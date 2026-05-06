الرئيس الإماراتي يهنئ القوات المسلحة بمناسبة الذكرى الخمسين لتوحيدها ويؤكد دعم مصر الكامل للإمارات

بعث رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برسالة تهنئة إلى منتسبي القوات المسلحة الإماراتية بمناسبة الذكرى الخمسين لتوحيدها، حيث قال: أهنئ أبنائي وبناتي منتسبي القوات المسلحة الباسلة بالذكرى الخمسين لتوحيدها التي نحتفي بها بكل فخر واعتزاز بعد أن سطر أبناؤها ملحمة وطنية رائعة في الدفاع عن سيادة الإمارات وأرضها وأمنها. وأضاف بن زايد عبر منصة أكس: ونستحضر تضحياتها على مدى العقود الماضية ودورها الوطني الرائد والمتواصل ضمن منظومة نهضتنا الشاملة. وختم بن زايد قائلا: وندعو بالرحمة للشهداء الأبرار وللوطن الغالي بدوام العزة والأمن والازدهار. وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد خلال اتصال مع نظيره المصري، دعم مصر الكامل للإمارات في مواجهة التحديات الإقليمية. وفي الوقت نفسه، نفت القوات الإيرانية أي هجمات ضد الإمارات خلال الأيام الماضية، في حين وصف الرئيس الإماراتي القوات المسلحة بأنها سطرت ملحمة وطنية رائعة في مواجهة ما وصفه بالاعتداءات الإيرانية.

وفي الوقت نفسه، نفت القوات الإيرانية أي هجمات ضد الإمارات خلال الأيام الماضية، في حين وصف الرئيس الإماراتي القوات المسلحة بأنها سطرت ملحمة وطنية رائعة في مواجهة ما وصفه بالاعتداءات الإيرانية. وفي وقت سابق، أشاد محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بأداء القوات المسلحة الإماراتية، مؤكدًا أنها “سطرت ملحمة وطنية رائعة” في مواجهة ما وصفه بالاعتداءات الإيرانية، في تصريح يعكس تصاعد التوترات الإقليمية وحساسية المرحلة الأمنية في منطقة الخليج.

وجاءت تصريحات الرئيس الإماراتي خلال لقاء رسمي مع قيادات عسكرية، حيث عبّر عن فخره بكفاءة وجاهزية القوات المسلحة الإماراتية، مشيرًا إلى أن ما تحقق من إنجازات ميدانية يعكس مستوى التدريب العالي والانضباط والقدرة على التعامل مع التحديات المعقدة. وأكد بن زايد أن القوات المسلحة الإماراتية أثبتت قدرتها على حماية الوطن والدفاع عن سيادته، مشددًا على أن هذه المناسبات هي فرصة لتكريم الشهداء والأبطال الذين قدموا التضحيات من أجل أمن واستقرار الدولة.

كما شدد على أهمية تعزيز التعاون العسكري مع الدول الصديقة والشريكة، لا سيما في ظل التحديات الأمنية المتزايدة في المنطقة. وأشار إلى أن القوات المسلحة الإماراتية تمثل نموذجًا للتميز والاحترافية في المنطقة، حيث أثبتت قدرتها على مواجهة التحديات الأمنية بكفاءة وفاعلية. وفي ختام كلمته، دعى الرئيس الإماراتي إلى تعزيز الوحدة الوطنية والتماسك بين جميع مكونات المجتمع، مؤكدًا أن الأمن والاستقرار هما أساس التنمية والازدهار. كما أكد على أهمية الاستثمار في التكنولوجيا العسكرية الحديثة لتعزيز قدرات القوات المسلحة وتطويرها بشكل مستمر.

وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد خلال اتصال مع نظيره المصري، دعم مصر الكامل للإمارات في مواجهة التحديات الإقليمية، مشددًا على أهمية التعاون الثنائي في مجال الأمن والدفاع. كما ناقش الجانبان سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما في مجال الأمن القومي. وفي الوقت نفسه، نفت القوات الإيرانية أي هجمات ضد الإمارات خلال الأيام الماضية، مؤكدة أن هذه التهم لا أساس لها من الصحة.

وقال المتحدث باسم القوات الإيرانية إن هذه التهم تأتي في إطار الحملة الإعلامية التي تشنها بعض الدول ضد إيران، مشددًا على أن القوات الإيرانية ملتزمة بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى. وفي السياق نفسه، أكد الرئيس الإماراتي أن القوات المسلحة الإماراتية تمثل خط الدفاع الأول عن الوطن، مشيرًا إلى أن هذه القوات أثبتت قدرتها على مواجهة التحديات الأمنية بكفاءة وفاعلية. كما شدد على أهمية تعزيز التعاون العسكري مع الدول الصديقة والشريكة، لا سيما في ظل التحديات الأمنية المتزايدة في المنطقة.

