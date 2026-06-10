الزمالك ينجح في توفير 50% من مستحقات المدرب جوزيه جوميز تمهيدًا لإغلاق قضيته أمام فيفا

تعلن إدارة تطبيق الزمالك الرسمي عن توفير نصف مستحقات المدرب السابق جوزيه جوميز، في خطوة جديدة لإنهاء الأزمات المالية مع فيفا واستعادة الرخصة الأفريقية.

أعلنت إدارة التطبيق الرسمي ل نادي الزمالك "زملكاوي" عن نجاحها في توفير خمسين بالمائة من قيمة مستحقات المدرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

وصرح مسؤولون في النادي بأن العمل جارٍ لتوفير المبلغ المتبقي، مؤكدين أن الزمالك سيتواصل مع جوميز لتحويل المستحقات فور الانتهاء من جمعها بالكامل، مما يمهد لإغلاق قضية جديدة أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خلال الأيام المقبلة. يذكر أن "فيفا" كان قد رفع القضايا الموجهة ضد النادي فيما يتعلق بالبرتغاليين جواو إسبينيوسا ميجيل ولويس فيسنتي كاسترو، إضافة إلى الكاميروني أندري بيكي، المساعدين السابقين لجوميز، بعد أن سدد الزمالك جميع مستحقاتهم المتأخرة.

جاءت هذه التسوية المالية بفضل العائدات التي generatesها التطبيق الرسمي لنادي الزمالك، في إطار خطة النادي الشاملة لإنهاء أزمة قيد اللاعبين واستعادة الرخصة الأفريقية للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا





baladtv / 🏆 14. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

نادي الزمالك جوزيه جوميز مستحقات مالية فيفا دوري أبطال أفريقيا التطبيق الرسمي للزمالك

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

مهرجان ظفار الدولي للمسرح يعلن موعد دورته الثانية وجوائز تصل إلى 50 ألف دولاركشفت إدارة مهرجان ظفار الدولي للمسرح عن تفاصيل الدورة الثانية من المهرجان، المقرر إقامتها خلال الفترة من 14 إلى 22 سبتمبر 2026، وذلك بعد النجاح الذي حققته الدورة الأولى على المستويين العربي والدولي.

Read more »

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه بمعدل 50 قرشاً تحت مستوى 52 جنيهشهد سوق الصرف المصري تراجعاً ملحوظاً في سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري يوم الثلاثاء 9 يونيو 2026، حيث انخفض بمتوسط 50 قرشاً ليعود تحت مستوى 52 جنيه. سجلت مختلف البنوك أسعار شراء وبيع متقاربة، مع وجود بعض الاختلافات الطفيفة بينها.

Read more »

الذهب المصري يجذب استثمارات جديدة .. ديب ميتالز تستحوذ على 50% من إبداعفي مؤشر جديد على تنامي جاذبية قطاع التعدين المصري، استحوذت شركة «ديب ميتالز للمعادن» على 50% من أسهم شركة «إبداع لمناجم الذهب»، في صفقة تعكس استمرار تدفق

Read more »

برواتب تصل لـ10 آلاف جنيه.. 'وزارة العمل' تعلن عن 850 وظيفة جديدة بمزايا شاملةوتضمنت الفرص المعلنة توفير 800 وظيفة فرد أمن براتب شهري يبلغ 8500 جنيه، إلى جانب 50 وظيفة مشرف أمن براتب شهري يصل إلى 10 آلاف جنيه...

Read more »

خدت مني 5 مليون و50 ألف دولار.. كواليس اتهام مصممة أزياء بالنصب وقرار النيابةقررت النيابة العامة بالشيخ زايد إخلاء سبيل مصممة أزياء بضمان محل إقامتها عقب اتهام أحد الأشخاص لها بالاستيلاء على مبلغ مالي منه قيمته 5 ملايين جنيه و 50 ألف دولار.

Read more »

تراجع الجنيه الذهب إلى 50 ألف جنيه: عوامل全球ية تؤثر على السوق المصرية وتوقعات مستقبليةبعد أشهر من التقلبات، عاد سعر الجنيه الذهب في مصر إلى مستوى 50 ألف جنيه، مما أعاد الجدل حول أفضل وقت للشراء. التقرير يحلل العوامل العالمية التي دفعت الأسعار لهذا المستوى، وتأثيرها على حركة البيع والشراء، مع استعراض آراء الخبراء والتوقعات المستقبلية.

Read more »