الزمالك ومصر للتأمين في موقعة كأس مصر غيابات وتactical

تحت شعار الجدية والتحذير من الغيابات، يستضيف الزمالك مصر للتأمين في مواجهة حاسمة بدور الـ32 من كأس مصر، حيث يحسم الجهاز الفني ملف حسام حسن ويعول على النجوم.

تتجه أنظار جماهير كرة القدم المصرية مساء اليوم الجمعة إلى استاد القاهرة الدولي، لاستقبال مباراة الفريقين الزمالك و مصر للتأمين ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر. يسعى الزمالك إلى حجز تذكرة التأهل للدور التالي ومواصلة مشواره التنافسي نحو اللقب، بينما يدخل مصر للتأمين المباراة بتحقيق هدف مفاجئ لإقصاء العميد. وتُعد هذه المواجهة منعطفًا مهمًا في مسار الفريقين، حيث يسعى الأبيض لتجنب المفاجآت المبكرة، بينما يراهن الأبيض على خبرة الجهاز الفني الحالي.

الزمالك يستعد للمواجهة بتأكيدات تكتيكية

يدخل الزمالك المواجهة تحت قيادة المدير الفني معتمد جمال، الذي ركز خلال التحضيرات الأخيرة على تعزيز الجوانب الهجومية واستغلال الفرص المتاحة أمام المرمى. وحث الجهاز الفني اللاعبين على ضرورة الالتزام الدفاعي وعدم منح منافسهم مساحات يمكن استغلالها، مع التأكيد على أهمية التعامل بجدية مع المباراة منذ الدقائق الأولى. أنهى الزمالك استعداداته مساء الخميس بخوض مرانه الأخير على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، قبل التوجه لأحد الفنادق القريبة من استاد القاهرة للدخول في معسكر مغلق لزيادة تركيز اللاعبين.

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يواجه الزمالك تحديًا كبيرًا بسبب غيابات متعددة خلال اللقاء، حيث تستمر إصابات كل من محمد عواد، ومحمود بنتايج، ومحمد إبراهيم، وأحمد عبد الرحيم إيشو، ومحمد السيد، وحسام أشرف، وعدي الدباغ. رغم هذه الغيابات، يعول الفريق الأبيض على مجموعة من العناصر المتاحة لأبرزها مهدي سليمان، ومحمد صبحي، وعمر جابر، ومحمود حمدي الونش، ومحمد إسماعيل، وأحمد فتوح، ومحمد شحاتة، وعبد الله السعيد، وأحمد الجفالي، وآدم كايد، وناصر منسي. يطمح الفريق الأبيض لتحقيق الفوز وتجنب أي مفاجآت سلبية قد تعكر صفو مشوارهم في البطولة.

مصر للتأمين يطالب بتركيز شديد

على الجانب الآخر، يدخل مصر للتأمين المباراة بطموح تحقيق مفاجأة وإقصاء الزمالك من البطولة، حيث طالب أحمد رضوان، المدير الفني للفريق، لاعبيه بالتركيز طوال اللقاء. يهدف الجهاز الفني لفريق مصر للتأمين إلى فرض رقابة مشددة على أبرز مفاتيح لعب المنافس والحد من خطورته الهجومية لضمان نجاح المهمة. سبق لفريق مصر للتأمين حجز مقعده في دور الـ32 بعدما تغلب على فاركو بركلات الترجيح في الدور التمهيدي الأخير، ما يعزز من ثقتهم في مواصلة مغامرته في البطولة.

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تفاصيل عقوبة إيقاف حسام حسن

أوضح الإعلامي شلبي أن اتخاذ قرار بإقالة الجهاز الفني، حال وجود نية لذلك، يجب أن يتم قبل المواجهتين المقبلتين أمام منتخب مالاوي، حتى لا يتم تأجيل حسم الملف إلى وقت لاحق. وأكد شلبي أن حسام حسن ممنوع من التواجد داخل أرض الملعب وغرف الملابس، تنفيذًا لقرار الإيقاف الصادر بحقه من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. هذا القرار يفرض تغييرات تنظيمية على المنتخب الوطني، حيث ستعقد المحاضرات الفنية الخاصة بالمنتخب داخل فندق الإقامة لضمان الالتزام التام بالعقوبة.

في ظل غياب حسام حسن تنفيذًا لعقوبة الإيقاف، يتولى الكابتن طارق سليمان المسؤولية خلال المباريات، لضمان استمرارية العمل الفني دون انقطاع. يعكس هذا التدبير الإداري مدى اهتمام الجهات المعنية بتنفيذ العقوبات الصادرة من الجهات الدولية بدقة، وضمان عدم وجود أي مخالفات قد تضر بالمصالح الرياضية للمنتخب. يتطلع الجميع إلى كيفية تعامل الجهاز المساعد مع هذه الظروف غير المتوقعة خلال الفترة القادمة.

محمد صلاح يثني على أداء طرابزون

في سياق أوروبي، أثنى النيجيري بول أونواتشو، مهاجم طرابزون سبور، على زميله المصري محمد صلاح، مشيدًا بالدور الذي يؤديه داخل الفريق. وأكد أونواتشو امتنانه للعمل إلى جوار صلاح والاستفادة من خبراته وإمكاناته الفنية العالية. جاءت تصريحات أونواتشو عقب خسارة طرابزون سبور أمام فرايبورج الألماني بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

قال اللاعب النيجيري في تصريحات للصحفيين: الجميع يرغب في العمل مع نجم بحجم محمد صلاح، فهو يضيف إلينا الكثير بفضل خبرته وجودته. ولاحظ أونواتشو أن صلاح يساهم بشكل إيجابي في تطور فريقنا، ويؤثر علينا بصورة جيدة، مؤكدًا أن وجوده معنا رفع من مستوى الفريق. كان لوكاس كوبلر قد سجل هدف المباراة الوحيد لصالح فرايبورج في الدقيقة الرابعة عشرة، ليمنح الفريق الألماني ثلاث نقاط ويرفع رصيده إلى ست نقاط في المركز الحادي عشر.

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في المقابل، تجمد رصيد طرابزون سبور عند ست نقاط، ليتراجع إلى المركز الثامن مؤقتًا، بعدما تلقى خسارته الأولى في البطولة هذا الموسم. كان الفريق قد حقق انتصارين على كوبس الفنلندي وهارتس الأسكتلندي في أول جولتين، قبل هذه الخسارة. شارك محمد صلاح الأساسي في تشكيل طرابزون سبور خلال مواجهة فرايبورج، وهدد مرمى المنافس في أكثر من مناسبة، لكنه لم ينجح في ترجمة محاولاته إلى أهداف، مما أبقى النتيجة كما هي.