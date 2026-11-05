الزمالك يثبت عدم عرض براجا على حارس الفريق وارتفاع سعر الذهب لـ5220 جنيها

الزمالك ينفى عرض سبورتنج براجا على حارس مرمى الفريق بينما يصل سعر عيار 24 للذهب إلى 5220 جنيها للبيع الخميس 5 نوفمبر 2026 في السوق المحلي.

أكد نادي الزمالك رسميًا عدم وجود أي اتصالات أو عروض رسمية من نادي سبورتنج براجا البرتغالي، لضم أحد حراس مرمى الفريق الشباب خلال الفترة الحالية. جاء هذا التوضيح الرسمي من إدارة النادي، بعد انتشار إشاعات عبر بعض المنصات الإعلامية التي زعمت وجود مفاوضات جادة حول انتقال الحارس الشاب، وهو ما نفاه الجهاز الإداري للنادي بشكل قطعي.

تفاصيل نفي العرض ووضعه الحالي

ووجه المتحدث الرسمي باسم النادي، التأكيد على أن أي تقارير تشير إلى اقتراب انتقال الحارس هي غير دقيقة تمامًا ولا تمت للصحة بأي صلة. وأشار المسؤول إلى أن النادي يركز حاليًا على تطوير خطة العمل الخاصة بالشباب، ولا يوجد أي بروتوكولات موقعة أو محادثات مباشرة مع أي أندية أوروبية حول هذا الملف بالتحديد.

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وأوضحت الإدارة أن هذه الشائعات ربما تكون ناتجة عن تسريبات غير موثقة أو محاولات للتضليل الإعلامي، مشددة على أن قرار اللاعب المستقبلي مرتبط فقط برؤية الجهاز الفني والإداري للنادي. وأكدت أن النادي لم يتلقِ أي مستند رسمي أو عرض مبدئي من إدارة سبورتنج براجا ينص على ضم الحارس أو مناقشة قيمته السوقية.

تفاصيل جلسة التوعية الأسرية

في سياق مختلف تمامًا، أقيم عدد من الفعاليات الثقافية والدينية ببيت ثقافة المتانيا، ضمن فعاليات الأسبوع السكاني وبجهود الهيئة العامة لقصور الثقافة. استهدفت هذه الفعاليات نشر الوعي المجتمعي والديني، مع التركيز على قضايا جوهرية تتعلق بترسيخ مفهوم الأسرة المستقرة، والحفاظ على التربية السليمة للأبناء، وكيفية حماية الأطفال من المخاطر المجتمعية.

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تحدث رئيس نادي أدب الجيزة ربيع شكري سلامة، في كلمته التي حملت عنوان "الأسرة في ميزان الإسلام"، عن مكانة الأسرة كأساس متين لبناء أي مجتمع. أكد سلامة أن الحياة الزوجية يجب أن تقوم على دعائم المودة والرحمة والتفاهم المتبادل، مشيرًا إلى أن صلاح الفرد وانسجامه يبدأ من داخل الأسرة، مما ينعكس إيجابًا على استقرار المجتمع بأكمله.

كما تناول الشيخ عبدالمنعم أحمد موضوع "نعمة الأبناء ومسؤولية تربيتهم"، واصفًا الأبناء بأمانة كبيرة تستوجب رعاية فائقة واهتمامًا مستمرًا. شدد المتحدث على ضرورة تنشئة الأبناء تنشئة دينية وأخلاقية سليمة، وتوفير الحب والرعاية والتعليم الكافي لهم، ليكونوا عناصر فعالة ومصلحة في بناء مجتمع متقدم وواعٍ.

آراء علمية حول استقرار الأسرة

من جانبه، تناول الشيخ سيد خميس موضوع "لا ضرر ولا ضرار في حياة الأسرة"، موضحًا أن التعاليم الإسلامية تحث على الرفق والرحمة وتحرم الإضرار بالآخرين. أكد الشيخ أهمية الحفاظ على الصحة الجسدية والنفسية لأفراد الأسرة، مع ضرورة التعاون الدائم بين الزوجين لاتخاذ القرارات التي تحقق المصلحة العليا للأسرة وتضمن استقرارها بعيدًا عن أي خلافات.

استعرض الشيخ مختار خلف طايع في كلمته "الزواج المبكر ومقاصد الشريعة الإسلامية"، أهمية النضج النفسي والاجتماعي قبل دخول بوابة الزواج. أوضح المتحدث أن الشريعة الإسلامية تهدف لحفظ الحقوق وتحقيق المصالح، وأن حماية الأطفال من الزواج قبل اكتمال استعدادهم مسؤولية دينية ومجتمعية، يجب على الجميع التحلي بها لضمان مستقبل آمن للأجيال القادمة.

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ارتفاع سعر الذهب في السوق المحلي

شهد سعر الذهب في السوق المحلي ارتفاعًا ملحوظًا اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026، ليصل سعر عيار 24 إلى 5220 جنيهًا للبيع. يأتي هذا الارتفاع نتيجة تقلبات الأسواق العالمية وتغير معدلات الطلب المحلي والعالمي على السبائك والمصنوعات الذهبية، مما دفع المتعاملين إلى تعديل الأسعار بشكل يومي.

كما سجل الدولار الأمريكي استقرارًا نسبيًا مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم 5 نوفمبر 2026، حيث حافظ على قيمته في إطار السعر المحدد من قبل البنك المركزي. يحرص المواطنون والمستثمرون على متابعة هذه الأسعار يوميًا لتوجيه قراراتهم الاقتصادية بما يتناسب مع التغيرات المستمرة في سوق الصرف والمحلي.