الرعشة المستمرة لليد: دلائل مبكرة قد تشير إلى مرض باركنسون

يُبرز الدكتور معتز القيعي أهمية عدم إهمال رعشة اليدين المستمرة، موضحًا العلامات المصاحبة التي قد تدل على الإصابة المبكرة بمرض باركنسون، ويوضح متى ينبغي طلب استشارة طبية.

تُعَدُّ رعشة اليد ين في أغلب الأحيان نتيجة مؤقتة للتوتر أو الإرهاق أو التقدم في السن، إلا أن استمرار هذه الرعشة أو ظهورها مصحوبة بأعراض إضافية قد تكون إشارة إلى اضطراب صحي يستلزم المتابعة الطبية.

يوضح الدكتور معتز القيعي، أخصائي اللياقة البدنية والتغذية العلاجية، أن الرعشة بحد ذاتها لا تعني تلقائيًا الإصابة بمرض باركنسون، لكنها من العلامات التي لا ينبغي إهمالها عندما تستمر لفترات طويلة أو تصاحبها تغيرات أخرى في الحركة والتوازن. في حديثه المخصص لموقع "صدى البلد" الإخباري، أشار القيعي إلى مجموعة من العلامات التي قد تظهر في المراحل الأولى من المرض وتشمل: رعشة اليد أثناء الراحة، بطء الحركة وصعوبة النهوض أو أداء الأنشطة اليومية، تيبس العضلات والمفاصل مع الشعور بألم مستمر، فقدان التوازن أو بطء المشي، تغير نبرة الصوت أو انخفاض تعبيرات الوجه، صعوبة الكتابة أو تغير شكل الخط بشكل ملحوظ، والشعور بالخمول وقلة النشاط دون سبب واضح.

يُعَدُّ التمييز بين الرعشة العارضة نتيجة للضغط النفسي والرعشة المستمرة ذات الصفة المرضية أمراً حيويًا لتحديد ما إذا كان هناك حاجة لتقييم طبي شامل. فالرعشة الناتجة عن التوتر عادة ما تكون مؤقتة وتختفي مع إزالة السبب المؤثر، بينما تستدعي الرعشة المستمرة أو المتكررة مراجعة الطبيب خاصةً إذا أثرت على أداء المهام اليومية أو ترافقها أعراض عصبية أخرى مثل الصعوبة في الكلام أو فقدان التنسيق الحركي.

وأوضح القيعي أن كثيرًا من المرضى لا يلاحظون الأعراض المبكرة لمرض باركنسون، ما يؤدي إلى تأخر التشخيص وتفاقم الحالة. على النقيض، فإن الاكتشاف المبكر يسهم في التحكم الفعّال بالأعراض وتحسين جودة الحياة وتأخير مسار المرض. أكد القيعي على أهمية الفحص الطبي الفوري عند ملاحظة أي من العلامات المذكورة، فالتوجه للطبيب في الوقت المناسب يمنح المريض فرصة أكبر لتلقي العلاج المناسب مبكرًا، ما يتيح وضع خطة علاجية مهيكلة تشمل الأدوية، العلاج الطبيعي، وتعديلات نمط الحياة.

كما شدد على أن تجاهل الأعراض لفترة طويلة قد يحرم المرضى من الاستفادة من التدخل العلاجي المبكر. وفي ختامه، جدد القيعي رؤيته بأن الرعشة ليست دائمًا دليلًا قاطعًا على مرض باركنسون، بل هي إشارة من الجسم تستدعي الانتباه، لا سيما إذا تكررت أو صاحبتها تغيرات في الحركة، التوازن أو القدرة على إنجاز المهام اليومية





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