الزمالك والأهلي في صراع مالي وانتقالي.. جدول مباريات أفريقيا والإنجليزية

توترات مالية بالزمالك بشأن مقدمات العقود وديون 7 ملايين دولار، بينما يخطط الأهلي لصفقات يناير وسط جدل بنجديدة. جدول كامل لمباريات أفريقيا تحت 23 سنة.

يشهد نادي الزمالك حالة من التوتر والاضطراب المالي داخل أروقته الإدارية والرياضية، حيث يطالب عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بصرف مقدمات عقودهم عن الموسم الحالي فوراً. يأتي هذا الطلب العاجل قبل خوض الاستحقاقات الأفريقية المقبلة، مما يعكس ضغوطاً مادية كبيرة على اللاعبين الذين ينتظرون مستحقاتهم المتأخرة منذ فترة.

مطالبات اللاعبين الأجانب وإجراءات قانونية محتملة

أجرى بعض لاعبي الزمالك اتصالات مباشرة مع محمد عبدالناصر وعمر جابر وعبدالله السعيد للمطالبة بحقهم المالي في أسرع وقت ممكن. وفيما يخص المحترفين الأجانب، فإن اللوائح تتيح لهم باباً مفتوحاً لاتخاذ إجراءات قانونية ضد النادي في حال استمرار تأخر صرف الرواتب لمدة شهرين دون سداد.

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لا توجد حتى الآن إنذارات رسمية موجهة من اللاعبين، ولكن عدم الحصول على الراتب لشهرين يمنحهم الحق في تقديم شكاوى والمطالبة بفسخ العقود وفقاً للقوانين المنظمة، وهو ما يزيد من حدة المخاوف الداخلية حول استقرار الفريق الأبيض.

ديون مليونيرة وحسم ملف محمد شحاتة

لا يزال ملف اللاعب جون إدوارد معلقاً بانتظار حضوره جلسات التحقيق المتعلقة بالقضايا محل الخلاف، بينما يتحمل النادي أعباء مالية ضخمة نتيجة ملفات سابقة تقدر بنحو 7 ملايين دولار. هذه الديون أثرت بشكل مباشر على تحركات الإدارة الحالية بشأن التعاقدات الجديدة، بما فيها ملف حسام الزناتي.

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من جهة أخرى، حسم الجدل الدائر حول مستقبل محمد شحاتة، حيث أكدت المعلومات أن اللاعب يرتبط بعقد رسمي مع الزمالك يمتد لموسمين إضافيين. هذا الارتباط التعاقدي يجعل الحديث عن انتقاله إلى النادي الأهلي غير مؤكد وغير واقعي في الوقت الراهن.

الأهلي يخطط لصفقات يناير وتغييرات في خط الوسط

بدأت إدارة النادي الأهلي التحرك مبكراً لترتيب ملف الصفقات الجديدة استعداداً لفترة الانتقالات الشتوية القادمة، وذلك ضمن خطة إعادة تشكيل المراكز لتلبية احتياجات الجهاز الفني بقيادة المدرب الحسين عموتة. تتجه النية حالياً نحو تدعيم خط الوسط بتعاقد مع لاعب أجنبي جديد ليحل مكان رضا سليم الذي لم يحسم موقفه.

في الدفاع، يضع الأهلي التعاقد مع مدافعين جدد ضمن أولوياته خلال شهر يناير، حيث دخل اسم مدافع فلسطيني دائرة الترشيحات، بينما يدرس النادي تقديم عرض مختلف لمحمد هاني للتأكيد على استمراره. كما تبرز إمكانية إبرام صفقات تبادلية تشمل محمد رأفت وكباكا مقابل طارق علاء مع نادي زد.

جدول مباريات أفريقيا والإنجليزية لهذا الأسبوع

تتجه الأنظار اليوم الأربعاء إلى مجموعة من المواجهات المرتقبة على المستويين الأفريقي والإنجليزي، حيث تقام مباريات الدور الثاني من تصفيات كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً. وتشهد التصفيات الأفريقية إقامة 8 مباريات تجمع منتخبات طموحة، تبدأ بمواجهة كينيا وكوت ديفوار الساعة 2:00 ظهرًا عبر beIN Sports HD 3.

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تستمر المنافسات بمواجهة زيمبابوي ومالي الساعة 3:00 عصرًا عبر beIN Sports HD 4، ثم جنوب السودان والسنغال بنفس التوقيت عبر beIN Sports HD 5. يليها إسواتيني والجزائر الساعة 4:00 مساءً عبر beIN Sports HD 2، ورواندا والكاميرون الساعة 6:00 مساءً عبر beIN Sports HD 6.

تختتم المباريات بوتسوانا وغينيا الساعة 7:00 مساءً عبر beIN Sports HD 7، ثم ليبيا وغانا بنفس التوقيت عبر beIN Sports HD 3 والقناة الليبية. أخيراً، تقام مباراة بوركينا فاسو وزامبيا الساعة 8:00 مساءً عبر beIN Sports HD 4، في يوم كروي حافل بالمنافسة والإثارة لجميع المشاهدين.