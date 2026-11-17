كشف رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية عن حجم استثمارات التأمين في مصر وتطورات مشروع التأمين الصحي الشامل خلال ملتقى شرم الشيخ 2026 بمشاركة دولية واسعة.

أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ، أن استثمارات شركات التأمين في مصر تجاوزت 365 مليار جنيه، مشيراً إلى أن أقساط التأمين ارتفعت بأكثر من 24% مقارنة بعام 2023. جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات الدورة الثامنة من ملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين Sharm Rendezvous 2026، الذي نظمته هيئة الاتحاد المصري للتأمين في مدينة شرم Sheikh بمحافظة جنوب سيناء خلال شهر نوفمبر الجاري.

إحصائيات سوق التأمين المصري والنمو المتوقع

وأوضح الدكتور أحمد السبكي أن صناعة التأمين العالمية تتجاوز حالياً 2.5 تريليون دولار، مع توقعات بمضاعفة هذا الحجم ليصل إلى أكثر من 5.5 تريليون دولار في السنوات المقبلة. وأكد أن التأمين الطبي يشكل نحو 45% من إجمالي صناعة التأمين في الوطن العربي، مما يعكس الأهمية الاستراتيجية لهذا القطاع في المنطقة. وأشار إلى أن إجمالي الإنفاق الصحي في مصر سيتجاوز نصف تريليون جنيه، مما يستلزم إدارة فعالة للموارد وتطبيق الحوكمة لضمان صحة المصريين.

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تطبيقات مشروع التأمين الصحي الشامل والمتابعة

تتقدم منظومة مشروع التأمين الصحي الشامل بفضل التنسيق التكاملي بين الهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والهيئة العامة للرقابة المالية، والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي. وشدد رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية على أن تطوير هذه المنظومة يفتح آفاقاً أوسع أمام شركات التأمين الخاصة لتصبح شركاء رئيسيين في تحقيق التغطية الصحية الشاملة. وأوضح أن قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 نظم عمل شركات إدارة البرامج الطبية وشركات الرعاية الصحية، لتعزيز الشفافية والحوكمة وفق أفضل الممارسات الدولية.

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التعاون المؤسسي والموافقات التنظيمية المساندة

وقعت الهيئة العامة للرعاية الصحية اتفاقية تعاون مع الاتحاد المصري للتأمين، وبروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، بهدف تشجيع الانضمام لمسار التأمين الصحي الشامل. وأكد الدكتور أحمد السبكي أن هذه الاتفاقيات تهدف إلى تسريع التطبيق الفعال للمنتجات التأمينية الجديدة وتطوير التعاون في مجالات التأمين التكميلي وإعادة التأمين الطبي. كما استعرض نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور طارق سيف، نيابة عن الدكتور إسلام عزام، دور الجهة الرقابية في دعم هذا التكامل المؤسسي.

دعم الاستثمار والتنمية السياحية في جنوب سيناء

أعرب اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، عن تأكيد مكانة المدينة كوجهة عالمية لاستضافة المؤتمرات الدولية، مشيراً إلى دور التأمين في حماية الاستثمارات. وأكد المحافظ دعم المحافظة لاستضافة هذه الفعاليات بما يسهم في تنشيط السياحة، كما أعلن عن توقيع اتفاق مع الاتحاد المصري للتأمين لدعم المجتمع المحلي. وشارك في الملتقى اللواء إسماعيل كمال، والدكتور محمد معيط، والدةكتورة نيفين جامع، وعلاء الزهيري، ومحمد مهران، وياسر صبحي، لنقاش استراتيجيات تعزيز مرونة سلاسل الإمداد.