الرضيعة المختطفة تعود إلى حضن والدتها .. وتأكيدات على تشديد إجراءات الأمن بالمستشفيات الجامعية

نائب رئيس جامعة الأزهر يطمئن على حالة الرضيعة المختطفة بعد عودتها لوالدتها، ويؤكد على تشديد إجراءات التفتيش في مستشفيات الجامعة، خاصة في أقسام النساء والتوليد وحضانات الأطفال، لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

أعلن الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر والمشرف على المستشفيات الجامعية، عن مغادرة والدة الرضيعة المخطوفة للمستشفى مساء الخميس، بعد أن تسلمت ابنتها واستقرت حالتها الصحية عقب تلقي العلاج اللازم والشفاء التام. وقد أكد الدكتور صديق على أن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، شدد بشكل قاطع على أهمية تشديد إجراءات التفتيش لجميع الزائرين للمستشفى، مع التركيز بشكل خاص على أقسام النساء والتوليد وحضانات الأطفال.

وأشار إلى أن عملية التفتيش ستشمل الجميع، وخاصة النساء، وستتم بواسطة أفراد أمن من النساء لضمان التحقق الدقيق من هوية كل من يتردد على هذه الأقسام الحساسة. وكانت الأجهزة الأمنية قد نجحت في تحديد هوية المتهمة والقبض عليها، وإعادة الرضيعة سالمة إلى أسرتها، ومن ثم تمت إحالة الجانية إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتواصل النيابة العامة بالقاهرة تحقيقاتها الموسعة في هذه الواقعة، حيث استمعت لأقوال والدة المجني عليها للوقوف على كافة الملابسات وكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة التي سبقت اختفاء الطفلة من الغرفة. وأدلت الأم خلال التحقيقات بأقوال مؤثرة، أكدت فيها أنها لم تتخيل أن تتحول لحظة عفوية إلى مأساة حقيقية. وأوضحت أنها كانت تمر بموقف صعب بسبب بكاء طفلتها المستمر، قبل أن تتدخل سيدة مجهولة تعرض مساعدتها. وأشارت الأم إلى أنها سلمت طفلتها للمتهمة بحسن نية كاملة، بعدما أبدت الأخيرة رغبتها في تهدئة الصغيرة، مؤكدة أنها لم تشك للحظة في نوايا السيدة، بل اعتقدت أنها تتلقى مساعدة إنسانية عادية في ظل شعورها بالإرهاق الشديد عقب الولادة. وأضافت الأم أن المتهمة استغلت انشغالها في لحظة خاطفة وقامت بالفرار بالطفلة، مشيرة إلى أن الواقعة حدثت بشكل مفاجئ وصادم دون أن تتمكن من التصرف أو اللحاق بها. وأقرت الأم أمام جهات التحقيق بأن هذا التصرف العفوي كان سبباً في وقوع الحادث، مؤكدة أنها لم تكن تتوقع غدراً من السيدة. وفي سياق متصل، تواصل النيابة تفريغ كاميرات المراقبة داخل مستشفى الحسين الجامعي ومحيطها لتوثيق حركة المتهمة وتدقيق كافة التفاصيل الجارية. وتعود تفاصيل الواقعة، بحسب إدارة المستشفى، إلى تسليم الطفلة لوالدتها فور استقرار حالتها الصحية عقب الولادة مباشرة، قبل أن تطلب الأم من سيدة منتقبة كانت متواجدة معها في الغرفة حمل الرضيعة لمساعدتها. وقد حدثت الواقعة في وجود الجدة، قبل أن تختفي الطفلة لاحقاً في ظروف غامضة، وهو ما استدعى استنفاراً أمنياً سريعاً أدى إلى ضبط المتهمة واستعادة الرضيعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة





