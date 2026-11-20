توضح دراسة جامعة أنجليا روسكين أن تناول حصتين أسبوعياً من الزبادي يقلل خطر سرطان القولون العدوانية عبر تحسين ميكروبيوم الأمعاء وخفض الالتهابات.

كشف البروفيسور جاستن ستيبينغ ، أستاذ العلوم الطبية الحيوية في جامعة أنجليا روسكين البريطانية، عن دور حاسم لتناول الزبادي في خفض مخاطر الإصابة ب سرطان القولون والمستقيم، خاصة الأشكال العدوانية منه. ونشر ستيبينغ تحليله في مقال على موقع ذا كونفرسيشن، مؤكداً أن الاستهلاك المنتظم لهذه المادة الغذائية يرتبط بانخفاض ملحوظ في ظهور الأورام السرطانية.

ارتفاع حاد في السرطان بين الشباب

يأتي هذا الاكتشاف العلمي في توقيت حذر فيه الأطباء من الارتفاع المفاجئ في معدلات الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 55 عاماً. وتشير الأرقام التي استند إليها ستيبينغ إلى أن معدلات الإصابة بهذه الفئة العمرية تضاعفت عالمياً خلال السنوات القليلة الماضية، وهو اتجاه أثار قلقاً متزايداً في الأوساط الطبية.

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يعتقد العلماء على نطاق واسع أن النظام الغذائي يمثل أحد العوامل الرئيسية المساهمة في هذا الارتفاع، ولا سيما الزيادة الكبيرة في استهلاك الأطعمة فائقة المعالجة التي تفتقر إلى العناصر الغذائية الواقية.

الآلية الوقائية للميكروبيوم

تشير الأدلة العلمية الناشئة، وفقاً للبروفيسور ستيبينغ، إلى أن تناول الزبادي بانتظام يوفر تأثيراً وقائياً ضد بعض الأشكال العدوانية من سرطان القولون والمستقيم من خلال تعديل تركيبة البكتيريا المعوية. وأوضح أن ميكروبيوم الأمعاء يؤدي دوراً حاسماً في الصحة العامة، إذ يؤثر في عملية الهضم ووظائف الجهاز المناعي، وحتى في احتمالات الإصابة بالأورام.

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يمكن لبكتيريا الأمعاء أن تعيش داخل الأورام السرطانية نفسها، ويعتقد عموماً أن الحفاظ على توازن صحي بين هذه البكتيريا أمر ضروري لدعم جهاز مناعي قوي والوقاية من الالتهابات التي قد تسهم في تطور السرطان. يرى ستيبينغ أن الزبادي يوفر هذه الحماية لأنه يحتوي على مزارع حية من البكتيريا النافعة، من بينها لاكتوباسيلوس بولغاريكوس وشتربتوكوكوس ثيرموفيلوس.

نتائج دراسة شاملة على 150 ألف شخص

وجدت الدراسة التي حللها ستيبينغ أن تناول حصتين أو أكثر من الزبادي أسبوعياً ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بنوع محدد من سرطان القولون والمستقيم العدواني. يظهر هذا النوع من الأورام في الجانب الأيمن من القولون، ويرتبط بمعدلات بقاء على قيد الحياة أقل مقارنة بالأورام التي تنشأ في الجانب الأيسر من الأمعاء.

قام الباحثون بتحليل بيانات أكثر من 150 ألف مشارك خضعوا للمتابعة على مدى عدة عقود. أظهرت النتائج أن الاستهلاك المنتظم للزبادي على المدى الطويل قد يؤدي إلى تغييرات في ميكروبيوم الأمعاء، بطريقة توفر حماية ضد تطور هذه الأورام الخبيثة.

كما قاس الباحثون مستويات بكتيريا بيفيدوباكتيريوم، وهي من البكتيريا النافعة التي قد توجد في بعض أنواع الزبادي، داخل الأنسجة السرطانية لدى 3079 مشاركا أصيبوا بسرطان القولون والمستقيم خلال فترة المتابعة. وقد وجد أن الأشخاص الذين تناولوا حصتين أو أكثر أسبوعياً كانوا أقل عرضة للإصابة بنوع يعرف باسم سرطان القولون القريب الإيجابي لبكتيريا البيفيدوباكتيريوم.

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فوائد إضافية للقلب والتمثيل الغذائي

لا تقتصر الفوائد الصحية المحتملة للزبادي على دوره في دعم ميكروبيوم الأمعاء وتقليل خطر السرطان، بل تشمل جوانب أخرى مهمة من الصحة العامة. ربطت دراسات سابقة تناوله بانتظام بتراجع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وكذلك احتمال انخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

يؤكد البروفيسور ستيبينغ أن هذه النتائج تعزز أهمية دمج مصادر البروبيوتيك الطبيعية، مثل الزبادي المحتوي على زبادي حي، كجزء من نظام غذائي وقائي للتعامل مع التحديات الصحية المتزايدة المرتبطة بالسرطان.