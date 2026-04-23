الرقابة المالية والبورصة المصرية يعززان التعاون لتطوير أسواق رأس المال

استقبل نائب رئيس الرقابة المالية الرئيس الجديد للبورصة المصرية لمناقشة تحديث القواعد، جذب المستثمرين، وتسهيل قيد الشركات.

استقبل محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، اليوم الخميس، عمر رضوان، الرئيس الجديد للبورصة المصرية، ومحمد صبري، نائب رئيس البورصة، في زيارة مهمة تعتبر الثانية من نوعها لرضوان للهيئة منذ توليه منصبه رسميًا أمس.

تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون الوثيق بين الهيئة والبورصة، وتوحيد الجهود نحو تطوير أسواق رأس المال المصرية وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب. وقد سبق هذه الزيارة لقاء آخر جمع الرئيس الجديد للهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور إسلام عزام، حيث تم خلاله بحث سبل التعاون المشترك وتحديد الأولويات الرئيسية التي ستوجه العمل خلال الفترة القادمة.

الهدف الأساسي من هذه اللقاءات المتتالية هو وضع خطة عمل متكاملة تساهم في تحقيق الاستقرار والنمو المستدام لأسواق المال، وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني. كما تهدف إلى إزالة أي معوقات قد تواجه المستثمرين، وتوفير بيئة استثمارية آمنة وشفافة تجذب رؤوس الأموال وتساهم في خلق فرص عمل جديدة.

التركيز على تحديث القواعد واللوائح المنظمة لعمل السوق هو جزء أساسي من هذه الخطة، حيث تسعى الهيئة والبورصة إلى مواكبة التطورات العالمية في هذا المجال، وتبني أفضل الممارسات لضمان كفاءة وفاعلية الأسواق المالية المصرية. خلال اللقاء، وجه محمد الصياد تهنئة حارة لعمر رضوان على توليه منصب رئيس البورصة، متمنيًا له كل التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة.

كما تطرقت المناقشات إلى مجموعة من القضايا الهامة المتعلقة بتطوير أسواق رأس المال، بما في ذلك إمكانية تحديث قواعد صناعة السوق، وتطوير آليات بيع الأوراق المالية المقترضة، والمعروفة بـ Short Selling. تعتبر هذه الآليات من الأدوات الهامة التي تستخدم في الأسواق المالية العالمية، ويمكن أن تساهم في زيادة السيولة وتحسين كفاءة الأسعار. كما بحث الطرفان سبل جذب المستثمرين الأجانب إلى السوق المصرية، من خلال تقديم حوافز وتسهيلات لهم، وتوفير معلومات كافية عن الفرص الاستثمارية المتاحة.

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة الهيئة العامة للرقابة المالية لتنويع مصادر الاستثمار، وتقليل الاعتماد على الاستثمار الأجنبي المباشر. بالإضافة إلى ذلك، تم استعراض الإجراءات التي اتخذتها الهيئة مؤخرًا لقيد وكلاء الإدارة العموميين في مجال التأمين، وهي خطوة تعتبر الأولى من نوعها في مصر، وتهدف إلى تعزيز حماية حقوق المؤمن عليهم، وضمان سلامة وأمان قطاع التأمين. هذا القرار يعكس التزام الهيئة بتطبيق أعلى معايير الرقابة والإشراف على قطاع التأمين، وضمان التزامه بالقوانين واللوائح المنظمة له.

كما يعكس حرص الهيئة على تطوير هذا القطاع، وجعله أكثر تنافسية وقدرة على تلبية احتياجات السوق. كما ناقش الصياد ورضوان خطوات التنسيق بين الهيئة والبورصة بشأن استكمال إجراءات القيد النهائي والطرح للشركات المقيدة بشكل مؤقت في البورصة. هذه الشركات تحتاج إلى استكمال بعض الإجراءات والمتطلبات قبل أن تتمكن من القيد النهائي في البورصة، وتداول أسهمها بحرية.

وبحث الطرفان الإجراءات التي يلزم اتخاذها من قبل البورصة حيال هذه الشركات، بما يساعد على تأهيلها للقيد النهائي، وتمكينها من الاستفادة من مزايا القيد في البورصة. كما أكد الصياد على أهمية الترويج لجذب شركات جديدة إلى القيد بالبورصة، مشيرًا إلى أن القيد في البورصة يوفر للشركات العديد من المزايا، بما في ذلك الحصول على التمويل اللازم للتوسع والنمو، وزيادة الشفافية والمساءلة، وتعزيز الثقة في الشركة.

وفي هذا السياق، بحث مع رضوان بعض التعديلات في قواعد القيد لتيسير استمرار قيد الشركات المقيدة، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للشركات. الهدف من هذه التعديلات هو تبسيط الإجراءات، وتقليل التكاليف، وتوفير المزيد من المرونة للشركات، مع الحفاظ على مستوى عال من الرقابة والإشراف. اللقاء اختتم بتأكيد الطرفين على أهمية استمرار التعاون الوثيق بين الهيئة والبورصة، وتبادل الخبرات والمعلومات، لتحقيق الأهداف المشتركة في تطوير أسواق رأس المال المصرية وجعلها من بين الأسواق الرائدة في المنطقة





