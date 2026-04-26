الرياضة ركيزة أساسية في بناء الإنسان.. وزيرة الشباب والرياضة تعلن عن خطط طموحة لتعزيز دور الشباب

أكد وزير الشباب والرياضة أن الرياضة أصبحت ركيزة أساسية في بناء الإنسان، حيث تسعى مصر لبناء بنية تحتية غير مسبوقة تعزز مكانتها على الخريطة الدولية في المسابقات العالمية والسياحية الرياضية. كما بحث وزير الخارجية مع نظيريه القطري والإيراني جهود التهدئة الإقليمية، في خطوة تعكس التزام مصر بدورها الإقليمي في تعزيز الاستقرار. كما سجلت أسعار زيت الطعام السائب تراجعًا بنسبة 22% خلال شهر أبريل، حيث سجل الطن 72 ألف جنيه، في وقت أعلنت فيه الهيئة العامة للطيران المدني عن خطة لنقل 67 ألف حاج عبر 277 رحلة جوية لموسم حج 2026.

أعلن الدكتور جوهر نبيل، وزير ال شباب وال رياضة ، أن ال رياضة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبحت ركيزة أساسية في بناء الإنسان، مشيرًا إلى أن الرؤية للنشاط الرياضي تتجاوز الملف الترفيهي، لتتحول إلى بعد أمن قومي.

وأكد نبيل، خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، أن الوزارة تسعى لوضع معايير للحوكمة داخل القطاعات الرياضية، بهدف تحويل مراكز الشباب إلى حاضنات أعمال تسهم في صياغة مستقبل أفضل لشباب مصر. وأضاف الوزير أن الشباب المصري يمثل القوة الضاربة للدولة، مؤكدًا أن الرياضة ليست مجرد بطولات وميداليات، بل أسلوب حياة، حيث تسعى مصر لبناء بنية تحتية غير مسبوقة تعزز مكانتها على الخريطة الدولية في المسابقات العالمية والسياحية الرياضية.

وأشار إلى أن الهدف هو الوصول إلى كافة الشباب في القرى والنجوع لتحقيق العدالة بين جميع فئات الشباب. وقال نبيل: إن تكويني الشخصي ليس في برج عاجي، مشيرًا إلى أنه تربى في شارع السد بمنطقة السيدة زينب، ولعب في مركز شباب السيدة، ثم انتقل إلى النادي الأهلي، حتى وصل إلى منصب الوزير. وفي سياق آخر، بحث وزير الخارجية مع نظيريه القطري والإيراني جهود التهدئة الإقليمية، في خطوة تعكس التزام مصر بدورها الإقليمي في تعزيز الاستقرار.

كما سجلت أسعار زيت الطعام السائب تراجعًا بنسبة 22% خلال شهر أبريل، حيث سجل الطن 72 ألف جنيه، في وقت أعلنت فيه الهيئة العامة للطيران المدني عن خطة لنقل 67 ألف حاج عبر 277 رحلة جوية لموسم حج 2026. وأوضحت الهيئة أن الخطة تأتي في إطار التحضيرات المبكرة لموسم الحج، حيث تسعى مصر لتسهيل عملية نقل الحجاج بأعلى معايير الأمان والراحة. كما أكدت على أهمية التعاون مع الجهات المعنية لضمان نجاح الموسم، بما يضمن سلامة الحجاج ورفاهيتهم خلال الرحلة.

وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية، أكدت مصر على أهمية الحوار والتفاوض في حل النزاعات الإقليمية، حيث تسعى إلى تعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة. وأشار وزير الخارجية إلى أن مصر تلعب دورًا محوريًا في الوساطة بين الأطراف المتصارعة، حيث تسعى إلى تحقيق تسوية سلمية للنزاعات، بما يحقق مصلحة شعوب المنطقة.

