الذي تضفيه زيارات رئيس الجمهورية على طلبة الكليات العسكرية يمثل حافزاً كبيراً لرفع الروح القتالية وتعزيز قيم الولاء والانتماء. فعندما يرى الطالب أن القائد الأعلى للقوات المسلحة يتواصل معه بشكل مباشر، ويستمع إلى أفكاره وطموحاته، فإن ذلك يخلق جسراً من الثقة المتبادلة ويعزز الشعور بالمسؤولية تجاه الوطن.

إن هذه العلاقة التفاعلية تساعد في صياغة شخصية الضابط المصري ليكون قائداً مفكراً ومبتكراً، وليس مجرد منفذ للأوامر، مما يسهم في تطوير الفكر العسكري داخل المؤسسة وتحديث أساليب القتال. إن التركيز على بناء الإنسان العسكري جنباً إلى جنب مع تحديث السلاح يمثل المعادلة الناجحة التي تسعى الدولة لتحقيقها لضمان سيادتها واستقلال قرارها الوطني في ظل عالم يتسم بالتنافسية الشديدة والصراعات الجيوسياسية المعقدة التي تتطلب وعياً استراتيجياً رفيعاً.

وختاماً، يمكن القول إن الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية، والمتمثلة في متابعة الرئيس السيسي الدقيقة لمراحل إعداد الكوادر العسكرية، تهدف إلى خلق منظومة دفاعية متكاملة تجمع بين الخبرة الميدانية والتقنية الحديثة والفكر الاستراتيجي المتقدم. إن الاستمرار في تطوير منظومات القيادة والسيطرة وتحديث المناهج التعليمية في الأكاديمية العسكرية يضمن بقاء القوات المسلحة المصرية كقوة ردع حقيقية في المنطقة، قادرة على حماية المقدرات الوطنية ومكافحة الإرهاب وتأمين الحدود البرية والبحرية، مما ينعكس إيجاباً على استقرار الدولة داخلياً ويدعم دورها الريادي في المحيط الإقليمي والدولي، ويؤكد أن مصر تمتلك الإرادة والقدرة على حماية أمنها القومي في كافة الظروف





