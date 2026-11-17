وافق الجهاز المركزي للرقابة المالية على زيادة رأس مال شركة وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي من 50 مليون جنيه إلى 150 مليون جنيه، مع تعديل النظام الأساسي للهيئة.

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن موافقتها النهائية على نشر إفصاح شركة وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي، وذلك فيما يتعلق بالسير في الإجراءات القانونية اللازمة لزيادة رأس المال المرخص به للشركة. تأتي هذه الخطوة كجزء من التحديثات الإدارية المطلوبة لضمان الامتثال الكامل للأنظمة المالية والقانونية في السوق المصري.

موافقة هيئة الرقابة المالية على إجراءات زيادة رأس المال

أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أنها وافقت على تمكين شركة وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي من دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في مشروع زيادة رأس المال المرخص به. تهدف هذه الموافقة إلى فتح المجال أمام الشركة لتعديل هيكلها الرأسمالي بما يتماشى مع التوسع المستقبلي والتزامات القيد بالبورصة المصرية.

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وتشمل الإجراءات المعتمدة دعوة الجمعية العامة غير العادية، والتي ستتناول بشكل مباشر قرار زيادة رأس المال المرخص به للشركة. هذا القرار يسمح للشركة بالانتقال من مرحلة الموافقة المبدئية إلى مرحلة التنفيذ الفعلي لزيادة رأس المال، وهو ما يتطلب إجراء تعديل دستوري مهم للنظام الأساسي.

تفاصيل الزيادة المالية والتعديل النظامي للشركة

يترتب على الزيادة المقترحة في رأس المال تعديل المادة رقم (6) من النظام الأساسي للشركة، والتي تنظم عادةً المسائل المتعلقة برأس المال الأساسي والأرصدة المالية المرتبطة بها. يهدف هذا التعديل إلى استكمال الإجراءات اللازمة وفقًا لقواعد القيد بالبورصة المصرية، مما يضمن شفافية المعلومات المالية المتاحة للمستثمرين.

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وقد حددت الشركة قيمة الزيادة المقترحة بنسبة دقيقة، حيث سيتم رفع رأس المال المرخص به من مبلغ 50 مليون جنيه مصري إلى مبلغ 150 مليون جنيه مصري. يشكل هذا الارتفاع في القيمة المالية قفزة كبيرة في رأس المال، مما يعكس الطموحات الاستثمارية والشراكات المحتملة التي تسعى الشركة لتحقيقها في مجال استصلاح الأراضي.

وبذلك يصبح حجم الزيادة الفعلية في رأس المال 100 مليون جنيه مصري، وهي قيمة مضافة جديدة ستُسجل رسميًا بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية وتوقيع التعديلات النظامية. هذه الكمية المالية الإضافية ستعزز من السيولة المالية للشركة وقدرتها على تنفيذ المشاريع المستقبلية.

تأثير القرار على الحوكمة ومسير الأعمال

تعتبر هذه الموافقة خطوة جوهرية في مسار حوكمة شركة وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي، حيث تضرب الهيئة العامة للرقابة المالية مثالًا على الدور الرقابي الذي يهدف إلى حماية حقوق المساهمين والمستثمرين. من خلال هذه الموافقة، تضمن الهيئة أن جميع الخطوات القانونية المتعلقة بزيادة رأس المال تتم في إطارها الصحيح والشفاف.

كما يشير هذا القرار إلى أن شركة وادي كوم أمبو تستعد لمرحلة جديدة من التطور والنمو، حيث تتطلب عمليات زيادة رأس المال عادةً إعادة هيكلة إدارية ومالية دقيقة. هذه المرحلة ستؤثر بشكل مباشر على استراتيجية الشركة التشغيلية والقدرات التنافسية لها في السوق المحلي والدولي.