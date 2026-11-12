الرياضة بالإسكندرية تنسق لانتخابات سبورتنج بنظام التصويت الإلكتروني الأول

مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية تنسق لانتخابات نادي سبورتنج باستخدام نظام التصويت الإلكتروني لأول مرة تحت إشراف قضائي لضمان الشفافية.

ترأس الدكتور وليد عبد العزيز رفاعي ، وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية ، اجتماعًا تنسيقيًا هامًا مع مشرفي اللجان الانتخابية المختلفة، وذلك استعدادًا لانعقاد انتخابات نادي سبورتنج الرياضي في الإسكندرية.

جاء هذا الاجتماع في ظل استعدادات كثيفة لتطبيق نظام التصويت الإلكتروني، وهي التجربة التي تُعد الأولى من نوعها التي تعتمدها الهيئات الرياضية في مصر، حيث تهدف إلى تعزيز آليات العمل وتحقيق تكامل كامل بين مختلف الإدارات المشاركة في العملية الانتخابية.

Also read الأمن المركزي يقتل مهربين في سوهاج بعد قتل ربة منزل بفرشوط

تفاصيل آلية العمل والتقسيم الإداري

تناول الاجتماع، الذي عُقد اليوم الخميس، تنظيم المهام الموكلة لكل لجنة على حدة، بما في ذلك لجان التشميع والمناقشة والحاسب الآلي والإعلام، مع تحديد المسؤوليات بدقة لضمان سير العملية بسلاسة.

وقد أكدت المديرية في بيان لها اليوم الخميس أن التركيز كان منصبًا على تعزيز التنسيق بين الجوانب الإدارية والفنية والإعلامية، بهدف ضمان الاستعداد الكامل لجميع المراحل المقررة للعملية الانتخابية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الأداء وكفاءة التنفيذ.

Advertisement

إجراءات الدقة والانضباط المؤسسي

أكد الدكتور وليد عبد العزيز رفاعي خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام الصارم بالضوابط والتعليمات المنظمة للعملية الانتخابية، مشددًا على تحري الدقة المتناهية في تنفيذ جميع الإجراءات المقررة دون أي انحراف عن الخط المعتمد.

وحذر وكيل الوزارة من أي تقصير في التنسيق المستمر بين جميع اللجان المشاركة، مبينًا أن هذا الانضباط هو الضمان الحقيقي ل حسن سير العمل واحترام القواعد المنظمة التي تحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية بالمشاركة في هذه الانتخابات المهمة.

نطاق الانتخابات والإشراف القضائي

وتُجرى انتخابات نادي سبورتنج الرياضي من خلال مجموعة من اللجان الفرعية، حيث بلغ عدد اللجان المشاركة في العملية الانتخابية ٧٥ لجنة فرعية، مما يتطلب توزيعًا دقيقًا للموارد البشرية واللوجستية لضمان تغطية كاملة لكل مراكز الاقتراع.

ويحق لـ ٥٨ ألفًا و٦٩٥ عضوًا من أعضاء النادي حضور الانتخابات والتصويت، وتتم العملية تحت الإشراف القضائي المباشر، وهو ما يستلزم تكاتف الجهود التنظيمية والفنية لضمان سير العملية الانتخابية تمامًا وفقًا للقواعد والأنظمة المعتمدة من قبل الجهات الرقابية المختصة.

Advertisement

توجيهات الوزير والمحافظ لتطوير المنظومة

يأتي هذا الجهد التنظيمي الكبير تنفيذًا مباشرًا لتوجيهات جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، والمهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، اللذين أكدا على ضرورة تعزيز مبادئ الحوكمة والانضباط المؤسسي في كافة الهيئات الرياضية التابعة للدولة.

وتهدف هذه التوجيهات العليا إلى تطوير منظومة العمل بشكل جذري، ودعم مبادرات التحول الرقمي في إدارة العمليات الانتخابية، مما يضمن أن تكون انتخابات نادي سبورتنج نموذجًا يحتذى به في النزاهة والشفافية والكفاءة الإدارية في مستقبل الرياضة المصرية.