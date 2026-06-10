Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

الرئيس الفرنسي يعلن دعوة قادة الدول الأعضاء في مجموعة السبعة

سياسة News

الرئيس الفرنسي يعلن دعوة قادة الدول الأعضاء في مجموعة السبعة
مجموعة السبعة، الرئيس الفرنسي، لقاء فرعي، تعاون اق
📆6/10/2026 8:46 PM
📰Shorouk_News
22 sec. here / 3 min. at publisher
📊News: 15% · Publisher: 53%

يخطط الرئيس الفرنسي إميليون ماكرون لاستقبال قادة الدول الأعضاء في مجموعة السبعة في لقاء فرعي في فرنسا، فيما يعتبر خطوة مهمة نحو تحسين العلاقات الدولية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء في المجموعة.

أكد الرئيس الفرنسي إميليون ماكرون، أنه يخطط لاستقبال قادة مصر والسعودية وقطر والإمارات وأوكرانيا في لقاء مجموعة السبعة في فرنسا في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، في ما يعتبر خطوة مهمة نحو تحسين العلاقات الدولية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء في المجموعة.

وفي ظل هذه الخطوات، أعلنت مدينة برشلونة الإسبانية عن طلبها لتفعيل بند شراء اللاعب حمزة عبد الكريم من نادي الأهلي المصري، في ما يعتبر تعاونا مهما بين الفريقين. وفي هذا السياق، أعلنت السلطات الاجتماعية في فرنسا عن سحب الشقق المغلقة من السوق عبر تتبع استهلاك الكهرباء وتحرير 12.7 ألف محضر مخالفة، في ما يهدف إلى تحسين ظروف السكن والبيئة في البلاد. وفي مواجهة هذه التحولات، يستعد الملياردير إيلون ماسك، للطرح العام الأولي لشركة

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Shorouk_News /  🏆 13. in EG

مجموعة السبعة، الرئيس الفرنسي، لقاء فرعي، تعاون اق

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-06-10 23:46:31