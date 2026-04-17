الزراعة تضبط محلًا بشبرا الخيمة يبيع لحومًا فاسدة بانتحال صفة الوزارة

ضبطت حملة رقابية مشتركة بإشراف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، محلًا تجاريًا في شبرا الخيمة يقوم بتضليل المواطنين وبيع لحوم ومنتجات غذائية فاسدة، منتحلًا صفة رسمية للوزارة. أسفرت الحملة عن ضبط كميات كبيرة من اللحوم مجهولة المصدر وعلامات تلف واضحة، بالإضافة إلى منتجات منتهية الصلاحية، وتم إحالة المسؤولين عن المحل للنيابة بتهم الغش التجاري وانتحال صفة رسمية.

في تطور مفاجئ ومثير للقلق، كشفت حملة رقابية مشتركة عن محاولة تضليل صارخة للمواطنين في مدينة شبرا الخيمة ، حيث تم ضبط أحد المحلات التجارية الذي استغل اسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للترويج لمنتجات غذائية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي. تأتي هذه الواقعة في سياق جهود الوزارة المتواصلة لمكافحة الغش التجاري وحماية الصحة العامة، حيث تلقت الوزارة بلاغات وشهادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام صاحب محل بعرض لحوم بأسعار مخفضة زاعماً تبعيتها للوزارة، وهو ما تبين لاحقاً أنه ادعاء كاذب ومضلل.

فور رصد هذه المقاطع، اتخذت الوزارة إجراءات حاسمة وسريعة. وقد كلف وزير الزراعة، المهندس مصطفى الصياد، نائب الوزير بتشكيل لجنة فورية تضم خبراء من الهيئة العامة للخدمات البيطرية وقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة. تم التنسيق بشكل وثيق مع مباحث التموين ومديريات الطب البيطري لإجراء حملة تفتيشية مفاجئة على المحل المعني. أسفرت الحملة عن كشف عدد من المخالفات الصحية الجسيمة التي تشكل تهديداً مباشراً لصحة المواطنين. فقد تبين أن اللحوم المعروضة، والتي شملت اللحم المفروم والسجق والكبدة، كانت معبأة في أطباق من مادة الفيوم ذات بيانات مجهولة المصدر. والأخطر من ذلك، أن هذه اللحوم كانت تظهر عليها علامات واضحة للتلف وتغيرت خواصها الطبيعية بشكل ملحوظ، سواء في اللون أو الرائحة، مما يؤكد عدم صلاحيتها للاستهلاك.

ولم تتوقف المخالفات عند هذا الحد، بل ضبطت الحملة أيضاً كميات كبيرة من منتجات 'اللانشون' التي انتهت صلاحيتها، وهي مواد يمكن أن تتسبب في أضرار بالغة للمستهلكين. خلال عملية التفتيش، اكتشفت الحملة وجود بطاقة تعريف ومطبوعات داخل المحل مصممة خصيصاً لإيهام الجمهور بأن منتجاته تابعة للوزارة، وذلك بغرض الغش والتدليس التجاري. تم على الفور التحفظ على جميع المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وقد تمت إحالة المسؤولين عن إدارة هذا المحل المخالف إلى النيابة العامة لمواجهة تهم الغش التجاري، وانتحال صفة جهة رسمية، ومخالفة القوانين المنظمة لتداول الأغذية، بما في ذلك القانون رقم 10 لسنة 1966 والقانون رقم 281 لسنة 1994.

تؤكد الوزارة مجدداً على مسؤوليتها في حماية المستهلك والتصدي بحزم لأي محاولة لاستغلال اسمها أو الإيهام بتبعية منتجات لا تمت لها بصلة، خاصة تلك التي تشكل خطراً على الصحة العامة. في ظل هذه الحادثة، شددت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على ضرورة قيام المواطنين بشراء احتياجاتهم من اللحوم ومنتجاتها من المنافذ والأسواق الموثوقة والمعتمدة. كما حذرت الوزارة بشدة من الانجراف وراء الإعلانات المضللة التي تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدةً على أنه لا توجد أي صفحات رسمية تابعة للوزارة تقوم بعمليات البيع أو الترويج للمنتجات الغذائية بشكل مباشر.

وأوضحت الوزارة أن منافذها الرسمية، التي توفر منتجات عالية الجودة وموثوقة، تقتصر على تواجدها داخل المنشآت الحكومية التابعة لها، مثل مركز البحوث الزراعية والمحطات البحثية ومديريات الوزارة المختلفة. وأكدت الوزارة أنها لن تتهاون أبداً مع أي محاولة لاستغلال اسمها أو علامتها التجارية في أغراض تجارية تهدف إلى غش المواطنين أو تعريض صحتهم للخطر. وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي صفحات أو مواقع تقوم بمثل هذه الممارسات المشينة، مع استمرار الحملات الرقابية بصرامة وحزم لضمان سلامة الغذاء وحماية الصحة العامة لجميع المواطنين. وتيسيراً على المواطنين، خصصت الوزارة أرقام هواتف لتلقي بلاغاتهم عن أي مخالفات تتعلق بالغش التجاري أو استغلال اسم الوزارة، وهي: 01010344776 و 0220541463، بالإضافة إلى الخط الساخن للهيئة العامة للخدمات البيطرية على الرقم 19561، لضمان الاستجابة السريعة والفعالة لأي شكاوى.

