الرقابة المالية تلزم مؤسسات القطاع غير المصرفي بتحديث نماذج التعرف على العملاء

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية كتابا دوريا رقم 8 لسنة 2026 يلزم المؤسسات المالية غير المصرفية بتحديث نماذج التعرف على العملاء بما يتماشى مع إجراءات العناية الواجبة المحدثة بحلول 31 يناير 2027.

أصدر الدكتور إسلام عزام ، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، كتابا دوريا رقم (8) لسنة 2026، يفرض من خلاله التزاما صارما على مؤسسات القطاع المالي غير المصرفي بتحديث نماذج التعرف على العملاء والتحقق من الهوية. يأتي هذا الإجراء التنظيمي الجديد امتثالا للنسخة المحدثة من "إجراءات العناية الواجبة بعملاء المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية". وقد تم إصدار هذه الإجراءات المحدثة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سبتمبر الماضي، لتعكس التطورات الحديثة في معايير الامتثال المالي.

ضمان شمولية النماذج لفئات الرعاية الخاصة

يؤكد الكتاب الدوري على ضرورة مراعاة العملاء من الفئات المستحقة للرعاية الخاصة، وتحديدًا ذوي الهمم والأميين وكبار السن، عند تصميم النماذج الجديدة للتعرف على العملاء والمستفيدين الحقيقيين والتحقق من الهوية. تهدف الهيئة من خلال هذا الاشتراط إلى ضمان سهولة استخدام النماذج من قِبل الفئات الأولى بالرعاية، مما يعزز الشمول المالي ويقلل الحواجز البيروقراطية أمامهم.

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يأتي هذا التوجه في إطار حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على التزام المؤسسات الخاضعة لرقابتها من جميع الأنشطة المالية غير المصرفية بتحديث أدلة السياسات والإجراءات ونظم الضبط الداخلي. يسعى هذا التحديث إلى مواءمة الممارسات المؤسسية مع أعلى معايير الشفافية والأمان المالي، وحماية النظام المالي من أي ثغرات محتملة.

موعد التسليم النهائي ومتطلبات الامتثال الصارمة

شدد الكتاب الدوري الذي حمل رقم (8) لسنة 2026 على ضرورة التزام جميع المؤسسات بالنسخة المحدثة من "إجراءات العناية الواجبة" واتخاذ ما يلزم من تحديثات على النماذج المخصصة لاستخدام العملاء لطلب الحصول على الخدمات والمنتجات. كما يشترط تحديث أدلة السياسات والإجراءات ونظم الضبط الداخلي لضمان اتساقها التام مع المتطلبات الجديدة.

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يتعين على المؤسسات إرسال تلك النسخ بعد اعتمادها مرفقة بالتقرير الدوري السنوي عن نشاط المؤسسة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن عام 2026. وقد حددت الهيئة موعدا أقصاه 31 يناير 2027 لإنجاز هذه المتطلبات، مما يتطلب من المؤسسات سرعة التحرك لضمان الامتثال الكامل قبل انتهاء المهلة المحددة.

تعزيز منظومة المكافحة والرقابة الداخلية

أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الكتاب الدوري الجديد يهدف إلى الإسراع في تطبيق المستجدات المطلوبة على منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأشار إلى أن الإجراءات تسهم في تيسير المعاملات، وشمول القواعد المعمول بها لجميع فئات المتعاملين، والتأكد من موثوقية البيانات، وإحكام النظم الداخلية بالمؤسسات.

وأكد رئيس الهيئة حرصه على دعم كفاءة وفاعلية ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الأنشطة المالية غير المصرفية. وربط ذلك بالقرارات التي أصدرتها الهيئة مؤخرًا لتطوير منظومة التحقق الرقمي من بيانات العملاء والتأكد من الهوية في نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

تعميم الإجراءات وتطوير أطر الحوكمة

من جانبه، أوضح حمدي بدوي، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ضرورة تطوير أطر الرقابة والحوكمة وإدارة المخاطر داخل الشركات. شدد على أهمية تعميم "إجراءات العناية الواجبة" بما يكفل إلمام جميع المسئولين الداخليين بها والعمل على تطبيقها بصورة كاملة.

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كما أكد على ضمان اتساق السياسات الداخلية مع المتطلبات الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. جديرٌ بالذكر أن الهيئة استضافت الشهر الماضي لقاءً موسعًا جمع عددًا من السادة أعضاء إدارة البحوث والتحليل الاستراتيجي بوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع ممثلي المؤسسات الخاضعة لرقابة الهيئة من رؤساء مجالس الإدارات والمديرين التنفيذيين ومسئولي المكافحة، بهدف تعزيز جهود التصدي لمخاطر غسل الأموال والرصد المبكر لها.