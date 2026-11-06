الزمالك ومصر للتأمين يتعادلان في شوط الأول بكأس مصر.. وسلاحه يشيد بصلاح

تعادل الزمالك ومصر للتأمين بهدفين في الشوط الأول بكأس مصر، بينما أثنى لاعب طرابزون سبور على محمد صلاح بعد خسارة فريقه أمام فرايبورج.

تعادل نادي الزمالك مع مصر للتأمين بهدفين مضافين لكل منهما في نهاية الشوط الأول من المباراة التي جمعت بينهما، في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر. أُقيمت المواجهة على ستاد القاهرة الدولي، وسط توقعات بتأهل الفريق الفائز للقاء فريق الشرقية للدخان في المرحلة المقبلة.

تفاصيل الشوط الأول والأهداف المبكرة

نجح نادي مصر للتأمين في افتتاح التسجيل عبر النيجيري داوودا كامارا في الدقيقة 42، بعد استغلاله فرصة هجومية دقيقة. لم ينتظر الزمالك طويلاً للرد على التقدم، حيث سجل محمد شحاتة هدف التعادل في الدقيقة 46 بضربة رأس رائعة أعادت المباراة إلى نقطة الصفر.

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شهدت الدقائق الأولى من اللقاء تبادلًا للمحاولات الهجومية بين الطرفين، حيث كاد مصر للتأمين أن يزيد فارق التسجيل في الدقيقة 20 بعدما اصطدمت تسديدة أحد لاعبيه بالقائم. في المقابل، حاول الزمالك فرض سيطرته والوصول إلى مرمى المنافس من خلال تحركات هجومية منظمة.

تركيبة الفريقين والتوقعات للشوط الثاني

يضم خط الوسط في الزمالك كلًا من محمد شحاتة، أحمد ربيع، وعبد الله السعيد، بينما يشكّل الدفاع كلًا من محمد حفظي، هشام يحيى، نور محمد، وإسلام سيد. من المقرر أن تشهد أحداث الشوط الثاني صراعًا قويًا بين الفريقين، في ظل رغبة الزمالك في حسم التأهل وطموح مصر للتأمين في مواصلة المفاجأة.

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سلاحه يشيد بصلاح بعد خسارة طرابزون

أثنى المهاجم النيجيري بول أونواتشو، لاعب طرابزون سبور، على زميله المصري محمد صلاح، مشيدًا بالدور الذي يؤديه داخل الفريق بعد خسارة الفريق أمام فرايبورج الألماني. وجاءت التصريحات عقب مباراة الجولة الثالثة من مرحلة الدوري في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وقال أونواتشو للصحفيين: "الجميع يرغب في العمل مع نجم بحجم محمد صلاح، فهو يضيف إلينا الكثير بفضل خبرته وجودته، ويساهم بشكل إيجابي في تطور فريقنا". وأكد اللاعب أن الفريق تأثر إيجابيًا بوجود صلاح، مشيرًا إلى امتنانه للعمل إلى جواره والاستفادة من إمكاناته الفنية.

سجل لوكاس كوبر هدف المباراة الوحيد لصالح فرايبورج في الدقيقة 14، ليمنح الفريق الألماني ثلاث نقاط ويرفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الحادي عشر. في المقابل، تجمد رصيد طرابزون سبور عند 6 نقاط، ليتراجع مؤقتًا إلى المركز الثامن، بعد تلقيه خسارته الأولى هذا الموسم.

شارك محمد صلاح الأساسي في تشكيلة طرابزون سبور خلال المواجهة، وهدد مرمى فرايبورج في أكثر من مناسبة، لكنه لم ينجح في ترجمة محاولاته إلى أهداف. كان قد حقق فريقه انتصارين سابقين على كوبس الفنلندي وهارتس الأسكتلندي في الجولتين الأوليين.