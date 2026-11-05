الزمالك يبحث تعزيز التعاون مع الرابطة الرياضية

في خطوة لتعزيز الشراكة الإعلامية، التقى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بوفد الرابطة الرياضية، بحثاً عن سبل التعاون المثمر في القطاع الرياضي.

في خطوة واضحة تهدف إلى ترسيخ أركان الشراكة الاستراتيجية بين المؤسسات الرياضية والكيانات الإعلامية، استقبل مجلس إدارة نادي الزمالك ، بقيادة الكابتن حسين لبيب ، وفداً رفيع المستوى من أعضاء المكتب التنفيذي لرابطة النقاد الرياضيين المصريين في مقر النادي خلال يوم الخميس الخامس من شهر نوفمبر عام ألفين وستة وعشرين. وقد جاء هذا اللقاء الوثيق استجابة لطلب من الجانبين لمناقشة آليات العمل المشترك وتعزيز سبل التواصل المستمر الذي يصب في صالح المنظومة الرياضية المصرية ككل، في ظل تزايد الاهتمام المتبادل بين الطرفين برفع مستوى جودة التغطية الإعلامية للأحداث الرياضية.

تفاصيل الاجتماع وطبيعة المشاركة

شهدت الجولة الاستقبال الرسمي للمفوضين الرياضيين حضورا مكثفاً من القيادات الإدارية العليا في نادي الزمالك، حيث تم استقبال وفدي الرابطة بكل الحفاوة والترحيب الرسمي المعتاد، وكان في طليعة المستقبين كل من الكابتن حسين لبيب الذي يتولى منصب رئيس النادي، بالإضافة إلى المهندس هشام نصر النائب الأول لرئيس النادي، ونيرة الأحمر ورامي نصوحي اللذين يشغلان عضوية مجلس الإدارة، والدكتور عبد الله جورج المستشار الخاص لمجلس الإدارة، مما يدل على الأهمية القصوى التي يوليها النادي لهذا الملف.

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وفي الجانب الآخر، ضم وفد المكتب التنفيذي للرابطة عدداً من الشخصيات البارزة في المشهد الصحفي الرياضي، وكان على رأسهم الكاتب الصحفي لطفي السقعان رئيس الرابطة، وأحمد إسماعيل نائب الرئيس، وعادل عزام أمين الصندوق، إلى جانب الأعضاء التنفيذيين أحمد عادل وجودة أبو النور وهاني عبد الصبور ومحمد صلاح وعبد الناصر سليمان، مما يعكس التمثيل الواسع والجاهزية المهنية العالية للوفد لاستئناف الحوار البناء مع إدارة النادي.

الرسائل الموحدة حول النقد والإعلام

خلال الجلسة الودية التي عُقدت بين الطرفين، جرى حوار صريح ومفتوح حول الملفات المتعلقة بالتعاون المشترك، وتم التركيز بشكل كبير على سبل تعزيز التواصل خلال المرحلة المقبلة بما يخدم المنظومة الرياضية والإعلامية بشكل متكامل، حيث رحب مجلس إدارة نادي الزمالك بوفد الرابطة وشدد الكابتن حسين لبيب بشكل حازم على ضرورة استمرار هذا التواصل والتعاون مع مختلف المؤسسات والكيانات الإعلامية، مؤكداً أن الأساس يجب أن يكون قائماً على الاحترام المتبادل والعمل المشترك الذي يصب مباشرة في تقديم إعلام رياضي هادف.

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وأضاف رئيس النادي أن هذا النهج الإعلامي الهادف لا يخدم الأندية فحسب، بل يساعد بشكل جوهري على تطويرها وتحسين جودة العمل بها بشكل عام، وفي السياق نفسه، أثنى الكابتن هشام نصر نائب رئيس النادي على الدور الجوهري الذي يلعبه النقد الرياضي وأهميته البالغة في مصر، مؤكداً أن الأندية تستفيد فعلياً من هذا النقد في علاج أي سلبيات قد تظهر، وذلك في إطار من الاحترام المتبادل الذي يحكم العلاقة بين المؤسسات الرياضية والإعلام الرياضي، مما يخلق بيئة خصبة للنمو والتطور.

القرارات الختامية والزيارات الميدانية

وفي ختام هذا الاجتماع المثمر، تم التقاط الصور التذكارية الرسمية التي توثق هذا الحدث التاريخي في مسيرة العلاقات بين النادي والصحافة الرياضية، وقام الكابتن حسين لبيب بمنح درع النادي تكريماً لرئيس الرابطة، كما قام أعضاء المكتب التنفيذي للرابطة بجولة تفقدية داخل متحف الزمالك، حيث اطلعوا على تاريخ النادي العريق وإنجازاته عبر السنين، في خطوة رمزية تعكس حب وتقدير الجانب الإعلامي لهذا الصرح الرياضي الكبير.

وتأتي هذه المبادرة في وقت تشهد فيه الرياضة المصرية حركة نشطة وتطلعات كبيرة نحو المستقبل، حيث يسعى الجميع إلى توحيد الجهود لتجاوز التحديات التي قد تعترض طريق النجاح، من خلال بناء جسور اتصال متينة بين إدارة الأندية وأصحاب الرأي والإعلام، مما يضمن وصول المعلومات الدقيقة والبناءة للجمهور الرياضي المتابع، ويحقق الفائدة المرجوة لجميع الأطراف المعنية بتحقيق الانتصارات والإنجازات الرياضية المرموقة.