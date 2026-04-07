الرقية الشرعية: دليل شامل للشفاء والحماية من الحسد والعين والسحر

توضح المقالة أهمية الرقية الشرعية في الإسلام، وتستعرض كيفية تطبيقها الصحيحة، بالإضافة إلى أبرز الآيات والأدعية المستخدمة في العلاج والوقاية من الأمراض الروحية.

يعتبر اللجوء إلى الرقية الشرعية من أبرز الوسائل التي يعتمد عليها المسلمون لطلب الشفاء والحماية من الأمراض الروحية ك الحسد و العين و السحر . تشمل الرقية آيات من القرآن الكريم وأدعية مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مما يجعلها أداة مهمة في حياة المسلم. يبحث الكثيرون عن الطريقة الصحيحة لتطبيق الرقية، بالإضافة إلى معرفة الأدعية والآيات التي تُقرأ، لذا فإن معرفة هذه الأمور ضرورية لكل مسلم.

في هذا السياق، يقدم هذا المقال نظرة شاملة على الرقية الشرعية، مع التركيز على أهم الآيات والأدعية المستخدمة، وكيفية تطبيقها. يشرح الدكتور أسامة قابيل، أحد علماء الأزهر الشريف، طريقة بسيطة وفعالة لتطبيق الرقية الشرعية، مشيرًا إلى إمكانية قراءة مجموعة من الآيات والأدعية على كوب ماء صافي، سواء في الصباح الباكر على الريق أو قبل النوم. يؤكد الدكتور أن هذه العملية لا تستغرق سوى دقائق معدودة، وتشمل قراءة سورة الفاتحة، وآية الكرسي، وبعض الآيات التي تتحدث عن الحسد، مثل الآية 'أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله'، بالإضافة إلى الأدعية النبوية مثل 'بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم'. يختتم الدكتور هذه العملية بقراءة المعوذتين، مؤكدًا على أن الهدف من ذلك هو الشفاء والوقاية من الأمراض الروحية. يوضح الدكتور أن الأصل في الماء المقروء عليه الرقية هو الشرب، مع إمكانية تقسيمه إلى ثلاث جرعات حسب الرغبة. يشدد على أن الأمر عبادة تقوم على القرآن والذكر واليقين بالله، ولا يوجد فيها أي سر غامض. ينصح الدكتور أيضًا في حالة الشعور بالتعب الشديد أو التعرض للحسد، بقراءة هذه الأذكار على ماء ووضعه في وعاء، ثم الاغتسال به خارج الحمام، معتبرًا ذلك نوعًا من الرقية الشرعية التي لا تتعارض مع الدين. يؤكد الدكتور على أهمية القرآن كشفاء، وأن اليقين بالله هو الأساس في كل عمل روحي. يدعو الدكتور في ختام حديثه الله أن يشفي كل مريض ويكتب السلامة للجميع، مؤكدًا على أهمية الثقة بالله والتوكل عليه في كل الأمور. تُعتبر الرقية الشرعية وسيلة مشروعة لعلاج المحسود، وقد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأفضل للمسلم أن يرقي نفسه كما كان يفعل النبي. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها، قالت: 'كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها'. من بين آيات الرقية الشرعية التي يمكن استخدامها لعلاج المحسود، يمكن ذكر: 'يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ*قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ' (يونس: 57-58)، 'ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ' (النحل: 69)، 'وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا' (الإسراء: 82). بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام آيات أخرى مثل: 'أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ*وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ وَقُل رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ' (المؤمنون: 115-118)، 'وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ' (الشعراء: 80)، 'وَالصَّافَّاتِ صَفًّا*فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا*فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا*إِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ*إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ*وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ' (الصافات: 1-7)، 'وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ ۖ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ ۗ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ ۖ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ۚ أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ' (فصلت: 44)





الرقية الشرعية الحسد العين السحر الشفاء الأدعية القرآن الكريم أحاديث نبوية علاج روحي

