الرقابة المالية: إطلاق آلية الشورت سيلينج لتعزيز سيولة السوق المصري

الهيئة العامة للرقابة المالية تلمس اللمسات الأخيرة على آليات الشورت سيلينج بالتعاون مع البورصة المصرية لزيادة السيولة وكفاءة التسعير في الأسواق المالية.

تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية جهودها المكثفة لإطلاق آلية " الشورت سيلينج" في السوق المالي المصري، وذلك من خلال اجتماعات تشاورية تجمع بين ممثلي البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة وشركات السمسرة وأمناء الحفظ. يهدف هذا الإجراء التنظيمي الجديد إلى تعزيز كفاءة التسعير وزيادة مستويات السيولة في الأوراق المالية، مما يسهم في تعميق السوق وجعله أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين.

تفاصيل الآلية التنظيمية الجديدة للشورت سيلينج

أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الاجتماعات الحالية تركز على وضع اللمسات الأخيرة للإجراءات التنفيذية للآلية وفق الإطار التنظيمي الجديد الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (155) لسنة 2026. تهدف هذه الخطوات إلى ضمان الربط الكامل واللحظي بين شركة مصر للمقاصة وشركات السمسرة، مما يتيح توثيق جميع مراحل العمل بدقة عالية.

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تعمل الآلية على تسهيل عملية إقراض الأسهم بين العملاء، حيث يسمح النظام للعملاء المقترضين (Short Sellers) بالاطلاع على جميع عروض الإقراض المتاحة من العملاء المقرضين (Lenders)، واختيار ما يتوافق مع أهدافهم الاستثمارية. وفي المقابل، يتم إتاحة اطلاع العميل المقرض على جميع عروض الإقراض الأخرى المسجلة عبر النظام لضمان الشفافية الكاملة في التعاملات.

استعرض المشاركون في الاجتماعات مستجدات البنية التشغيلية للتأكد من انسيابية الآلية وكفاءتها فور الإطلاق الرسمي. وقفت الفرق الفنية على مستوى البنية التكنولوجية المتوافرة لدى شركات السمسرة اللازمة لمزاولة العمليات، بالإضافة إلى آليات الربط بنظام الإقراض المركزي الذي يتيح المتابعة المباشرة للعملاء أولًا بأول دون أي تأخير.

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التدريب والتأهيل الفني لأطراف السوق

نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية، من خلال ذراعها التدريبي معهد الخدمات المالية، برنامجًا تدريبيًا شاملاً موجهًا لشركات السمسرة والمؤسسات المالية وأمناء الحفظ. يغطي هذا البرنامج التعريف بنظام الإقراض المركزي الجديد، وكذلك شروط وضوابط مزاولة العمليات، وتوضيح التزامات وحقوق كل من شركة السمسرة والعميل المقترض بدقة.

تناول التدريب أيضًا دور شركة الإيداع والقيد المركزي (مصر للمقاصة)، وحدود ونسب الإقراض والاقتراض المسموح بها، بالإضافة إلى دور أمين الحفظ في إدارة الضمانات وإتاحة الأوراق المالية. كما تم شرح إجراءات إغلاق مراكز الاقتراض ورد الأوراق المالية، والحقوق والمزايا المرتبطة بالعمليات المقررة (Corporate Actions).

شمل المنهج التدريبي العقود المباشرة بين شركة الوساطة والعميل المُقرض أو المُقترض، والمتطلبات الفنية والرقابية الدقيقة. وتم التركيز بشكل خاص على نموذج العقد الاسترشادي الصادر مؤخرًا بقرار رئيس الهيئة رقم (3350) لسنة 2026، والذي يحدد التزامات وحقوق كل طرف وينظم المصروفات والعمولات وعوائد استثمار هامش الضمانات.

الرؤية المستقبلية واستقرار السوق

قال الدكتور إسلام عزام إن هذه اللقاءات تعكس نهج الهيئة الثابت في ترسيخ الحوار المجتمعي مع أطراف السوق والاستماع إلى ملاحظاتهم وشواغلهم. أكد الرئيس أن الانفتاح على جميع المقترحات البناءة يصب في سبيل إطلاق "الشورت سيلينج" على أكمل وجه، حتى يساهم في رفع مستويات السيولة وكفاءة التسعير وتعميق السوق المصري.

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وأضاف أن التجارب الفنية الحية على نظام الإقراض المركزي تسير بصورة مُرضية، مما أكد كفاءة النظام وقدرة الإطار التنظيمي الجديد على تحقيق التوازن بين التشجيع على الإقراض والاقتراض. تسعى الهيئة إلى إتاحة أكبر قدر من المرونة أمام جميع الأطراف، مع إحكام الرقابة على المخاطر للحفاظ على استقرار السوق ومنع التقلبات غير المبررة.

تدرس الهيئة حاليًا بالتعاون مع البورصة المعايير والشروط الواجب توافرها في الأسهم التي ستكون متاحة للإقراض، والتي سيتم الإعلان عنها مع إطلاق الآلية رسميًا. وسبق أن بثت الهيئة محاضرة شاملة عبر موقعها الرسمي وحساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب، قدمها الدكتور إسلام عزام عن عناصر "الشورت سيلينج" وإيجابياته وتفاصيل التزامات جميع الأطراف المعنية.