يخطط الرئيس الفرنسي إميليون ماكرون لاستقبال قادة الدول الأعضاء في مجموعة السبعة في لقاء فرعي في فرنسا، فيما يعتبر خطوة مهمة نحو تحسين العلاقات الدولية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء في المجموعة.
أكد الرئيس الفرنسي إميليون ماكرون، أنه يخطط لاستقبال قادة مصر والسعودية وقطر والإمارات وأوكرانيا في لقاء مجموعة السبعة في فرنسا في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، في ما يعتبر خطوة مهمة نحو تحسين العلاقات الدولية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء في المجموعة.
وفي ظل هذه الخطوات، أعلنت مدينة برشلونة الإسبانية عن طلبها لتفعيل بند شراء اللاعب حمزة عبد الكريم من نادي الأهلي المصري، في ما يعتبر تعاونا مهما بين الفريقين. وفي هذا السياق، أعلنت السلطات الاجتماعية في فرنسا عن سحب الشقق المغلقة من السوق عبر تتبع استهلاك الكهرباء وتحرير 12.7 ألف محضر مخالفة، في ما يهدف إلى تحسين ظروف السكن والبيئة في البلاد. وفي مواجهة هذه التحولات، يستعد الملياردير إيلون ماسك، للطرح العام الأولي لشركة
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